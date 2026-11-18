La canasta básica familiar en Nicaragua alcanzó un costo de 21,788 córdobas al cierre de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pago del aguinaldo de 2026 movilizará una estimación de C$19,496 millones (USD 526.39 millones) en Nicaragua, en momentos en que el costo de la canasta básica familiar se acerca a C$22,000 (USD 594.00), según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).

La información, publicada por Diario La Prensa, llegó después de tres meses sin actualizaciones oficiales sobre la inflación. El Inide difundió las cifras acumuladas hasta octubre, aunque no presentó el detalle de la evolución registrada entre agosto y septiembre.

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Para octubre, una familia necesitaba C$21,788 (USD 588.28) para adquirir los 53 productos de la canasta básica. El monto fue C$1,229 (USD 33.18) mayor que el registrado en el mismo mes de 2025 y quedó a C$212 (USD 5.72) de alcanzar los C$22,000, con los alimentos como el rubro que más presionó el gasto de los hogares.

Los alimentos concentraron el mayor aumento de la canasta familiar

El valor de la cesta familiar aumentó C$967 (USD 26.11) frente a diciembre, cuando se ubicaba en C$20,822 (USD 562.19). De ese total, los alimentos representaban C$14,817 (USD 400.06).

En octubre, la compra de comida absorbía C$15,717 (USD 424.36) del presupuesto familiar. En igual mes del año anterior, el gasto destinado a ese grupo de productos era de C$14,559 (USD 393.09).

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La publicación señaló que el encarecimiento de los alimentos y las bebidas no alcohólicas impulsó el aumento general de la canasta. Este segmento incluye granos básicos, productos perecederos, cereales y otros artículos de consumo habitual.

La inflación acumulada hasta octubre llegó a 3.09%, frente al 2.10% informado en julio. El Inide no había actualizado el índice desde ese mes y, al divulgar la nueva cifra, omitió los registros correspondientes a agosto y septiembre.

Entre los derivados lácteos, el queso registró una subida de 6.89%. También aumentaron la cuajada, con 2%, y el quesillo, con 3.51%.

El rubro de alimentos y bebidas absorbió 15.717 córdobas del presupuesto mensual de los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe oficial incluyó alzas en productos agrícolas. El plátano se encareció 8.31%, el quiquisque aumentó 7.63%, la lechuga subió 24.09% y el tomate avanzó 1.62%.

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Las frutas frescas también registraron un incremento de 14.45%, de acuerdo con los datos retomados por Diario La Prensa.

Los bienes del hogar, la ropa y el transporte también elevaron el gasto

El componente de bienes para el hogar alcanzó C$3,660 (USD 98.82) en octubre. La cifra superó tanto el valor registrado en diciembre como el de octubre de 2025.

Dentro de ese rubro, el Inide consignó aumentos en artículos de cuidado personal. El desodorante y el shampoo subieron 0.75%, mientras que la colonia se encareció 0.64% y la crema corporal, 0.88%.

También aumentaron los precios del jabón para lavar vajilla, el jabón sólido para ropa y el detergente en polvo. La lista incluyó incrementos en las motocicletas nuevas y en el servicio de taxi urbano.

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Para adquirir ropa de adultos y menores de 10 años, una familia requería C$2,410.28 (USD 65.08). Esa suma corresponde al componente de vestimenta de la canasta.

La inflación interanual se ubicó en 4.33%, por encima del 2.66% reportado en octubre de 2025. La inflación subyacente interanual alcanzó 3.32%, frente al 2.74% de un año antes.

El Estado pagará el aguinaldo el viernes 20 de noviembre

La circulación del aguinaldo comenzará el viernes 20 de noviembre, cuando el Estado efectúe el pago a sus trabajadores. “El pago del aguinaldo 2026 se realizará el viernes 20 de noviembre”, informó la portavoz de la dictadura Rosario Murillo.

El pago del aguinaldo de 2026 movilizará más de 19,000 millones de córdobas en la economía de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionaria indicó que el desembolso alcanzará a 77,212 mujeres y 49,894 varones. El anuncio se produjo mientras el incremento de precios reduce la capacidad de compra de los ingresos familiares.

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El Banco Central de Nicaragua calculó que el dinero en circulación entre noviembre y diciembre aumentará en C$9,447.5 millones (USD 255.08 millones) por el pago del aguinaldo y otros factores de la temporada.

La autoridad monetaria estimó que ese crecimiento llegará a un máximo de C$9,594.2 millones (USD 259.04 millones) alrededor del 25 de diciembre.

“El numerario se verá incrementado por las entregas de crédito” para consumo y comercio, indicó el Banco Central. La institución proyectó entregas netas de crédito por C$5,492.8 millones (USD 148.31 millones).

Las ventas comerciales de noviembre y diciembre podrían ascender a C$83,823.3 millones (USD 2,263.23 millones). A la vez, se prevén operaciones con tarjetas de crédito y débito por C$135,138.5 millones (USD 3,648.74 millones) y liquidaciones mediante la Cámara de Compensación Automatizada por C$130,093.6 millones (USD 3,512.53 millones).

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