Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su actuación en el GP de Baréin en Malasia

Sigue la actividad para Franco Colapinto la próxima semana en Singapur (REUTERS/Hasnoor Hussain)

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Franco Colapinto cerró de gran forma un complicado fin de semana. Acabó en el puesto 13 el Gran Premio de Baréin en Malasia tras avanzar ocho lugares luego de largar en el puesto 21 por las penalizaciones que sufrió tras el choque del pasado fin de semana en Bakú y por el cambio de motor.

Luego de su primer abandono desde su llegada a Alpine, el piloto argentino se mantuvo en carrera a gran ritmo y terminó por encima de Pierre Gasly, que fue 16° tras partir desde el noveno puesto de la grilla.

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El team con sede en Enstone, al igual que el resto de los 21 equipos, no tendrá descanso: la próxima semana, del 9 al 11 de octubre, se llevará a cabo el Gran Premio de Singapur. La actividad del fin de semana tendrá la única práctica libre será a las 05:30 del viernes, mientras que la clasificación para el shoot out será iniciará a las 09:0. El sábado, a las 06:00, se correrá la competencia corta, mientras que la clasificación comenzará a las 10:00 del mismo día.

La carrera principal arrancará a las 09:00 del domingo y contará con un total de 62 vueltas.

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint