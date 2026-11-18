La ex estrella de Baywatch Erika Eleniak reveló que no podía pagar el alquiler y recibió una notificación de desahucio antes de unirse a OnlyFans, plataforma en la que obtuvo USD 300.000 en sus primeros tres meses.
Eleniak, de 57 años, hizo las revelaciones durante una entrevista en el pódcast Miss Understood, conducido por Rachel Uchitel.
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Allí reconoció que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos mensuales de su vivienda y que las deudas de alquiler la pusieron en riesgo de ser desalojada.
“Pero las personas a cargo de mi situación de alquiler fueron muy amables conmigo y trabajaron mucho con mi caso, así que eso fue una bendición”, dijo Eleniak en el pódcast Miss Understood.
La actriz precisó que su estilo de vida no es lujoso, pero que ciertos trabajos no eran suficientes para solventar sus gastos fijos.
“Tienes gastos y, para pagarlos... hay ciertos trabajos que no es que estén por debajo de tu nivel o sean vergonzosos, simplemente no van a pagar el alquiler”, afirmó en el mismo programa.
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“Y te encuentras en esa situación en la que piensas: ‘Necesito ganar cierta cantidad de dinero para cubrir mis gastos. ¿Qué hago?’”, agregó.
Fue en ese contexto que Eleniak decidió unirse a la plataforma de contenido para adultos en agosto pasado.
Los resultados económicos fueron inmediatos: la actriz ya va camino a superar el millón de dólares en su primer año en la plataforma.
Erika Eleniak debutó en OnlyFans
Pese a su inicial resistencia, Erika Eleniak describió la experiencia como algo inesperadamente positivo.
“Nunca imaginé que unirme a OnlyFans tendría un impacto emocional tan grande en mí”, declaró a Fox News Digital.
Y agregó: “Por primera vez en mi vida, siento genuinamente que me quieren, me valoran y me empoderan de una manera que nunca había sentido antes. Es una sensación extraordinaria y, honestamente, no puedo creer cuánta felicidad ha traído a mi vida”.
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La actriz también comparó la plataforma con una forma actualizada de relación con su público: “Cuando empecé mi carrera, no había internet, ni redes sociales, ni Instagram, ni YouTube. De cierta manera, veo OnlyFans como la versión moderna del correo de fans, solo que ahora es inmediato y personal”, declaró al Daily Mail.
En paralelo a su retorno a la vida pública, Eleniak reveló en el pódcast Brandi Glanville’s Unfiltered que lleva más de una década sin tener pareja.
“Cuando tuve a mi hija y pasé por una horrible separación y básicamente un divorcio del padre de ella. Después de eso, nunca volví a salir con nadie. Y han pasado literalmente 15 años”, declaró en ese programa.
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La decisión, según explicó, fue deliberada y motivada por proteger a su hija Indyanna, que tiene con su ex Roch Daigle.
“Tomé la decisión por mi hija, realmente nunca quise salir con nadie. Simplemente nunca quise tener a nadie cerca de ella después de lo que vivió”, sostuvo en el mismo pódcast.
La actriz admitió que la partida de su hija del hogar fue especialmente difícil, precisamente porque la relación entre ambas era muy estrecha. “Ella y yo somos inseparables, y eso lo hace más difícil”, señaló.
Eleniak alcanzó la fama al interpretar a la salvavidas Shauni McClain en las tres primeras temporadas de Baywatch, entre 1989 y 1992, período que coincidió con el de figuras como Pamela Anderson y David Hasselhoff.
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También formó parte del elenco de Under Siege, junto a Steven Seagal, The Beverly Hillbillies y Bordello of Blood, y fue la Conejita del Mes de Playboy en julio de 1989.
Hoy, además de su actividad en OnlyFans, la actriz tiene confirmado un cameo en el próximo reboot de Baywatch para la cadena Fox.
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