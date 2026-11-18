26/03/2021 Monster Hunter Rise. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CAPCOM

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Netflix y Capcom anunciaron que Monster Hunter Rise llegará a dispositivos iOS y Android el 24 de noviembre. La adaptación estará incluida en la suscripción del servicio, por lo que no requerirá una compra adicional, y permitirá trasladar las cacerías del juego de 2021 a teléfonos y tabletas compatibles.

Cómo será el lanzamiento en móviles

El acceso a Monster Hunter Rise se realizará mediante las aplicaciones publicadas en App Store y Google Play Store. Los usuarios necesitarán una suscripción activa a Netflix para iniciar el juego, incluso después de descargarlo. Capcom no tiene previsto, al menos por ahora, venderlo por separado como un título premium.

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El despliegue ya comenzó en Filipinas, donde la aplicación puede descargarse antes de su estreno en otros territorios. La información inicial disponible en esa región señalaba que el lanzamiento internacional todavía no tenía fecha, pero el anuncio posterior de Netflix Games, publicado el 17 de noviembre, fijó el 24 de noviembre para su llegada.

La ficha filipina indica un tamaño de descarga de 796,5 MB, aunque ese peso podría cambiar según el dispositivo, la región o futuras actualizaciones. La aplicación ofrece voces en inglés y japonés y permite utilizar un mando, una alternativa importante para quienes prefieran controles físicos durante los combates.

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La versión para móviles presenta un recorte gráfico frente a la edición de Nintendo Switch, que hasta ahora era la menos exigente en términos técnicos. El port (una adaptación directa de un juego a otro sistema) fue ajustado para funcionar en equipos con diferentes tamaños, resoluciones y proporciones de pantalla.

Controles táctiles y cambios de jugabilidad

Capcom rediseñó los controles táctiles para teléfonos y tabletas. Cada tipo de arma tiene un esquema específico, un detalle necesario porque las acciones, combinaciones y tiempos de ataque cambian de una a otra. La interfaz también fue reorganizada para que los botones virtuales puedan utilizarse sin cubrir buena parte de la imagen.

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Entre las funciones nuevas aparece un botón de recuperación. Al pulsarlo, el juego selecciona automáticamente el objeto más efectivo del inventario según la salud y el estado del cazador. La herramienta busca reducir el tiempo dedicado a recorrer menús durante una pelea, especialmente en pantallas pequeñas, donde cambiar objetos mientras se esquivan ataques puede resultar más incómodo.

La edición móvil también incorporará atajos que no están presentes de la misma forma en PC y consolas. Estas opciones convivirán con el soporte para mando, de modo que cada usuario podrá elegir entre la interfaz táctil y un sistema de control más cercano al de las versiones originales.

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Las misiones de desafío y evento tendrán otro sistema de acceso. Según las fichas de las tiendas, contenidos que antes se distribuían mediante descargas temporales o como material adicional podrán desbloquearse a medida que avance la partida. Netflix y Capcom todavía no detallaron el ritmo de esos desbloqueos ni si todo el contenido estará disponible desde el estreno internacional.

Qué contenido incluirá y qué pasará con Sunbreak

Las imágenes difundidas apuntan a que la aplicación incluirá el juego base con sus actualizaciones posteriores al lanzamiento. En el material promocional aparecen monstruos que fueron agregados después del debut original, lo que indica que la edición no quedaría limitada al contenido disponible en 2021.

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La situación de Monster Hunter Rise: Sunbreak es diferente. La expansión sumó nuevas cacerías, enemigos y desafíos con un nivel de dificultad mayor, pero no aparece mencionada entre las características de la aplicación. Con la información disponible, todo indica que no estará incluida en la suscripción móvil. Netflix y Capcom tampoco anunciaron si podría incorporarse más adelante.

Esa ausencia marca una diferencia relevante para quienes busquen la edición más completa. Sunbreak amplía de forma considerable la progresión posterior a la campaña principal y fue diseñada para jugadores que ya dominan las mecánicas de combate. La versión móvil, en cambio, parece centrada en el juego base actualizado y en adaptar sus sistemas a sesiones con pantalla táctil.

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Monster Hunter Rise superó los 20 millones de copias vendidas desde su lanzamiento. Actualmente está disponible en Nintendo Switch, Steam, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC mediante la aplicación de Xbox.