Crece la preocupación en la Fórmula 1 a horas de la primera salida a pista: los equipos que podrían ausentarse de las prácticas

¿Williams corre riesgo de perderse las prácticas privadas en Barcelona? (Foto: Reuters/Edgar Su)

El año 2026 de la Fórmula 1 se presenta con uno de los cambios del reglamento técnico más grande en “más de una década”. Los monoplazas serán más ligeros, contarán con aerodinámica activa y las unidades de potencia se repartirán en un 50-50 entre el motor de combustión y la energía eléctrica. La nueva era de la categoría provocó que los equipos tuvieran que maximizar los esfuerzos para desarrollar un vehículo que cumpla con la normativa que entrará en rigor. Sin embargo, las especulaciones indican que algunos equipos tienen problemas en el armado del coche. Los rumores más preocupantes giran en torno a Williams, aunque McLaren y Ferrari optarían por comenzar con varios días de retraso.

Más allá de que varias escuderías llevaron a cabo una prueba en los últimos días para probar el nuevo monoplaza en pista en una sesión privada, como ocurrió en los casos de Audi, Cadillac, Racing Bulls, Alpine y Mercedes, el primer ensayo en conjunto para los 11 equipos se llevará a cabo del 26 al 30 de enero en el Circuit de Catalunya. Pese a esto, las alarmas se encendieron ante las versiones que envuelven a Williams: podría ausentarse por retrasos en el desarrollo de su vehículo.

Según informó el periodista Ralf Bach en el portal especializado F1-Insider, el team británico se habría topado con dificultades de peso con el chasis. “Lo que escucho cada vez con más frecuencia es que Williams ni siquiera llegará a la primera semana de pruebas en Barcelona. Hay gente que dice que ni siquiera van a ir allí porque el chasis no está a la altura de todo ese peso extra y simplemente no pueden soportarlo. No pueden con tanto sobrepeso y simplemente no logran hacerlo bien”, comentó el alemán.

James Vowles, jefe de Williams, anticipó en el cierre del 2025 que el peso de los monoplazas representaba uno de los grandes desafíos en la nueva era técnica (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

Vale destacar que el nuevo límite de peso de 768 kilogramos representa una reducción de 32 kg en relación con el reglamento de 2025, que establecía el mínimo en 800 kg. Este fue uno de los cambios que planteó un enorme desafío para los equipos, ya que, según informó el medio Motorsport, “cada 10 kg de peso adicional equivale a unas tres décimas por segundo en la pista”. Esto podría ser fundamental en el inicio de la temporada, cuando las escuderías sigan adentrándose en el desarrollo de los monoplazas del nuevo reglamento.

El director del equipo Williams, James Vowles, reconoció al medio mencionado durante el Gran Premio de Abu Dabi su pensamiento respecto al límite de peso al puntualizar que “sería bueno saber dónde están los demás, pero creo que la mayoría tendrá sobrepeso”. En esta misma línea, agregó: “Eso es lo que hay detrás. Es un objetivo muy ambicioso, pero manejable. Es una cifra que preveo que estará en un nivel razonable en cinco o diez meses después de la publicación del reglamento, así que estoy tranquilo”.

De todos modos, desde la escudería con sede en Grove no mostraron síntomas de preocupación pública y dieron a conocer este jueves el inicio de “una nueva era” y publicaron el sonido del motor del flamante monoplaza: “El FW48 está vivo”. La decoración formal del nuevo Williams se dará a conocer el próximo 3 de febrero y en Barcelona saldrían con un diseño provisorio.

Por su parte, cabe aclarar que, a pesar de que la actividad en el trazado de Montmeló durará cinco días —serán privadas y no contarán con transmisión—, los equipos únicamente pueden rodar tres días. “Una vez que uno de sus coches complete una vuelta, se activará un día asignado, incluso si no logran marcar otra vuelta ese mismo día”, informó la F1 en su página oficial.

A su vez, de la mano de su presentador Lawrence Barreto, explicaron el motivo de la medida: “Esto les da a los equipos la flexibilidad de correr cuando les convenga. Algunos podrían optar por correr un día y luego usar el siguiente para trabajar en el auto o esperar piezas nuevas y luego correr el tercer día. Otros podrían preferir esperar hasta los últimos tres días para tener dos días adicionales y estar listos. También les da a los equipos la oportunidad de reaccionar ante el mal tiempo”.

McLaren arriba a la temporada 2026 con el objetivo de revalidar su título en la Máxima (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

En este contexto, McLaren confirmó que no se presentarán en el primer día de actividad en Barcelona. “Planeamos comenzar las pruebas el segundo o tercer día, así que no las haremos el primer día. Queríamos dedicar el máximo tiempo posible al desarrollo”, explicó el director del equipo, Andrea Stella, según replicó la propia F1 en su página web.

