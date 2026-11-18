Agustín Canapino alcanzó su quinto título de TC. El primer piloto en conseguir la triple corona en el automovilismo nacional (Crédito: Gonzalo Colini / Prensa Premios Olimpia 2025)

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El Círculo de Periodistas Deportivos confirmó que los Premios Olimpia celebrarán su 73ª edición el lunes 21 de diciembre en Tango Porteño, el salón que recibirá a las principales figuras del deporte nacional. La ceremonia, considerada el máximo reconocimiento al deporte argentino, distinguirá a los atletas más destacados del año en 44 disciplinas.

La edición 2026 mantendrá la incorporación de los esports dentro del cuadro de reconocimientos, una categoría que se sumó en años recientes para reflejar la expansión del fenómeno competitivo digital. También se entregará nuevamente el “Premio Inspiración”, distinción que reconoce historias de superación dentro del ámbito deportivo.

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Entre las 44 disciplinas que tendrán representación en la gala figuran ajedrez, atletismo, automovilismo, básquet, béisbol, billar, bochas, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, deportes de invierno, equitación, esgrima, esports, esquí náutico, fútbol, futsal, gimnasia, golf, handball, hockey sobre césped, judo, karate, lucha, motociclismo, natación, paddle, patín y hockey sobre patines, pato, pelota, polo, racquetball, remo, rugby, softbol, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, turf, voleibol y yachting.

Los Premios Olimpia constituyen la distinción más emblemática del deporte argentino y son entregados de forma ininterrumpida desde 1954 por el Círculo de Periodistas Deportivos. Aquel año, Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, recibió la primera estatuilla en la categoría que hoy se conoce como Olimpia de Oro, destinada al deportista más destacado del año. Hasta 1969 se entregaba un único galardón anual, pero a partir de 1970 la ceremonia incorporó el Olimpia de Plata para distinguir a los mejores de cada disciplina, mientras que el Oro quedó reservado para quien sobresaliera por encima del resto.

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En 2010 se realizó una edición especial, los Premios Olimpia del Bicentenario, que homenajearon a las máximas figuras del deporte nacional hasta ese momento, y desde 2022 se suma el Olimpia de Brillantes, que reconoce trayectorias sobresalientes a lo largo del tiempo.

Entre los ganadores del Olimpia de Oro figuran nombres que marcaron distintas épocas del deporte argentino: Carlos Monzón en 1972, Guillermo Vilas en tres oportunidades durante los años 70, Diego Maradona en 1979 y 1986, Gabriela Sabatini en 1987 y 1988, Emanuel Ginóbili en 2003 y 2004, Juan Martín Del Potro en 2009 y 2016, y Lionel Messi, el deportista con más distinciones en la historia del premio, reconocido en 2011, 2021, 2022 y 2023. También integran la lista Luciana Aymar (2010), Paula Pareto (2015), Delfina Pignatiello (2017) y, en la edición más reciente, Franco Colapinto y Emiliano Martínez, distinguidos de manera conjunta en 2024.

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Ángel Di María fue galardonado en fútbol (Crédito: Gonzalo Colini / Prensa Premios Olimpia 2025)

La edición anterior coronó a Agustín Canapino con el Olimpia de Oro

Daniel Arcucci con Gianinna y Dalma Maradona (Crédito: Gonzalo Colini / Prensa Premios Olimpia 2025)

La gala 2025, realizada en la Usina del Arte, dejó una de las ceremonias más recordadas de los últimos años. Allí, Agustín Canapino obtuvo el Olimpia de Oro tras una temporada en la que logró los campeonatos de TC, TC Pick Up y Turismo Carretera 2000.

Aquella noche estuvo marcada por momentos de fuerte carga emotiva. El Olimpia Infinito otorgado a Diego Armando Maradona fue recibido por sus hijas Dalma y Gianinna, en uno de los instantes más conmovedores de la velada. También recibieron distinciones Ricardo González, campeón mundial con la selección argentina de básquet de 1950, y equipos que marcaron una época, como el River campeón del Metropolitano 1975 y el Argentinos Juniors ganador de la Copa Libertadores.

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“Estamos profundamente orgullosas de que nuestro papá forme parte de los premios más importantes del deporte argentino. Es una gran emoción para nosotras poder representarlo a él en este momento, sin embargo, también queremos ser completamente sinceras y hubiéramos preferido que fuera él quien subiera al escenario y agarrara este premio”, dijo Dalma aquella recordada noche. Otro de los momentos emotivos de la ceremonia se dio con el reconocimiento a los deportistas y periodistas deportivos fallecidos en ese año, con un sentido homenaje a la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras y el entrenador Miguel Ángel Russo.

“Los Premios Olimpia representan mucho más que una entrega de reconocimientos, son una celebración del esfuerzo, la perseverancia y las historias que inspiran a millones de argentinos”, afirmó Leonardo De Pinto, director de producción y contenidos de Torneos que estará a cargo de la organización y transmisión por la pantalla de TyC Sports.

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