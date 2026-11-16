“Nunca vi un pelotazo así”: un testigo dio detalles del golpe que provocó la muerte del juvenil Abel Núñez

Abel Núñez, el juvenil que recibió un pelotazo y murió (@rompaniperiodismo)

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Cristian Rompani estaba sentado junto al médico de Muñiz en el predio La Sonia, en José C. Paz. Transcurrían 20 minutos del choque entre el conjunto que oficiaba de local y Fútbol Club Ezeiza, por la Quinta División. La jornada había comenzado a las 10, ya había pasado la línea del mediodía. “No era un partido caliente. Estaba todo muy tranquilo”, asegura Rompani, con sus 29 años de cobertura de partidos de Inferiores en sus espaldas a Infobae.

Nada presagiaba lo que iba a presenciar: una tragedia, la incomprensible muerte del juvenil Abel Núñez, número 10, categoría 2008, arribado al FC Ezeiza a principios de 2026. El joven futbolista recibió un pelotazo en la cabeza, cayó desplomado, fue trasladado a un hospital, donde fue intervenido, pero no pudo recuperarse: falleció este domingo. “Todavía estoy shockeado”, admite Rompani, tal vez el único periodista presente en el lugar de los hechos.

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El cronista es parte de las coberturas de Sábado Gol, el sitio que sigue al detalle todas las categorías formativas del fútbol argentino, desde la más encumbrada hasta la más humilde. Por eso, Rompani estaba allí, mezclado entre la delegación de Muñiz, sentado junto al médico, con la familiaridad de un habitué. “En Juveniles C casi todos los chicos provienen de familias laburantes. El fútbol no es visto como la posibilidad de una salvación, los que juegan, lo hacen para cumplir el sueño de ser futbolistas”, pone en contexto el testigo.

Hasta que llegó la secuencia que sorprendió a todos. “Era un partido trabado. Un defensor de Muñiz quedó con la marca encima y rechazó, era su única chance. Empalmó la pelota con una violencia inusitada, en mis casi 30 años en el fútbol juvenil nunca vi un pelotazo así. La pelota no tomó altura y a los cuatro o cinco metros impactó en la cabeza de Abel”, describe. “Fue como un nocaut. El chico cayó sin reacción”, mencionó Rompani, quien todavía se sorprende por la escena.

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Enseguida, el médico, a su lado, se dispuso a entrar. Pasaron solo diez segundos hasta que el árbitro se acercó a Núñez para comprobar su estado y habilitar el ingreso del profesional. A su alrededor, los juveniles de Muñiz y Ezeiza ya pedían desesperados por la asistencia. Había señales de que algo andaba mal.

“Fue un momento de caos”, narra Rompani. Y añade: “El médico se arrodilló y lo revisó. No lo movió. Después le pregunté qué había notado, me sorprendió su actitud. ‘Tenía una respiración rara’, me contestó”.

Núñez antes de comenzar a jugar el partido en el que perdió la vida (@rompaniperiodismo)

Los partidos de Juveniles C se juegan con médico, pero sin ambulancia. Los directivos, a esa altura, ya habían pedido una. Sin embargo, alguien de la delegación de Ezeiza pidió que abrieran la reja del campo y entró con una camioneta 4x4 para ponerla a disposición y trasladarlo rápidamente. “El médico no evaluaba levantarlo porque no disponía de collarín. Pero por la urgencia lo llevaron igual. Habrán demorado unos seis minutos hasta la ruta 197, donde están los centros médicos”, aporta el periodista.

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A la media hora, el partido quedó formalmente suspendido, lo mismo que el siguiente, de Sexta División. Los árbitros se bañaron y concurrieron al hospital. Allí, Núñez fue intervenido. “Había sufrido fractura de cráneo y sangrado interno”, detalla Rompani.

Fútbol Club Ezeiza compartió en las redes la situación del mediocampista ofensivo y llamó a una cadena de oración. “Desde Fútbol Club Ezeiza queremos enviar toda nuestra fuerza, nuestro cariño y nuestro apoyo a Abel Núñez que está atravesando un momento muy difícil, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que requirió una intervención quirúrgica. Hoy queremos unirnos como familia, dejando de lado cualquier diferencia, para pedir entre todos por su pronta recuperación y para que todo salga bien. Invitamos a toda la comunidad del club, familias, jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y amigos a sumarse a esta cadena de oración, enviándole toda la energía positiva y las fuerzas necesarias para salir adelante”, publicó el club en sus redes. La fe y los mensajes de apoyo se multiplicaron. Pero Núñez no logró reponerse.

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Fue Nueva Estrella, el club en el que también se desempeñaba jugando al futsal desde 2024, el que publicó primero la triste noticia: “Con profundo dolor, informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy, debido al fallecimiento de Abel. Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”. Horas después, se sumaron Fútbol Club Ezeiza y la AFA, a través de su presidente, Claudio Tapia.

Abel Núñez (@rompaniperiodismo)

“Trato de ver a todos los equipos, por eso fui a Muñiz-Ezeiza. Eran partidos sin trascendencia, no había nada en juego”, explica Rompani, quien terminó siendo testigo de una de las páginas más dolorosas del fútbol juvenil argentino y tomó las últimas fotos de Abel Núñez dentro de una cancha.

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