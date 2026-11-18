El estudiante universitario fue atacado con un arma blanca durante las celebraciones patrias en Chitré. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un joven de 18 años quedó bajo detención provisional por el homicidio de Billy Nazareth Ríos Solís, estudiante de enfermería de 24 años, quien murió tras ser atacado con un arma blanca durante las celebraciones patrias en Chitré, provincia panameña de Herrera.

El crimen ocurrió la madrugada del domingo 15 de noviembre, cuando la víctima presuntamente intervino para defender a su padre durante un altercado registrado cerca del recorrido de un desfile de bandas independientes.

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Según los reportes preliminares, el incidente se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada, en la parte trasera de un jardín bailable, ubicado en el sector de Calle Abajo, donde otras dos personas resultaron heridas.

Ríos Solís recibió heridas con arma blanca y fue trasladado a un centro médico, donde se confirmó su fallecimiento, mientras que su padre y un agente de la Policía Nacional que intervino durante el altercado también requirieron atención médica.

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un joven de 18 años por su presunta responsabilidad en el homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima cursaba el tercer año de Enfermería en el Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA), perteneciente a la Universidad de Panamá, donde su muerte provocó consternación entre sus compañeros y profesores.

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Durante las honras fúnebres, celebradas en la comunidad de Guadalupe, en Chitré, estudiantes de la Facultad de Enfermería organizaron una calle de honor a la entrada de la iglesia para despedir a su compañero y expresar su solidaridad con la familia.

El juez de garantías Dicki Noel Alonso Sáez ordenó la detención provisional del sospechoso, tras admitir la imputación por homicidio doloso y lesiones personales presentada por el fiscal Isaac Chang.

El juzgador consideró que la privación de libertad era proporcional a la gravedad de los hechos, además de advertir sobre el riesgo de destrucción de pruebas y la posibilidad de nuevas agresiones contra los familiares y sobrevivientes.

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La defensa del imputado, ejercida por el abogado Carlos Córdoba, del Instituto de la Defensa Pública, anunció un recurso de apelación contra la medida cautelar, cuya audiencia fue programada para el viernes 20 de noviembre.

Panamá registró 513 homicidios entre enero y el 8 de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial examinará la decisión a las 11:00 de la mañana, mientras que el Ministerio Público dispondrá de seis meses de investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y sustentar los cargos formulados.

Con la muerte del estudiante universitario, la provincia de Herrera acumula tres víctimas de homicidio durante 2026, según reportes de medios locales, en momentos en que Panamá registra más de 500 muertes violentas.

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En otro proceso judicial, la Fiscalía Metropolitana obtuvo el 16 de noviembre una condena de 39 años de prisión contra Erick Javier Vigil Justavino, de 33 años, por el asesinato de una pareja de adultos mayores.

El Ministerio Público dispondrá de seis meses para investigar las circunstancias del crimen ocurrido en la provincia de Herrera. Tomada del MP

Las víctimas fueron identificadas como Agustín Cáceres Vigil, de 81 años, profesor universitario jubilado, y su esposa, Oneida Suárez Pinzón, de 80, quienes fueron asesinados en su residencia de Chanis, en el corregimiento de Parque Lefevre.

El crimen ocurrió el 23 de enero de 2023, cuando el sentenciado ingresó a la vivienda, donde anteriormente había realizado trabajos de mantenimiento, privó de libertad a los esposos y posteriormente les causó la muerte mediante asfixia por estrangulación.

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Además de la pena de prisión por doble homicidio y privación de libertad, el tribunal impuso al responsable 10 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Como publicó Infobae el 17 de noviembre, Panamá registró 513 homicidios entre enero y el 8 de noviembre de 2026, siete más que durante el mismo período del año anterior, según las estadísticas oficiales de criminalidad.

Los homicidios vinculados con pandillas aumentaron un 54% respecto al mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del total, 504 correspondieron a homicidios intencionales y nueve a no intencionales, frente a los 501 y cinco, respectivamente, registrados en 2025, lo que equivale a un asesinato intencional cada 15 horas aproximadamente.

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El informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) también reveló un incremento del 54% en los homicidios vinculados con pandillas, mientras que Chiriquí registró un aumento del 200% y Coclé del 50%.