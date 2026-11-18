Arkheron, de Bonfire Studios.

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Microsoft anunció diez incorporaciones para Xbox Game Pass entre el 16 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026. La selección incluye dos estrenos disponibles desde su lanzamiento, Hela: of Mice & Magic y Arkheron, junto con juegos que llegarán a más niveles de la suscripción. El movimiento estará acompañado por la salida de ocho títulos el 30 de noviembre.

Dos lanzamientos desde el primer día

Los dos estrenos principales estarán disponibles en Game Pass Ultimate y PC Game Pass, pero no en el nivel Premium. La expresión “día uno” indica que ingresarán al servicio en la misma fecha de su lanzamiento comercial, sin un período previo de venta por separado.

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Arkheron llegará el 27 de noviembre mediante Game Preview para nube, Xbox Series y PC. Game Preview es el nombre que utiliza Xbox para sus lanzamientos de acceso anticipado: versiones jugables que continúan en desarrollo y pueden recibir cambios antes de su edición definitiva.

El título es un juego de acción competitiva en el que los participantes deben conseguir mejor equipamiento mientras ascienden por una Torre. Está desarrollado por Bonfire Games, estudio fundado por Rob Pardo, exdirector creativo de Blizzard.

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Hela: of Mice & Magic se incorporará el 1 de diciembre, también para nube, Xbox Series y PC. Se trata de una aventura cooperativa para dos jugadores protagonizada por dos ratones, con exploración y resolución de puzles. Al igual que Arkheron, quedará fuera de Game Pass Premium durante este período.

El calendario completo de Xbox Game Pass

La tanda comenzará el 16 de noviembre con Paw Patrol: Dino World, disponible mediante nube, consolas y PC para usuarios de Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

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El 18 de noviembre será la jornada con más movimientos. Call of the Elder Gods, High on Life 2 y Roadside Research pasarán a Game Pass Premium. Los tres ya estaban disponibles en Ultimate y PC Game Pass, por lo que el cambio amplía su acceso hacia el nivel más económico. Podrán jugarse en nube, Xbox Series, dispositivos portátiles y PC.

Roadside Research mantendrá la etiqueta Game Preview, por lo que seguirá considerado un juego en acceso anticipado. Esta condición advierte que su contenido, funcionamiento y características pueden cambiar durante el desarrollo.

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El 19 de noviembre será el turno de Black Jacket, que llegará a Premium después de haber estado disponible en Ultimate y PC Game Pass. Compartirá las mismas opciones de acceso: nube, Xbox Series, dispositivos portátiles y PC.

La siguiente actualización se producirá el 24 de noviembre. Motorslice se sumará a Premium y continuará en Ultimate y PC Game Pass. Ese mismo día ingresará Sniper Ghost Warrior Contracts 2, disponible en nube, consolas, dispositivos portátiles y PC para los tres niveles mencionados.

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Tras el debut anticipado de Arkheron el 27 de noviembre, la selección cerrará el 1 de diciembre con dos incorporaciones. The Outlast Trials llegará a nube, Xbox Series y PC para Ultimate, Premium y PC Game Pass. Hela: of Mice & Magic se estrenará en esas mismas plataformas, aunque limitado a Ultimate y PC Game Pass.

Call of the Elder Gods - Out of the Blue

Ocho juegos abandonan el servicio

La actualización también fija una fecha límite para ocho títulos. Todos serán retirados de Xbox Game Pass el lunes 30 de noviembre de 2026, un día antes de que lleguen The Outlast Trials y Hela: of Mice & Magic.

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La lista de salidas está compuesta por Aliens: Dark Descent, Banishers: Ghosts of New Eden, DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party, Generation Zero, Kill It With Fire! 2, Moving Out 2, Star Trucker y Totally Reliable Delivery Service. Los ocho se encuentran disponibles mediante nube, consolas y PC hasta su retiro.

Estas novedades completan un mes que ya había recibido alrededor de una docena de incorporaciones durante su primera mitad, entre ellas Football Manager 27 y el juego más reciente de Warhammer. Los ocho títulos señalados permanecerán accesibles para los suscriptores hasta el 30 de noviembre.

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