No obstante, esto habría sido algo premeditado y no sería un retraso en los tiempos del desarrollo del monoplaza: “En realidad, este siempre iba a ser el plan A. También hay tantos cambios que no necesitamos ser necesariamente los primeros en el camino. Queríamos dedicar el mayor tiempo posible al desarrollo, ya que cada día de desarrollo y diseño aportaba un poco de rendimiento. Esto también significa que, si se está en las primeras etapas, se tendrá la tranquilidad de saber lo que se necesita lo antes posible. Llevamos los tiempos al límite, pero dentro de un límite muy manejable. Así que, por el momento, tenemos previsto realizar pruebas el segundo día, y no nos apetecía planificarlas el primero”.

Ferrari también optaría por rodar a partir del segundo día en Bahréin (REUTERS/Jakub Porzycki)

Aunque McLaren, que deberá revalidar su posición como bicampeón de la categoría, no será el único equipo que no se presentaría el primer día de actividad. Según indicó el portal Sky Sports F1, Ferrari rodaría por primera vez el martes 27 (segundo día). Caso contrario será para Audi, quienes esperan presentarse desde el primer minuto de actividad en Barcelona, algo que confirmó Mattia Binotto, director del proyecto de F1 de Audi.

El portal especializado The Race aseguró que Audi tendrá una “versión inicial más básica para priorizar la confiabilidad” en este arranque como equipo de fábrica y también enumeraron: “Cadillac, Racing Bulls, Alpine, Mercedes y Ferrari también han completado sus pruebas o lo harán a finales de esta semana”.

Además, según informó el periodista especializado Erik van Haren, Red Bull “tiene previsto competir el próximo lunes”; es decir, desde el primer día. El neerlandés, que cubre la campaña de la escudería austriaca y mantiene una relación con Max Verstappen, también señaló que el equipo “optó por no tener un día de rodaje, por lo que el nuevo coche se estrenará en el Circuit de Catalunya”. Este cronista del diario neerlandés De Telegraaf, en coincidencia con lo publicado por el medio AutoHebdo, aseguró que existe un cambio en la programación de la Fórmula 1.

A pesar de que los test de pretemporada en Barcelona desde un principio se presentaron como privados y sin televisación, las siguientes dos pruebas en Bahréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero) sí iban a contar con una transmisión en vivo completa. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, se espera que solo se transmita una hora de cada día de los primeros ensayos en Sakhir, según muestra la programación de F1 TV. De esta manera, únicamente los últimos entrenamientos se filmarán y retransmitirán íntegramente.

Luego de los test en Silverstone, Alpine llegaría en tiempo y forma para las pruebas en Barcelona. Será la primera vez de Colapinto al volante del nuevo A526 y en una pretemporada en la F1

Otro de los aspectos importantes de los primeros test de pretemporada está centrado en cómo trabajarán las escuderías. Ayao Komatsu, líder de Haas, comentó en la presentación de la decoración del vehículo estadounidense que el monoplaza que se verá en Cataluña será diferente al del debut oficial el 8 de marzo. “El coche que todos verán en Barcelona no será el que compita en Australia, y creo que será así en general, porque es demasiado pronto. Es diferente tener una prueba dos semanas antes de la primera carrera, pero con más de un mes antes, los equipos no detendrán el desarrollo en el túnel de viento. Por lo tanto, los coches que se prueben en Barcelona, ​​e incluso la primera semana de pruebas en Baréin, estarán menos maduros en comparación con lo que se construye en Australia para la primera carrera", aclaró el japonés.

En esta misma línea, señaló: “Entre la semana de pruebas en Barcelona y la prueba final en Baréin, verán coches muy diferentes en la parrilla, centrados en su paquete aerodinámico, porque en cuanto a la unidad de potencia, el hardware está prácticamente definido. Cómo vamos a utilizar esa unidad de potencia es lo más importante. En Barcelona, ​​todos se centrarán en cómo optimizar el consumo de energía, y eso debe desarrollarse muy rápidamente para todos”.

A pesar de que el jefe de Haas planteó dicho punto de vista, el diseñador de McLaren, Rob Marshall, habría insinuado que el monoplaza que utilizará el equipo en Barcelona sería, en gran medida, similar al que participará del debut del calendario 2026 en Australia, según mencionó el periodista especializado Erik van Haren.

El panorama dentro de Aston Martin respecto al rendimiento del nuevo motor Honda es incierto (REUTERS/Issei Kato)

Una de las escuderías que también acapara los flashes es Aston Martin. A pesar de que el equipo centró sus esfuerzos en la nueva era de la F1, Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, lanzó llamativas declaraciones en la presentación de la asociación entre ambas empresas.

“Por supuesto, si vamos a competir, estamos comprometidos con ganar. Sin embargo, la normativa de 2026 es técnicamente muy exigente y es posible que tengamos dificultades. En esta fase, antes de realizar ninguna prueba en pista, no sabemos cuál es la diferencia con respecto a nuestros rivales, así que tendremos que esperar a que comiencen las pruebas. A largo plazo, nuestro objetivo es luchar por el campeonato”, reconoció.

Cabe recordar que la nueva normativa también comenzó con una fuerte controversia respecto al desarrollo del motor. Incluso, se llevó a cabo una reunión clave en la FIA entre los representantes técnicos de los once equipos por las discusiones que se desataron ante el teórico desarrollo del motor Mercedes y de Red Bull que podría estar en una zona gris del reglamento.