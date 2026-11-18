El cantante se presentó por primera vez en el show estadounidense y le dio al conductor la camiseta de su equipo (Video: Instagram)

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Milo J llevó su música al corazón de Nueva York: el cantante argentino actuó en el Tonight Show de Jimmy Fallon, donde interpretó “Niño” ante el público del programa más reconocido de la televisión nocturna estadounidense, en el marco de la promoción de su disco “La vida era más corta”.

Después de su actuación en el Studio 6B, dentro del 30 Rockefeller Plaza, el músico recibió a Fallon en su camerino y le regaló la camiseta oficial de Deportivo Morón, conocido también como el Gallo, junto con un gorro coya, también conocido como chullo, una prenda tradicional de los pueblos andinos. El conductor posó con ambas prendas y le dijo que el gorro “es perfecto para este clima”. El propio Milo J fue quien difundió la fotografía a través de sus redes sociales.

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La camiseta que el cantante le entregó al presentador tiene impreso el nombre “Milo J” en el frente, debido a que el artista es sponsor oficial del club desde octubre de 2024. Es la primera vez en la historia del fútbol argentino en que un artista estampa su sello en la camiseta de la institución que es insignia de su ciudad natal.

Milo J argentinizó a Jimmy Fallon: camiseta de Morón y gorro autóctono (Instagram)

El gesto tuvo lugar en un momento de alta exposición para el cantante, oriundo de Morón: apenas unas horas antes de su presentación televisiva, fue nominado a dos Premios Grammy. Las nominaciones lo incluyeron en las ternas de mejor canción latina y de mejor álbum de rock latino o alternativo.

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La aparición en el Tonight Show también se enmarca en el contexto deportivo del club: Deportivo Morón se prepara para enfrentar a Colón en los cuartos de final del Reducido, por el segundo ascenso de la Primera Nacional 2026 a la Liga Profesional 2027.

No fue la primera ocasión en la que el cantante ctuó como embajador del Gallo en la televisión internacional. En 2025, durante su visita al programa La Revuelta, de España, le entregó la camiseta de Morón al conductor David Broncano.

El debut en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde interpretó “Niño”, una de las canciones de su álbum La vida era más corta, amplió su proyección internacional. La actuación se produjo pocos días después de que el músico argentino ganara cuatro Latin Grammy y fuera nominado dos veces a los premios Grammy.

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Milo J cantó "Niño" en el programa de Jimmy Fallon

Al presentar al artista, Jimmy Fallon dijo: “Nuestro próximo invitado recibió dos nominaciones a los premios Grammy esta mañana y ganó cuatro Latin Grammy la semana pasada”. Ante los aplausos del público, el conductor agregó: “Para interpretar ‘Niño’, de su álbum La vida era más corta, recibamos a Milo J”.

El cantante de Morón cantó el tema junto a una tecladista, sobre una escenografía de luces bajas y un árbol sin hojas. La puesta centró la atención en la voz del artista y en una composición de raíz folclórica sobre la infancia, las ausencias y los vínculos familiares.

Tras la actuación, Fallon celebró la reacción del estudio. “¡Vamos, vamos! Así se hace. Muchísimas gracias. Fue fantástico”, expresó el conductor, que además anunció que la gira de Milo J por Estados Unidos comenzará en marzo.

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Milo J debutó en The Tonight Show tras ganar cuatro Latin Grammy (Instagram)

La Academia Latina de la Grabación reconoció la canción como grabación del año, que además sirvió como carta de presentación del último trabajo discográfico del músico ante el público estadounidense.

La presencia en el ciclo de NBC sumó a Milo J a la lista de artistas argentinos que participaron en el programa de Fallon, entre los que se encuentran Nicki Nicole, Nathy Peluso, Trueno, Ca7riel y Paco Amoroso y Bizarrap.

Para el cantante de 20 años, la invitación llegó durante una etapa de expansión fuera de la Argentina. En 2026, fue el artista que obtuvo más premios en una misma edición de los Premios Gardel y publicó Live from NPR’s Tiny Desk, un set con más de 15 millones de reproducciones.

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