El regreso de Jason Voorhees pondrá fin a una espera de casi dos décadas para los seguidores de la franquicia (Horror.Inc)

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Después de 17 años sin una nueva película en la pantalla grande, la franquicia Viernes 13 prepara su regreso con Jason, la decimotercera entrega de la saga de terror protagonizada por el célebre asesino de la máscara de hockey.

Este 18 de noviembre, la producción confirmó el título oficial, la fecha de estreno y los nombres de los actores que integrarán el reparto. El anuncio coincidió con la conclusión del rodaje del filme.

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La película llegará a los cines de todo el mundo el viernes 13 de agosto de 2027, una fecha especialmente significativa para esta famosa franquicia del cine slasher.

Quiénes están detrás de la nueva película de ‘Viernes 13′

Con este proyecto, Jason Voorhees volverá a protagonizar una película para la pantalla grande por primera vez desde el reboot de 2009. La dirección estará a cargo de Steve Miner, un cineasta familiarizado con el universo de la franquicia.

El director Steve Miner volverá a trabajar con el personaje que ayudó a definir en los años 80.(Horror.Inc)

Miner dirigió Viernes 13 Parte II (1981) y Viernes 13 Parte III (1982), dos entregas fundamentales para la evolución del personaje. La tercera película, en particular, introdujo la icónica máscara de hockey que se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del cine de terror.

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El guion fue escrito por David Fliegel. Por su parte, la producción independiente permitió que la familia Barsamian, responsable de financiar y producir el largometraje, conservara el control creativo a través de su compañía, Horror, Inc.

El encargado de interpretar al asesino será Schuyler White, actor, coordinador de dobles de riesgo y artista de efectos especiales que ya tiene experiencia con el personaje. White interpretó a Jason en el cortometraje Sweet Revenge, realizado para conmemorar el 45.º aniversario de la franquicia.

Robbie Barsamian, representante de Horror, Inc. y responsable de supervisar la saga, explicó a Deadline por qué eligieron al actor para encarnar nuevamente al villano. “Pasamos meses pensando cómo crear al Jason más aterrador e imponente y quién realmente merecía llevar la máscara. Más allá de su imponente presencia física, sabíamos que Schuyler entendía qué hace funcionar a Jason y que tenía la ética de trabajo y el respeto genuino por esta franquicia necesarios para hacerlo bien”, señaló.

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Schuyler White volverá a ponerse la máscara de hockey para interpretar al legendario asesino (Captura de video/Redes sociales)

Barsamian también reveló que White aumentó 30 libras (casi 14 kilos) de masa muscular para el papel y estudió las interpretaciones de los actores que dieron vida al personaje en películas anteriores. El intérprete mide 1,96 metros y, según el productor, el equipo utilizó determinados ángulos de cámara para acentuar su presencia en pantalla.

“Esta será la versión más intimidante de Jason que se haya visto en pantalla”, aseguró Barsamian.

La otra protagonista será Natalie Alyn Lind, quien interpretará a Lauren, la nueva final girl, denominación que reciben las jóvenes que sobreviven a los ataques del asesino en las películas de terror. La actriz es conocida por sus participaciones en Dutton Ranch, The Goldbergs y Big Sky.

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“Natalie no solo es una excelente actriz y una trabajadora incansable, sino también una de las mayores entusiastas del terror y fanáticas de esta franquicia”, comentó Barsamian sobre su elección. También destacó la posibilidad de que su actuación se convierta en una de las más destacadas entre las protagonistas femeninas de la saga.

Natalie Alyn Lind asumirá el papel de Lauren, la nueva sobreviviente de la historia (REUTERS/Jeenah Moon)

El reparto se completa con Matt Cornett como Asher, Lilia Buckingham como Madison, John Owen Lowe como Jake, Summer Madison como Emily, Selena Turner como Olive, Matthew Keoni Sato como Lucas, Brook Sill como Zoe, Guillermo Díaz como Rick, Johnell Young como Frank, Sencere M. Brown como Chase y Bryan Gael Guzman como Dylan.

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