Así fue la llegada de "Pity" Álvarez al Tribunal de la calle Paraguay al 1500 el 2 de noviembre pasado

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“Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá”. Esa fue la explicación que dio “Pity” Álvarez cuando el personal de la clínica psiquiátrica donde permanece internado lo sorprendió intentando aspirar un polvo blanco que llevaba en un envoltorio, después de declarar en el juicio por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz. Tras ser consultado, el músico reconoció que se trataba de cocaína, pero se negó a identificar a quien se la había entregado. “Secreto de adicto”, sostuvo.

El episodio ocurrió el 2 de noviembre pasado, cuando el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue trasladado desde la clínica Solar Colonial, en Castelar, hasta el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 para declarar de manera presencial. Ahora, la Justicia investiga quién le habría suministrado la droga, dónde se produjo la entrega y en qué circunstancias pudo acceder a ella.

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En ese marco, el tribunal respondió este miércoles 18 de noviembre a un requerimiento de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) del Ministerio Público Fiscal porteño. En el documento, al que accedió Infobae, detalló los movimientos de Álvarez, identificó a varios de sus acompañantes y reveló un dato relevante para la investigación: el edificio judicial no cuenta con cámaras de seguridad.

La pesquisa se originó en una denuncia presentada el 6 de noviembre por el fiscal Sandro Abraldes, quien interviene en el juicio por el crimen de Díaz. El 12 de noviembre, la UFEIDE, a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martín, dispuso una investigación preparatoria para determinar si una o más personas todavía no identificadas le habrían entregado, suministrado o facilitado estupefacientes, presuntamente cocaína, durante el traslado a Tribunales, su permanencia en el edificio o el regreso a la clínica.

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El músico en una de sus tantyas salidas del edificio de la calle Paraguay al 1500 (Foto/Maximiliano Luna)

Desde la clínica hasta Tribunales: qué ocurrió el 2 de noviembre

La reconstrucción comienza en Solar Colonial, donde Álvarez permanece internado contra su voluntad desde el 2 de octubre, por disposición del Juzgado Nacional en lo Civil N° 4.

El 2 de noviembre, el músico salió del establecimiento en una ambulancia, acompañado por personal médico, un enfermero de la institución y personas de su entorno. Según informó el TOC N° 29, llegó a la sede judicial de Paraguay 1536 alrededor de las 11, en el mismo vehículo sanitario gestionado por su cobertura médica de SADAIC.

Durante las declaraciones de otros testigos, permaneció en uno de los despachos del tribunal, acompañado por integrantes de su defensa, una familiar y personal policial de apoyo.

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La fachada del edificio judicial donde está el TOC N° 29 (Foto/RsFotos)

Más tarde ingresó a la sala de audiencias para dar su versión sobre el homicidio de Díaz. Durante su declaración, que se extendió cerca de cuatro horas, se realizaron varias pausas en las que salió al baño o a fumar al patio de la planta baja, acompañado por familiares, integrantes de su defensa y otras personas de su entorno, algunas de las cuales no fueron identificadas en la respuesta judicial.

La audiencia terminó aproximadamente a las 19.15, cuando el músico regresó en ambulancia a Solar Colonial.

La investigación busca reconstruir toda esa secuencia, incluidos los trayectos de ida y vuelta, las esperas, los contactos con terceros y las interrupciones de la audiencia, para determinar si se produjo una entrega de droga y, en ese caso, dónde y quién la realizó.

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El comunicado de la clínica donde el músico permanece internado desde el 2 de octubre de manera involuntaria

Qué ocurrió cuando regresó a la clínica

Según el informe médico incorporado a la denuncia, cuando Álvarez regresó a Solar Colonial, el personal de enfermería intentó revisar sus pertenencias.

Antes de que le controlaran los bolsillos, el músico se apartó, introdujo una mano en uno de ellos y destruyó un envoltorio confeccionado con trozos de bolsas plásticas mientras intentaba aspirar su contenido.

Los profesionales describieron la sustancia como un polvo blanco. Al ser consultado, Álvarez afirmó que era cocaína, que se la habían suministrado durante la audiencia y agregó: “Esto me hace bien”.

También dijo que había recibido dos bolsas, pero se negó a identificar a la persona que se las entregó.

El informe médico consignó que un control de drogas realizado el jueves 29 de octubre había dado negativo, mientras que otro practicado el martes 3 de noviembre arrojó un resultado positivo para cocaína.

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Aunque los profesionales interpretaron que el consumo había ocurrido durante la salida de la clínica, se solicitó una evaluación toxicológica independiente para establecer el alcance de esos resultados, los tiempos de detección y su compatibilidad con la hipótesis investigada.

Los integrantes del Tribunal Oral N° 29 (desde la izq.): Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner (presidente) y Hugo Daniel Navarro (Foto/RsFotos)

Los interrogantes que busca responder la Justicia

Uno de los interrogantes centrales es si Álvarez estuvo en algún momento sin la supervisión del personal sanitario que lo acompañó desde la clínica.

Según el informe de Solar Colonial citado en la denuncia, las medidas de seguridad adoptadas durante la audiencia impidieron que el enfermero permaneciera junto al músico de manera continua.

Por eso, los investigadores buscan establecer quién dispuso esas restricciones, durante qué intervalos se aplicaron y quiénes tuvieron contacto con Álvarez en esos momentos.

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La UFEIDE también requirió información al Juzgado Nacional en lo Civil N° 4 sobre las condiciones de internación, las autorizaciones para el traslado y las personas designadas para acompañarlo.

En su respuesta, el TOC N° 29 aclaró que no había dispuesto ninguna medida restrictiva de la libertad contra el músico y que las condiciones médicas y de seguridad del traslado habían quedado en manos del juzgado civil.

Otro punto que se intenta esclarecer es por qué se concretó la salida pese a las advertencias del equipo tratante. Según la denuncia, el equipo médico había reiterado que los traslados estaban contraindicados porque durante las salidas no era posible supervisar los contactos del músico con personas de su entorno, lo que dificultaba sostener la abstinencia y el tratamiento.

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"Pity" Álvarez junto a la víctima, Cristian "El Gringo" Díaz. Este viernes 20 se conocerá el veredicto

La falta de cámaras y las medidas dispuestas

Entre las diligencias dispuestas, la UFEIDE pidió al tribunal que informara si el edificio contaba con cámaras de seguridad en accesos, pasillos, salas de espera y otros sectores por los que hubiera circulado Álvarez.

Sin embargo, en su respuesta de este miércoles, el TOC N° 29 informó que el edificio judicial no cuenta con ningún tipo de cámara de seguridad. No obstante, el tribunal puso a disposición de los investigadores las grabaciones audiovisuales de las audiencias, que deberán retirar en un dispositivo de almacenamiento debido a su extensión.

La Fiscalía dispuso, además, requerir a Solar Colonial los horarios de salida y regreso del músico, los datos de la ambulancia y de su personal sanitario, los registros de visitas y la documentación relacionada con los controles toxicológicos.

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También se busca determinar si se conservaron restos de la sustancia o del envoltorio que llevaba Álvarez y quiénes presenciaron el episodio cuando regresó a la institución.

La investigación contempla la posibilidad de recibir una declaración del propio músico, de acuerdo con su estado de salud y con las garantías correspondientes.

La causa, cuya calificación legal provisional es entrega, suministro o facilitación de estupefacientes, avanza mientras el músico permanece internado y espera el veredicto del juicio por el homicidio de Cristian Díaz, previsto para este viernes.