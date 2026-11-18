Tommy McMillen dio detalles de su internación por sobredosis en un club nocturno de los Estados Unidos

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Tommy McMillen es uno de los prospectos más interesantes de la UFC. Con un invicto de 12 victorias en la misma cantidad de combates, el peleador que compite en la división peso pluma concentra todas las miradas de los fanáticos, pero su vida dio un giro en los últimos días que llevó preocupación después de haber sido trasladado de urgencia a un hospital en Scottsdale, Arizona, tras ser encontrado inconsciente en una discoteca. La información brindada por TMZ se conoció casi cinco días después del hecho sucedido en el primer fin de semana de noviembre. Ahora, a dos semanas de lo ocurrido, el protagonista brindó una entrevista en la que explicó que su traslado a un nosocomio tuvo lugar a causa de una sobredosis.

McMillen negó que haya sido encontrado en el baño del local bailable, uno de los pormenores que dio a conocer la prensa de los Estados Unidos, y dio su mirada en una charla que se extendió por más de dos horas con el canal de YouTube, The Joe Rogan Experience: “Estaba en medio del club y tenía varias sustancias encima y tal vez mezclé el tipo incorrecto de sustancias. O tal vez tenía un lote defectuoso de algo”.

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“Creo que mi cuerpo colapsó y empecé a ahogarme... me salía algo de la boca y me estaba ahogando. Y luego perdí el conocimiento. No recuerdo nada de esto. Tuvieron que darme dos Narcan, llevarme al hospital y ponerme una vía intravenosa”, manifestó el hombre de 28 años. A continuación, precisó que permaneció inconsciente entre “seis y siete horas” y alegó: “Básicamente, consumí algo que estaba adulterado”.

El Narcan se trata de un fármaco que revierte los efectos de una sobredosis de opioides, y se lo suministraron a Tommy McMillen después de detectar una sustancia blanca y polvorienta cerca suyo en el suelo del club nocturno Cake, ubicado en el distrito de Old Town de Scottsdale, una zona conocida por su concentración de bares. “Llegado a ese punto, probablemente podría haber consumido mucho más de lo que ya había tomado sin siquiera darme cuenta. Podría haberme tragado una bolsa entera de algo sin saberlo, porque estoy tan colocado que ni siquiera lo recordaría”, expresó.

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Aseguró que su primer contacto con sustancias tuvo lugar entre los 10 u 11 años (Créditos: © Alejandro Salazar/ZUMA Press Wire)

McMillen detalló que sus padres se enteraron por los medios de comunicación sobre lo sucedido y planteó: “Creo que la mejor decisión sería tener a alguien que pueda decirme: ‘Eh, para’”. En este sentido, se refirió a su costado amoroso: “Ahora tengo una novia en mi vida. Ella no consume drogas y probablemente sea la mejor influencia que tengo en este momento. No consume drogas ni sale de fiesta de esa manera. Y eso... es lo primero en mucho tiempo que me ha hecho querer tomar mejores decisiones y ser una mejor versión de mí mismo”.

Frente a esto, el conductor del podcast, Joe Rogan, le extendió un pedido para que se aleje de esta adicción: “Si no existiera el Narcan, probablemente estarías muerto. Eso es lo verdaderamente aterrador. Deja de tomar esas malditas sustancias. Tienes que mantenerte alejado de ellas. Estás arriesgando tu vida. La cantidad de fentanilo necesaria para matarte es mínima”.

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Luego de escucharlo, el luchador declaró: “Es una situación complicada porque todos piensan: ‘Ojalá esto sea una llamada de atención para el chico’. Y creo que lo es en algunos sentidos, pero creo que hay una idea equivocada: la gente cree que ahora salgo de fiesta más que nunca o algo por el estilo. Pero eso no es cierto en absoluto. Así que quizá sí sea una llamada de atención, pero no sé si voy a dejar de salir de fiesta de golpe. ¿Qué quieren que haga?”.

Mantiene un invicto de 12 victorias en igual cantidad de peleas (Créditos: © Alejandro Salazar/ZUMA Press Wire)

El deportista, que se entrena en Glendale, Arizona, inició su carrera profesional en 2019 y escaló posiciones hasta conseguir un contrato con la organización líder de artes marciales mixtas. Su ingreso a la empresa se produjo tras ganar por decisión dividida en Dana White’s Contender Series, el programa televisivo que utiliza la compañía para reclutar nuevos talentos.

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Sus orígenes se remontan a la ciudad de Great Falls, en el estado norteamericano de Montana, en el que debió luchar con otro tipo de batallas alejadas del octágono. La definió como “una de las principales capitales de la metanfetamina en el mundo” y aseguró que “mucha gente de mi ciudad natal cae víctima de cosas adulteradas con fentanilo”. “Es uno de esos lugares donde los sueños van a morir”, relató. Comenzó a ir a fiestas desde los 10 u 11 años, y allí se produjo su primer contacto con sustancias: “Era lo único que hacía que mi mente se apagara. Por fin podía simplemente sentarme y disfrutar de la vida como un chico normal”.