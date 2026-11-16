“Han aprendido de su error”: la comparación de los medios en Inglaterra tras el triunfo ante España y la derrota frente a Argentina en el Mundial

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Inglaterra derrotó 3-2 a España y el conjunto inglés terminó con un jugador menos durante casi media hora, resistió el descuento del campeón del mundo y conservó una ventaja que había construido desde una postura ofensiva. El triunfo en el estadio Metropolitano terminó con la racha de 43 partidos sin derrotas de España y dejó al equipo de Tuchel como líder de su grupo en la Liga de Naciones.

Fue en ese contexto que el diario Daily Mail comparó la deficinión del duelo ante La Roja y la corrección táctica que hizo Thomas Tuchel con comparación con lo que fue la histórica eliminación ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

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Para el análisis firmado por Craig Hope en el periódico británico, el aspecto central fue la conducta de Inglaterra cuando tuvo ventaja en el marcador. Ante España, el desarrollo fue diferente desde que los Tres Leones abrieron el marcador. Harry Kane convirtió a los 45 minutos, Ezri Konsa amplió la distancia a los 53 y Ben White estableció el 3-0 a los 57. La lectura del Daily Mail fue que el equipo no eligió proteger de inmediato una diferencia mínima, sino que insistió en campo rival hasta ampliar la ventaja.

El diario consideró que ese tramo ofreció la principal señal de cambio si se compara con la derrota ante el conjunto de Lionel Scaloni en Atlanta. “¿Y qué hizo Inglaterra con 11 contra 11 y ganando 1-0? Atacaron. Y volvieron a atacar”, sostuvo el análisis. Según esa interpretación, la selección inglesa “aprendió la lección” y modificó el comportamiento que había mostrado en Atlanta, cuando el repliegue posterior al gol de Gordon abrió el camino para la reacción argentina.

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Para el medio británico, el cotejo contra España no debía equipararse de forma directa con el desenlace del Mundial en su última media hora. La diferencia estuvo en que la semifinal ante Argentina se disputó con 11 futbolistas por lado, mientras que Inglaterra afrontó el tramo final en Madrid con inferioridad numérica. El texto planteó que la comparación válida debía detenerse en lo que ocurrió antes de la expulsión de Elliot Anderson. Hasta ese momento, Inglaterra ganaba 3-0 y había sostenido una propuesta ofensiva aun después de ponerse en ventaja. “Han aprendido de su error, aunque Tuchel se resista a admitirlo”, afirmó el análisis del medio inglés.

Inglaterra se impuso a España por 3-2 (Reuters)

Hay que recordar que en la definición por el pase a la final de la Copa del Mundo en Norteamérica, Inglaterra se adelantó ante Argentina con un gol de Anthony Gordon a los 54 minutos, pero cedió la iniciativa y retrocedió para conservar el resultado. El seleccionado dirigido por Scaloni empató a los 85 minutos de la mano de un gran disparo de Enzo Fernández y logró ponerse al frente gracias a un cabezazo de Lautaro Martínez, tras un centro de Lionel Messi en el tiempo de descuento.

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En la cobertura de aquella derrota, el Daily Mail describió que Inglaterra vio “destrozados sus sueños mundialistas” después de que Argentina anotara dos goles en los últimos minutos. El periódico también remarcó que Lautaro Martínez, ingresado desde el banco, convirtió el tanto decisivo de cabeza luego de una asistencia de Messi.

El medio en cuestión eligió una foto de David Beckham tomándose el rostro en el palco junto a su esposa Victoria Adams tras la derrota. “Se desploma en las gradas y los jugadores de Inglaterra lloran en el campo, mientras Argentina anota dos goles en los últimos minutos, destrozando sus sueños mundialistas en Atlanta y clasificándolos para la final contra España”.

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“Los Tres Leones sufren una dolorosa derrota en el último minuto cuando el suplente estrella Lautaro Martínez anota de cabeza el gol de la victoria tras un centro de Lionel Messi en el tiempo de descuento”, comentaron en la nota central.

Argentina se impuso a Inglaterra en los minutos finales de la semifinal del Mundial (AP)

Con la ventaja de 3-0, el encuentro entre las potencias del fútbol europeo dio un giro a los 63 minutos, cuando Elliot Anderson fue expulsado tras cometer un penal sobre Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal descontó desde los doce pasos y Nico Williams marcó el segundo tanto español, que dejó el resultado 3-2 y trasladó la presión al área inglesa.

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El análisis del Daily Mail señaló que, con 10 jugadores y de visitante, no era razonable exigir que Inglaterra mantuviera la iniciativa ofensiva que había mostrado con igualdad numérica. El equipo debió resistir el avance local, pero lo hizo con una diferencia importante respecto del antecedente mundialista: ya había construido una ventaja de tres goles antes de quedar condicionado por la tarjeta roja.

El Daily Mail también recordó el partido ante México en los octavos de final del Mundial como otro antecedente, aunque advirtió que se trató de un rival de menor jerarquía que España. En Madrid, Inglaterra enfrentó al vigente campeón del mundo y sostuvo el resultado pese a la inferioridad numérica y a los dos goles recibidos en la última media hora.

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Para Craig Hope, la actuación en el Metropolitano fue la más lograda de la etapa de Tuchel. Su argumento se apoyó en la respuesta inglesa antes de la expulsión: el equipo no se encerró después de ponerse 1-0, atacó hasta llegar al 3-0 y consiguió una victoria que reabrió la discusión sobre la evolución táctica del seleccionado tras la caída ante Argentina.