Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

El piragüista Nico Adega. (Imagen cedida)

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Cuando tenía solo siete años, a Nico le diagnosticaron un cáncer de huesos en la rodilla derecha. Después de dos años de hospital, 20 ciclos de quimioterapia, 34 de inmunoterapia y más de 15 operaciones, consiguió poco a poco recuperar su vida. El piragüismo le permitió volver “a sentirse igual que el resto”. Desde entonces no ha dejado de remar. Con 16 años se convirtió en octavo de Europa y en 2024 se colgó la medalla de oro como campeón del mundo. Ahora, quiere ser “el referente” que nunca tuvo y conseguir una medalla olímpica, detalla en una entrevista con Infobae.

Nico siempre fue un niño al que le gustaba hacer deporte. Estaba apuntado a todas las actividades extraescolares que había en su escuela. Durante un entrenamiento de fútbol, su madre se dio cuenta de que cojeaba. El pediatra consideró que podría ser por el crecimiento o una inflamación y decidió mandarle una semana de reposo. A Nico esos siete días se le hicieron eternos, al no poder realizar ninguna actividad. Una semana después, el dolor persistía. El traumatólogo comenzó con las pruebas: una radiografía y una resonancia de urgencia. Dos días después, llegó un primer diagnóstico: cáncer. Las biopsias concretaron que se trataba de un sarcoma de alto grado en la rodilla derecha.

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“Cuando llegamos a casa, mis padres estaban desconsolados llorando, porque nunca piensas que te vaya a tocar a ti y menos a tu hijo de siete años”, recuerda Nico. A él y a su hermano de entonces cuatro años se lo explicaron en términos que ellos pudieran entender: “Me dijeron que tenía unos bichitos malos que me estaban comiendo el fémur. Para matarlos me tenían que dar una medicación que se llamaba quimio, que era tan fuerte que se me iba a caer el pelito e iba a pasar una época complicada en el hospital de náuseas, malestar... pero que de ahí íbamos a salir reforzados”. Él se lo tomó como “una misión que tenía que cumplir” y a la semana siguiente ya estaba dándose su primer ciclo de quimio. “Tiempo después y con perspectiva me di cuenta de la dureza del asunto y de lo complicada que es una enfermedad como esta”, reconoce.

El deportista español Nico Adega en el hospital. (Imagen cedida)

Recibió nueve ciclos de quimio y más tarde se sometió a una operación de resección tumoral, donde le quitaron parte del fémur y le pusieron una prótesis de rodilla que se anclaba entre la mitad de la tibia y la cabeza del fémur. En esa primera intervención tuvieron que quitarle “parte del cuádriceps”, que con el tiempo le provocó una “dismetría de cinco centímetros entre ambas piernas”, explica. Después de la operación recibió 11 ciclos de quimio y 34 ciclos de inmunoterapia.Llegó incluso a cogerle fobia al color amarillo, el color de la quimio. “Si veía ese color en cualquier sitio, entraba en el mismo malestar que si me estuvieran dando la quimio”, recuerda.

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Las enfermeras tuvieron que tapar las bolsas de la quimio con escudos de equipos de fútbol, con perros o con cualquier cosa que a Nico le gustara e impidiera que viera esa tonalidad. De esa época también destaca a todos los voluntarios que acudían al hospital disfrazados de payasos para sacar una sonrisa a los niños. Cuando salió del hospital, el traumatólogo le dijo que se olvidara de correr, saltar, jugar al fútbol, al baloncesto con su padre, de echar carreras con su hermano... Pero Nico, que era un niño muy activo y con ganas de recuperar el tiempo perdido después de dos años encerrado, no hizo caso.

Tres años después (en 2017), se le estropeó la prótesis y tuvieron que cambiársela. “A partir de ahí sí que empecé a ser un poquito más consciente de la nueva realidad que me tocaba asumir, que hasta ese momento no había querido asumir. Pensaba que podía volver a ser el Nico de antes, pero no era así. Me tocó aprender a base de fallos”, reconoce. Fue entonces cuando empezó a preguntar qué deportes podía practicar. “Al principio me dijeron que no a todos los deportes y un día me dio por preguntar por el piragüismo y me dijeron que sí. Cuando salimos, le dije a mi madre: ‘Apúntame a piragüismo ya’”. Una semana después ya estaba en el Club Fluvial de Vigo. “Me volví a sentir igual que el resto. Era uno más”, afirma.

