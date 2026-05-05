Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Getafe - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 2, 2026 Real Madrid's Alvaro Carreras during the warm up before the match REUTERS/Violeta Santos Moura

La tensión generada en el vestuario del Real Madrid por un incidente entre Álvaro Carreras y otro compañero de equipo ha quedado zanjada tras la difusión de un comunicado oficial del futbolista español. Carreras confirmó la existencia de un altercado puntual, al que calificó como irrelevante y cerrado, y aseguró que su relación con la plantilla permanece intacta.

En su mensaje oficial, Álvaro Carreras ha afirmado que “han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad”, añadiendo que su compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo.

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Carreras ha asegurado que “desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación”, y ha destacado que “he luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa”. Estas declaraciones se han producido después de que diferentes informaciones de medios como Onda Cero y Cadena Cope revelaran que el desencuentro entre Antonio Rüdiger y Carreras habría derivado en un bofetón propinado por el defensa alemán.

El lateral del Real Madrid aclaró el incidente y reafirmó su compromiso con el club (Instagram)

Carreras resta importancia al caso

Al respecto, Carreras ha optado por restar importancia al suceso, subrayando en su comunicado: “Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena. ¡Hala Madrid!”. Por otro lado, el medio británico The Athletic ha informado que, tras los hechos, Rüdiger pidió disculpas en el vestuario e invitó a toda la plantilla y sus familias a comer para cerrar definitivamente el caso.

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Los acontecimientos han coincidido en el tiempo con la disminución del protagonismo de Carreras en el once inicial del Real Madrid. Algunas informaciones apuntan a que tanto el entrenador, Álvaro Arbeloa, como el propio club no estarían satisfechos con la actitud del lateral, lo que habría influido en su reciente pérdida de titularidad.

Rüdiger, en el centro de la polémica por el altercado en el vestuario del Real Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

En su comunicado, el futbolista gallego ha abordado esta cuestión de forma indirecta, negando cualquier falta de profesionalidad durante su tiempo libre y reiterando el “máximo nivel de profesionalismo, respeto y dedicación” al que se ha ceñido desde su regreso a la entidad blanca. “Mi relación con todo el equipo es muy buena”, ha insistido el jugador en su mensaje.

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Temporada marcada por la tensión interna

El altercado entre Carreras y Rüdiger se suma a una serie de episodios de tensión internos que han salpicado la temporada del Real Madrid, catalogada en algunos medios como una de las más complicadas de la última década. Además, el conjunto merengue va a volver a cerrar una nueva temporada sin títulos tras haber perdido todas las opciones al caer eliminados ante el Bayern en los cuartos de final de la Champions League.

Antes de este incidente, ya habían trascendido roces significativos. Entre ellos, las diferencias entre el banquillo y la plantilla bajo la dirección de Xabi Alonso, los gestos de descontento de Vinícius tras ser sustituido en el Clásico y varios enfrentamientos entre jugadores como Dani Ceballos y Raúl Asencio con el cuerpo técnico de Arbeloa.

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Todo ello ha creado una narrativa de confusión y duda entre los aficionados madridistas que, con situaciones como la de Rudiger y Carreras y los pésimos resultados sobre el césped, da a entender que la cohesión del grupo no es la mejor de los últimos años. A pesar de este escenario, la versión de Álvaro Carreras publicada en su Instagram ha intentado desmarcarse de cualquier dinámica conflictiva y ha dado por cerrada la polémica.