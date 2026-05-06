Científicos descubren un árbol gigante de 20 metros que es familiar del tomate y la patata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, en las laderas húmedas de los Andes de Colombia y Perú, un árbol de hasta 20 metros de altura ha crecido sin nombre. Y aunque no tenía nada que ver con las especies que allí habitaban, tenía un tronco único, flores erectas de gran tamaño y una estructura fuera de lo común.

Ahora, esa especie ha sido bautizada. Un grupo internacional de botánicos ha descrito oficialmente en la revista Taxon un nuevo género: Daturodendron absconditum, un hallazgo que obliga a reorganizar parte del árbol evolutivo de las solanáceas, la familia que incluye al tomate, la patata, el tabaco o las llamadas “borracheras”.

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La historia se remonta a 2004, cuando el botánico José Luis Fernández-Alonso recogió los primeros ejemplares en Santander (Colombia). Aquellas muestras llamaron la atención de investigadores locales, que empezaron a usar de forma provisional el nombre “Daturodendron”.

Durante años, el árbol quedó a medio camino entre la curiosidad y la incógnita. No fue hasta las campañas de campo entre 2022 y 2025, con trabajos en Colombia y Perú, cuando se consiguió material completo con flores y frutos que permitió describirlo formalmente.

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Un árbol que no encajaba en ningún género

Las características de Daturodendron absconditum lo separan claramente del resto de la tribu Datureae. Puede alcanzar los 20 metros de altura, con un solo tronco robusto, hojas grandes y enteras y flores rectas con corola coriácea.

Los investigadores destacan un rasgo especialmente singular: su cáliz se desprende entero antes de que el fruto madure, dejando la estructura reproductiva completamente expuesta, algo poco habitual en sus parientes cercanos.

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En comparación, Datura suele ser herbácea y de pequeño tamaño. Brugmansia, aunque puede ser arbórea, crece como un arbusto ramificado. Y Trompettia apenas supera unos pocos metros. Ninguno combina el conjunto de rasgos que presenta este nuevo género.

Pariente del tomate... pero también del árbol gigante

El hallazgo sitúa a este árbol dentro de la familia Solanaceae, la misma del tomate o la patata. Más concretamente, dentro de la tribu Datureae, donde también se encuentran Datura y Brugmansia.

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Según el estudio, Daturodendron se coloca como “un grupo hermano de todos los demás miembros de la tribu Daturaea”, una posición para entender cómo evolucionó este grupo de plantas. Esa ubicación basal sugiere que conserva rasgos antiguos del linaje, lo que ayuda a reconstruir la historia evolutiva de la familia.

Un laboratorio natural

Más allá de su forma, este árbol destaca por su química. Los análisis detectaron alcaloides como escopolamina e hiosciamina, compuestos conocidos por su potencia biológica y presentes también en otras solanáceas.

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El estudio también identificó genes implicados en la producción de estos compuestos, lo que refuerza la idea de que esta capacidad química es muy antigua dentro del grupo. Según los investigadores, estas plantas representan una “farmacia natural” que ha evolucionado como defensa frente a herbívoros y patógenos.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Una especie en riesgo

Daturodendron absconditum solo se conoce en pequeñas poblaciones aisladas de Colombia y Perú, entre los 1.300 y 2.100 metros de altitud. Crece en bosques nublados húmedos, ecosistemas especialmente sensibles a la deforestación y la expansión humana.

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Por ahora, su estado de conservación es incierto. El estudio lo clasifica como “Datos Insuficientes”, aunque advierte que podría estar en riesgo debido a la fragmentación de su hábitat.