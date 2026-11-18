Anna Kalinskaya anunció su compromiso con Tomás Ferrari (Instagram: @annakalinskaya78)

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Tomás Ferrari pasó de las pistas de atletismo al mundo de las finanzas y, en las últimas horas, quedó en el centro de la escena internacional por su compromiso con Anna Kalinskaya, tenista rusa que ocupa el puesto 26 del ranking mundial. El empresario nació en Estados Unidos y se crió en la Argentina, donde obtuvo la nacionalidad.

Antes de dedicarse al mundo empresarial, Ferrari tuvo una etapa como deportista. Durante su juventud practicó atletismo y se especializó en salto en alto, disciplina que lo llevó a competir para la Universidad de Arkansas, según informó el portal suizo Bluewin. Integró el equipo de atletismo de los Razorbacks y su nombre aparece en documentación oficial de la institución vinculada a competencias universitarias: un registro del Arkansas Invitational de 2023 lo incluye entre los inscriptos para la prueba masculina de salto en alto.

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Con el paso del tiempo, su carrera tomó otro rumbo. Actualmente trabaja como asesor de WE Family Offices, firma con oficinas en Miami y Nueva York dedicada al asesoramiento y la gestión patrimonial de familias de alto poder adquisitivo. La compañía lo incluye en su equipo profesional bajo el cargo de asesor. La firma explica que trabaja con clientes de Estados Unidos y de otros mercados internacionales en la planificación y administración de sus patrimonios.

El empresario se casará con la tenista (www.wefamilyoffices.com)

“Sabemos que las familias se enfrentan a una infinidad de decisiones complicadas cuando se trata de organizar, estructurar, gestionar y definir con claridad los valores y los objetivos para su patrimonio a través de múltiples generaciones”, es uno de los lemas que aparece en la web del sitio especializado.

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La relación entre Ferrari y Kalinskaya no comenzó recientemente. Según publicó el New York Post, ambos ya habían tenido un romance en 2021, antes de separarse y tomar caminos diferentes. Tiempo después, la tenista inició una relación con Jannik Sinner, que se hizo pública en 2024 y terminó durante la primera mitad de 2025. En el medio, la tenista llegó a festejar cuando Argentina se consagró en el Mundial 2022. “Vamos”, había escrito junto a un video de Lionel Messi saludando a su familia y ella vestida con la camiseta albiceleste.

Kalinskaya celebró el Mundial 2022 que conquistó Argentina

Tras esa ruptura, Kalinskaya volvió a acercarse a Ferrari y el empresario comenzó a acompañarla en distintos torneos del circuito. Según el mismo medio estadounidense, fue visto en las tribunas de Indian Wells, Miami y Madrid, en algunas ocasiones junto a Bella, la perra de la tenista. Su presencia se volvió habitual en el palco de jugadores en certámenes de primer nivel. De todos modos, el empresario mantiene su perfil privado en las redes sociales.

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El lunes 16 de noviembre, la tenista hizo público el compromiso con una fotografía en la que aparece besando a Ferrari y muestra el anillo. “No puedo esperar a nuestro próximo capítulo”, escribió en Instagram. La publicación recibió felicitaciones de varias figuras del tenis, entre ellas Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Genie Bouchard y Emma Raducanu. Por ahora, la pareja no comunicó cuándo ni dónde será la boda.

El anuncio se conoció mientras Sinner se encontraba en Turín para seguir las ATP Finals, torneo al que debió renunciar por una lesión en la rodilla. El tenista italiano no emitió declaraciones al respecto. En paralelo, circulan versiones sobre una posible crisis en su relación actual con la modelo Laila Hasanović, pareja con la que está desde hace poco más de un año. Según trascendidos recogidos por Gazzetta dello Sport, ambos habrían decidido poner en pausa el vínculo, aunque ninguna de las partes lo confirmó de manera oficial. Un indicio que alimentó los rumores fue la ausencia de Sinner en la fiesta por los 26 años de Hasanović, celebrada el domingo 8 de noviembre en Dinamarca.

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