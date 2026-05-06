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Marlaska explica por qué la OMS elige a España para la gestión del crucero del hantavirus: “Tienen las capacidades técnicas necesarias”

El ministro del Interior asegura que los pasajeros que se dirigen al puerto de Tenerife son “todos asintomáticos”

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La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (Diego Radamés/Europa Press)
La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (Diego Radamés/Europa Press)

El crucero afectado por el virus hantavirus se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de poner rumbo a Canarias, donde se espera que atraque dentro de tres días para el desembarco y repatriación de los 140 pasajeros.

En un primer momento, se esperaba que los pasajeros fuesen reubicados en avión medicalizado a Países Bajos. No obstante, durante la madrugada de este martes, la OMS pidió a España acoger en Canarias al crucero afectado. La confusión ha llegado precisamente por el cambio repentino en el protocolo, que ha enfrentado al gobierno canario con el Ejecutivo central.

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El presidente canario, Fernando Clavijo, arremetió contra el Ministerio de Sanidad por la falta de información trasladada, asegurando que el Ministerio de Sanidad no explicó los motivos “técnicos” del cambio ni aclaró la situación a bordo. Por su parte, Moncloa aseguró que el gobierno autonómico fue informado “en tiempo real” de la decisión del Gobierno.

Después de una mañana de confusión, con el chaparrón político de la oposición arremetiendo contra la titular de Sanidad, Mónica García, el Gobierno ha aclarado por qué la OMS pidió a España ocuparse de la situación y no a otro país. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha resumido que España, concretamente Canarias, es el territorio con el puerto más cercano a la embarcación. El más próximo, ha matizado, que “reúne las capacidades técnicas necesarias y requeridas” para abordar “con seguridad” este tipo de crisis sanitaria, de acuerdo a los estándares que marca la OMS.

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado que el crucero con hantavirus haga escala en las islas y ha pedido una "reunión urgente" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante una decisión que a su juicio no obedece a "ningún criterio técnico" ni hay "información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria". (Fuente: Europa Press/OMS/La Moncloa)

Además, Marlaska ha añadido que España, como país de la UE, cuenta con mayores mecanismos para la gestión de la repatriación y la coordinación con el resto de países. Concretamente, se refirió al Mecanismo de Protección Civil de la UE, una herramienta que la UE puso en marcha el pasado 2001 y que España utilizó, por ejemplo, durante la DANA en Valencia. Este mecanismo ofrece ayuda a corto plazo en situaciones de emergencias, ya sea a través del envío de material operativo y personal. En el caso del crucero, la propia UE, junto a la OMS, está trabajando sobre el terreno.

El titular de Interior ha apuntado que ninguno de los pasajeros que se dirigen a costas españolas presentan síntomas. Los tres positivos cofirmados, incluido el médico del barco, ya han sido trasladados en un avión medicalizado a Países Bajos.

Los pasajeros extranjeros serán repatriados si no presentan síntomas

La ministra de Sanidad ha añadido que se habilitarán espacios especiales ad hoc para realizar la atención médica de los pasajeros y su traslado, “evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia”. “No va a suponer ningún riesgo para Canarias ni para su capacidad económica”, ha insistido.

La ministra ha matizado que estos pasajeros, a menos que presenten síntomas, no harían cuarentena en España. “Si no tienen ninguna situación clínica que lo impida, van a ser repatriados a sus países y ahí seguirán las directrices que ordene cada uno de esos países”, ha declarado.

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