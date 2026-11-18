Una infografía detalla el aumento de homicidios en Guatemala en octubre de 2026, con una tasa de 16,99 muertes por cada 100.000 habitantes y concentración en el departamento central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala registró en octubre un aumento de 44 homicidios frente al mismo mes de 2025, el mayor repunte mensual de 2026, mientras la mejora observada entre enero y mayo comenzó a revertirse desde junio y compromete la meta de reducir la tasa anual.

La tasa de homicidios pasó de 16,77 por cada 100 mil habitantes en septiembre a 16,99 en octubre. El índice general de denuncias de delitos, en cambio, bajó 1,54% en ese período, una variación que ocultó el deterioro en los delitos contra las personas, de acuerdo con el Central American Institute for Fiscal Studies (Icefi).

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El país todavía acumulaba entre enero y octubre 15 homicidios menos que en el mismo período de 2025. La diferencia, sin embargo, se redujo después de que junio registrara 12 casos más que el año anterior, julio y agosto sumaran 41 adicionales cada uno, septiembre 18 y octubre alcanzara el salto más alto.

David, el analista que presentó los datos, advirtió que el comportamiento de los últimos meses puede alterar el resultado anual: “Si no hay un comportamiento considerable hacia la baja en los últimos meses, lamentablemente vamos a cerrar con una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes igual o con el riesgo de que sea más alta de la del 2025”.

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Un informe del CIEN señala que diez municipios concentran el 42,4 por ciento de los homicidios en Guatemala a partir de datos policiales. (CIEN)

Hombres de 18 a 35 años, la mayoría de las víctimas

Los hombres representaron el 83,3% de las víctimas de homicidio de octubre, mientras que las mujeres concentraron el 17,6%. En los primeros diez meses del año, el 58,4% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años.

El departamento de Guatemala reunió el 41,4% de los homicidios registrados en el país entre enero y octubre. Pese a esa concentración, el territorio redujo sus casos frente a 2025, principalmente por las bajas de 104 homicidios en el municipio de Guatemala, 41 en Villa Nueva y 13 en Mixco.

Diez departamentos concentraron el 83,5% de los asesinatos ocurridos durante 2026. Chiquimula, Chimaltenango, Suchitepéquez, Izabal y Zacapa registraron más homicidios que en igual período del año anterior, zonas para las que el analista señaló la necesidad de intervenciones urgentes.

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La concentración también se trasladó al nivel municipal: diez municipios acumularon el 42,4% de los casos nacionales y siete pertenecen al departamento capitalino. Puerto Barrios registró 49 homicidios en lo que va del año, siete más que en los primeros diez meses de 2025.

El municipio de Guatemala tuvo en octubre más homicidios que en el mismo mes del año previo, aunque su acumulado anual permaneció por debajo del de 2025. Las zonas 18, 6, 7, 1 y 3 reunieron el 62% de los asesinatos del municipio entre enero y octubre; allí se identificó presencia de pandillas y actividades vinculadas al narcomenudeo.

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Menos denuncias de extorsión y más de 3.000 personas lesionadas

La tasa de denuncias por extorsión descendió de 147,2 por cada 100 mil habitantes en octubre de 2025 a 90,8 en octubre de 2026. El indicador acumulado se acercó a los registros previos a la pandemia, aunque la reducción no permite establecer por sí sola una caída real del delito.

El expositor alertó sobre el subregistro de víctimas que no acuden a las autoridades. “Es importante que esta reducción no nos lleve a confiarnos y a considerar que todo está en orden”, sostuvo durante la presentación del Icefi.

El municipio de Guatemala concentra cerca del 20% de las extorsiones del país. Junto con Villa Nueva y Mixco, muestra una tendencia descendente dentro de los diez municipios con mayor incidencia de este delito.

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Los hechos delictivos dejaron 345 casos de personas lesionadas en octubre, frente a 380 en septiembre y 369 en octubre de 2025. La tasa fue de 21,2 por cada 100 mil habitantes, por encima de la correspondiente a homicidios.

El acumulado de enero a octubre superó los 3.000 lesionados, un nivel que se rebasó por primera vez en 2025. El país todavía no regresaba a los registros de 2024 en este indicador.