El púrpura es uno de los colores menos frecuentes en las banderas nacionales por el costo histórico de sus tintes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el repertorio de emblemas que identifican a los Estados, hay un tono que aparece de forma excepcional: el púrpura es el color menos utilizado en las banderas del mundo. Su ausencia no se debe a una norma estética ni a un significado político universal, sino a una condición material que influyó durante siglos en la producción de textiles y símbolos oficiales.

Las banderas debían confeccionarse en grandes cantidades, utilizarse en edificios, barcos y actos públicos, además de soportar el desgaste del tiempo. En ese escenario, los colores más accesibles, como el rojo, el azul, el blanco, el amarillo y el verde, se impusieron frente a un pigmento cuya elaboración exigía recursos y trabajo especializados.

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El origen de esa diferencia está en el púrpura de Tiro, una tintura de la Antigüedad vinculada con el Mediterráneo oriental. El pigmento se obtenía a partir de las secreciones de caracoles marinos, entre ellos especies del género Murex, y requería un proceso largo para lograr una cantidad reducida de colorante.

Según los registros históricos reunidos por el Smithsonian, eran necesarios miles de caracoles para teñir una sola túnica, una escala que ayuda a comprender por qué el color quedó ligado a emperadores, monarcas y sectores con recursos. La tradición romana reforzó esa relación: ciertas prendas púrpuras funcionaron como marcas de jerarquía y poder.

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Por qué el purpura casi no se usa en las banderas

El precio del pigmento tuvo consecuencias directas en la vexilología, la disciplina que estudia las banderas. Un estandarte demandaba tela, tintes y reposición, especialmente en usos militares y marítimos. Por eso, incorporar un tono tan costoso no resultaba práctico para insignias que debían producirse y reproducirse con frecuencia.

Cuando numerosos países comenzaron a definir sus símbolos nacionales modernos, las combinaciones de colores más disponibles ya formaban parte de la tradición visual. Así, el púrpura quedó fuera de la mayoría de los diseños nacionales, aun en Estados que podían relacionarlo con poder, prestigio o autoridad.

La bandera de Dominica incluye púrpura en el sisserou, el loro imperial ubicado en el centro de su escudo; en la de Nicaragua, el púrpura se encuentra en el arcoíris del escudo nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación comenzó a cambiar en 1856, cuando el químico británico William Henry Perkin descubrió de manera accidental la mauveína mientras intentaba obtener quinina. El hallazgo, de acuerdo con lo detallado por la Encyclopaedia Britannica, permitió crear uno de los primeros colorantes sintéticos comercialmente exitosos y abrió el camino a la fabricación industrial de tonos violetas.

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La aparición de los tintes sintéticos redujo las barreras de acceso al color, pero no modificó de inmediato los emblemas estatales. Para entonces, muchas enseñas ya estaban establecidas y los países tendían a preservar sus diseños. Además, el púrpura mantenía una fuerte asociación con la realeza y la nobleza, una carga simbólica que podía resultar incómoda para naciones surgidas de procesos independentistas o transformaciones políticas.

La producción industrial amplió el uso de los violetas en la ropa y en objetos cotidianos. Sin embargo, esa expansión no tuvo el mismo impacto en las banderas. La disponibilidad moderna del color no reescribió la tradición visual de los Estados, que continuaron privilegiando tonos consolidados en sus identidades nacionales.

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Las banderas del mundo que usan púrpura

La idea de que solo dos banderas nacionales incluyen púrpura se repite con frecuencia, aunque depende del criterio empleado para contar escudos, detalles mínimos y variaciones de impresión. Los casos más reconocidos son los de Dominica y Nicaragua, donde el tono aparece en elementos pequeños y no en las franjas principales.

En la bandera de Dominica, adoptada en 1978, el púrpura se distingue en el sisserou, el loro imperial ubicado en el centro del disco rojo. La especie, cuyo nombre científico es Amazona imperialis, es el ave nacional del país caribeño. La insignia también contiene una cruz de tres colores y diez estrellas verdes que representan sus parroquias.

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El caso de Nicaragua exige una observación más detenida. Su pabellón está compuesto por tres bandas horizontales, dos azules y una blanca, con el escudo nacional en el centro. Dentro del triángulo de ese emblema se ubica un arcoíris, donde aparece el detalle púrpura junto a otros colores.

Hay debates sobre otros símbolos que incorporan tonos similares en escudos o representaciones heráldicas, por lo que la cifra exacta puede variar según la fuente. Aun así, Dominica y Nicaragua son los ejemplos más citados al hablar del púrpura en las banderas nacionales.

La excepcionalidad de este color conserva la huella de una antigua economía de pigmentos. Hoy, un proceso industrial permite teñir telas con una amplia variedad de tonos, pero durante siglos el púrpura fue un recurso limitado y costoso, una condición que todavía se refleja en la escasa presencia del color entre las banderas del mundo.

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