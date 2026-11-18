The Body es una serie de terror juvenil centrada en un grupo de estudiantes que integran un equipo de danza femenino en una escuela secundaria católica.

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The Body ha generado controversia entre sectores de la comunidad cristiana debido a su representación de rituales satánicos y elementos relacionados con la religión católica.

La producción, estrenada el 11 de noviembre, ha provocado una campaña en línea que solicita a la plataforma cancelar el programa y que, hasta el momento de la publicación, ha reunido más de 100 mil firmas.

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La petición fue difundida a través de CitizenGO y está dirigida a Peter Rice, director de Contenidos de Netflix.

En el documento, sus promotores califican la producción como una serie “blasfema y anticristiana” por incluir rituales satánicos en una historia protagonizada por adolescentes dentro de un entorno escolar católico.

El texto solicita a la compañía que retire la serie de su catálogo y cuestiona la manera en que representa las creencias religiosas.

Más de 100 mil personas han solicitado que The Body sea retirado de Netflix.

“Pregúntate esto: ¿Acaso Netflix convertiría alguna vez la oración musulmana, el culto hindú o incluso el ritual wiccano en una historia de terror sexual y satánica para adolescentes? Por supuesto que no. Netflix hace esto con los cristianos porque cree que nos quedaremos callados y seguiremos pagando", expresa el texto.

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Asimismo, consideran que la representación de la religión cristiana merece el mismo tratamiento y respeto que otras tradiciones religiosas.

Hasta el momento de la información difundida, Netflix no había emitido una respuesta pública sobre la solicitud.

¿De qué trata ‘The Body’?

The Body es una serie de terror juvenil centrada en un grupo de estudiantes que integran un equipo de danza femenino en una escuela secundaria católica. La trama comienza cuando las jóvenes realizan un simulacro de ritual satánico que sale mal y afecta a una de sus compañeras.

Después del incidente, las estudiantes comienzan a experimentar visiones proféticas y pesadillas.

The Body presenta la historia de un grupo de adolescentes que contactan con fuerzas oscuras. (Netflix)

Estos acontecimientos provocan episodios de histeria colectiva que se extienden por el centro educativo y por la comunidad cercana, caracterizada dentro de la historia por sus vínculos estrechos.

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A pesar de las críticas y de la campaña para solicitar su cancelación, la producción ha registrado cifras destacadas de audiencia.

La producción alcanzó el primer puesto de las series más vistas de Netflix en varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia y Egipto.

También obtuvo resultados favorables en plataformas de evaluación audiovisual. En Rotten Tomatoes, la serie registró un 88 % de aprobación por parte de la crítica y un 97 % de valoración de la audiencia.

The Body alcanzó un alto puntaje de valoración por parte la crítica y la audiencia. (Netflix)

En cuanto a su contenido, Common Sense Media señala la presencia de escenas sexuales, lenguaje explícito y consumo de drogas por parte de los personajes adolescentes. La serie también incluye situaciones de violencia y referencias a prácticas sobrenaturales.

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El reparto está integrado principalmente por actrices con poca trayectoria en producciones de gran alcance, entre ellas Kristina Bogic, Sara Boustany y Geena Meszaros.

En una entrevista con el medio The Wrap, Quinn Shephard, creadora de la serie, dijo que la serie “pretende imitar la relación personal de las personas con la fe y con lo sobrenatural”.

La creadora de The Body aseguró que la serie muestra cómo los humanos reaccionan a lo sobrenatural. (Netflix)

“Todo lo que tiene una teoría sobrenatural en la serie tiene una explicación científica sólida”, indicó.

Shephard manifestó su interés en continuar desarrollando la historia y señaló que existen posibles líneas argumentales para varias temporadas.