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El deportista español Nico Adega. (Imagen cedida)

El deporte le enganchó enseguida, aunque reconoce que al principio se caía mucho de la piragua. Poco a poco fue dominando todas, hasta llegar a la más inestable. “En mi tercera competición me caí nueve veces. La última vez fue a 100 metros de la meta, porque pensé: ‘Ahora que estoy a 100 metros voy a hacer el sprint final y por lo menos me luzco aquí’; pero me caí”. Entonces no sabía que había piraguas adaptadas. “Nadie había oído hablar del paracanoe. Lo hablé con mi entrenador y probé y ahí sí empecé a ver resultados”, recuerda.

Durante todo ese tiempo, las operaciones siempre estuvieron presentes en su vida, ya que tenían que alargarle la pierna. “Cada 10 o 12 meses pasaba por el quirófano para reducir esa dismetría entre las dos piernas”, explica. Una vez recuperado, siempre tenía que volver a empezar: quirófano, fisio y recuperación. “Llegó un punto que dije hasta aquí. No quiero volver a hacer fisioterapia porque esto es lo de siempre. Desistí y la movilidad poco a poco se fue reduciendo”, detalla. Pero fue ganando campeonatos a nivel regional y después nacional, hasta que fue seleccionado para un Centro de Alto Rendimiento en Galicia, donde entrenaba a la par que compaginaba sus estudios.

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En 2022, justo antes del Campeonato de España, se estaba tirando por un tobogán cuando se rompió el fémur. Pasó de nuevo por el quirófano. “Pensé que era un bache más, que nadie me iba a impedir volver a remar. Si ya he pasado por todo, esto lo supero”, recuerda. Y lo hizo. Diez meses después, y una operación de cadera entre medias más, volvió a subirse a la paracanoe.

El deportista español Nico Adega. (Imagen cedida)

Del Campeonato de Europa a los Mundiales

La oportunidad de competir se le volvió a presentar con la clasificación para las pruebas internacionales. “Hice la mejor carrera de mi vida y clasifiqué para el Campeonato de Europa con 16 años”, recuerda. Fue en Portugal y en la categoría absoluta: competía con gente de 25 o 30 años que tenía el doble de cuerpo y espalda que Nico. “Cero nervios porque sabía que no tenía nada que perder”, reconoce. Consiguió una octava posición.

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Su trayectoria deportiva y académica dio un nuevo giro en 2024, cuando decidió instalarse en Sevilla para estudiar Ingeniería Informática de Software y seguir desarrollándose como deportista. Durante su segundo año, recibió una propuesta inesperada: participar en el Campeonato del Mundo de maratón de 10 kilómetros. Aunque hasta ese momento su especialidad eran las pruebas de 200 metros, no dudó en aceptar el desafío. Lo que comenzó como una oportunidad para probarse en una disciplina diferente, terminó convirtiéndose en un éxito inesperado: consiguió proclamarse campeón del mundo y colgarse el oro.

El deportista español Nico Adega. (Imagen cedida)

Un referente para los niños

Más allá de sus resultados deportivos, Adega ha encontrado en su propia historia una forma de ayudar a otros menores que tienen que enfrentarse al cáncer desde edades tempranas. Ahora, una de sus principales motivaciones es evitar que otros niños tengan que afrontar el diagnóstico sin conocer a nadie que haya pasado por algo parecido. “Cuando nos diagnosticaron esto, te encuentras muy perdido porque no conoces a nadie. Siempre lo digo, que me gustaría ser el referente que nunca tuve para que ningún otro niño tenga que estar cinco años preguntando por diferentes deportes”.

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También considera fundamental que exista una mayor conciencia social sobre estas enfermedades y las posibilidades que ofrece el deporte adaptado. “Hay que normalizar más este tipo de enfermedades y hay que dar mucha más visibilidad y conocimiento sobre el deporte adaptado. Hay mucho desconocimiento y hasta yo mismo soy consciente de que se me escapan muchos”, añade. Su compromiso va más allá de las redes sociales. Ha participado en el Congreso de Juventud con Discapacidad, en encuentros organizados por la Sociedad Española de Oncología Médica y en diferentes charlas dirigidas tanto a jóvenes como a empresas.

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Después de todo lo vivido, asegura que el piragüismo le cambió la vida. “Me devolvió la felicidad del Nico de seis años que no paraba quieto y estaba todo el día practicando deporte. Me devolvió la esencia”. Ahora, tiene como objetivo clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, aunque hasta ahora sus resultados son de maratón, una distancia que no existe en la cita paralímpica. Lo que supone que tendrá que volver a competir en 200 metros para conseguir plaza, pero el deportista que ahora compite en esa distancia cuenta con mejores marcas que Nico. No importa. Sabe que, si no es en 2028, será después, porque el sueño con darle a España una medalla no se ha extinguido.

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