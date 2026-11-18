Horacio Zeballos y Marcel Granollers, ante la obligación de ganar para seguir en las ATP Finals (Crédito: Europa Press)

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Horacio Zeballos y Marcel Granollers sufrieron una derrota que complicó sus chances en las ATP Finals de Turín. La dupla cayó ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz por 6-7 (4), 6-1 y 10-5, en su segunda presentación en el Grupo Mark Woodforde, y ahora deberá ganar su último partido para acceder a las semifinales.

El argentino y el español se quedaron con un reñido primer set en el tie-break. Sin embargo, los alemanes reaccionaron en el segundo parcial y consiguieron dos quiebres consecutivos para establecer una diferencia de 4-0. Zeballos y Granollers apenas pudieron ganar un game antes de que sus rivales cerraran el set y emparejaran el marcador.

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La definición se trasladó al súper tie-break, donde la tónica del partido no cambió: Krawietz y Pütz asumieron rápidamente la iniciativa y se adelantaron 4-0. Aunque el argentino y el español se recuperaron y llegaron a igualar el marcador en cinco, en adelante los alemanes volvieron a dominar y encadenaron los puntos necesarios para sellar el 10-5 definitivo.

El resultado tuvo un impacto directo en la pelea por los dos lugares disponibles para las semifinales. Krawietz y Pütz, campeones de la edición 2024, consiguieron su segunda victoria en el grupo y quedaron en una posición favorable. Zeballos y Granollers, por su parte, quedaron con un triunfo y una derrota, la misma marca que Christian Harrison y Neal Skupski.

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El británico y el estadounidense también consiguieron una victoria importante este miércoles: derrotaron a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 6-3 y 6-4. De esa manera, Bolelli y Vavassori quedaron sin triunfos después de sus dos primeras presentaciones, mientras que Harrison y Skupski se mantuvieron en carrera.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers fueron de más a menos y cayeron en Turín (Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque)

ATP Finals: qué necesitan Horacio Zeballos y Marcel Granollers para clasificarse a las semifinales

La cuenta para la dupla hispano-argentina es directa: deberá vencer a Harrison y Skupski en el último partido de la fase de grupos, previsto para el viernes 20 de noviembre. El ganador de ese enfrentamiento avanzará a las semifinales junto con Krawietz y Pütz, que ya sumaron dos triunfos.

El formato de las ATP Finals reúne a las ocho mejores parejas de la temporada, divididas en dos grupos de cuatro. Cada dupla disputa tres partidos y los dos primeros de cada zona avanzan a la instancia de eliminación directa. Por eso, el cruce del viernes será decisivo para Zeballos y Granollers: una victoria les permitirá seguir en el torneo, mientras que una derrota significará la eliminación.

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La pareja había comenzado su participación en Turín con una victoria ante los italianos Bolelli y Vavassori, con parciales de 6-4 y 6-4. Ese triunfo había tenido un valor especial porque los locales los habían derrotado en la fase de grupos de la edición 2025. Además, les permitió tomar provisionalmente el primer puesto de la zona.

Zeballos y Granollers disputan por séptima temporada consecutiva las ATP Finals. Su mejor actuación fue en 2023, cuando llegaron a la final y perdieron ante el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury. También alcanzaron las semifinales en dos oportunidades.

La pareja llega a Turín después de una temporada en la que volvió a conquistar Roland Garros, donde defendió el título conseguido en 2025.