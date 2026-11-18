Integrantes de la selección argentina de fútbol de talla baja graban un mensaje en conjunto vistiendo la indumentaria oficial celeste y blanca. Los deportistas se dirigen directamente a la cámara para expresar su agradecimiento al futbolista Marcos Senesi tras recibir apoyo para su delegación

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Una donación clave hizo posible que la selección argentina de fútbol de talla baja pueda viajar al Mundial de Marruecos, donde el equipo defenderá el título conseguido en 2023. ¿Quién fue el benefactor? Marcos Senesi, zaguero que fue parte de la delegación de Argentina en el subcampeonato logrado en la Copa del Mundo 2026. El plantel de Pulga y Pelusa (tal el apodo del equipo) le dedicó un video de agradecimiento y lo destacó como parte fundamental de un sueño que, de otra manera, corría riesgo de quedar trunco.

El defensor del Tottenham Hotspur volvió a trascender los límites de lo estrictamente deportivo. Con su aporte económico, el zaguero de 29 años permitió que el seleccionado nacional de talla baja completara el financiamiento necesario para hacer el viaje al continente africano y competir por una nueva corona mundial. Entre los que también colaboraron con la difusión del caso figuró el periodista Gastón Edul, cuyo rol fue reconocido expresamente por los propios jugadores.

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La respuesta del plantel no tardó en llegar. A través de las redes sociales, los integrantes del equipo compartieron un video en el que agradecieron públicamente la ayuda del futbolista: “Un saludo especial a toda la familia Senesi, a Marcos, que colaboró con nosotros, que se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración. Es un orgullo enorme que un jugador de la Selección haya colaborado con nosotros y haya donado lo que donó para que este sueño se haga realidad”, expresaron desde el seleccionado.

El seleccionado de talla baja llega a Marruecos con una historia ganadora

El equipo que recibirá el apoyo de Senesi en el campo internacional tiene una historia de gloria. Argentina llega al torneo con una trayectoria que incluye tres títulos internacionales consecutivos en apenas dos años. En mayo de 2022, el seleccionado se consagró campeón de la Copa América disputada en Lima, Perú, tras golear 5-0 a Paraguay en la final. Apenas cinco meses después, en octubre de ese mismo año, sumó la Eurocopa de fútbol de talla baja, disputada en Murcia, España, donde el equipo completó el certamen de manera invicta. La consagración mundial llegó en 2023, en Buenos Aires, para cerrar una etapa histórica que el plantel ahora buscará prolongar en territorio africano.

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Desde el grupo dejaron en claro que la misión en Marruecos excede lo meramente deportivo: “Los vamos a representar de la mejor manera, vamos a buscar traer esa copa a Argentina de nuevo. Pero no nos vamos a olvidar nunca que esto también es un deporte, del amateurismo y del objetivo principal de esta institución, que es luchar por la paz en el mundo de las personas de talla baja”.

La selección de talla baja y Marcos Senesi

No es la primera vez que Senesi sorprende fuera de la cancha

El gesto con el seleccionado de talla baja se suma a una conducta que el defensor ya había exhibido durante el Mundial 2026. En aquella ocasión, Senesi supo de una iniciativa de los empleados de 911 Envíos, una empresa de mensajería de su Concordia natal, que se habían propuesto alcanzar los 2.000 seguidores en redes sociales para convencer a su jefe de comprarles un televisor y poder ver los partidos de Argentina mientras trabajaban. El desafío no llegó a cumplirse en los términos pactados, pero el futbolista se enteró de la campaña y decidió enviarles un televisor de 55 pulgadas de forma sorpresiva. La reacción del defensor en las redes no se hizo esperar: “Espero que les haya gustado el regalo que les envié. Ahora que el jefe se pague el asado”.

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En el plano profesional, Senesi atraviesa un momento de transición. Tras cuatro temporadas en el Bournemouth, firmó con el Tottenham Hotspur, que oficializó su incorporación en junio de 2026 con vigencia desde el 1 de julio, una vez vencido su contrato con el conjunto inglés. En la selección mayor, llegó al Mundial 2026 gracias a una convocatoria de último momento de Lionel Scaloni, quien lo llamó para cubrir la baja del lesionado Leonardo Balerdi. Y estuvo a punto de marcar el gol del empate en la final ante España, pero el cierre de Pau Cubarsí le quitó la ilusión.