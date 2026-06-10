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Inglaterra goleó 3-0 a Costa Rica a horas del debut en el Mundial: del insólito gol errado a la llamativa actitud del público

Los Tres Leones tuvieron una actuación perfecta ante un rival débil y llegan de la mejor manera a la Copa del Mundo

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Inglaterra goleó 3-0 a Costa Rica en el Inter&Co Stadium en el último amistoso previo a su participación en el Grupo L del Mundial 2026, zona compartida con Croacia, Ghana y Panamá. El encuentro tuvo una demora de casi una hora en jugarse porque había una alerta por tormentas eléctricas en la ciudad de Orlando.

El seleccionado europeo solo demoró nueve minutos en romper la paridad con una excelente escalada de Anthony Gordon. El extremo del Newcastle, que suena también en el radar del Barcelona, encaró y superó a su rival, ingresó al área y lanzó un pase desde la línea de fondo en dirección a Declan Rice. El finalista de la última Champions League con Arsenal resolvió de primera con un zurdazo de pique al suelo, que se metió en el palo izquierdo de Patrick Sequeira. Fue el séptimo gol del mediocampista en 73 apariciones con Los Tres Leones.

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A continuación, se produjo una de las imágenes virales del encuentro, pero no precisamente por una cuestión futbolística. Una de las particularidades sobre cómo se vive el deporte en los Estados Unidos incluye la posibilidad de instalar mesas a centímetros del césped, en las que los hinchas pueden sentarse y degustar un plato de comida mientras observan el duelo desde una posición privilegiada. Esto fue capturado con mayor detenimiento a los 13 minutos durante un tiro de esquina ejecutado por Declan Rice y no pasó por alto en las redes sociales, ya que en muchos países esto no ocurre y resulta llamativo.

De vuelta al juego, los dirigidos por Thomas Tuchel demostraron su superioridad contra los ticos a lo largo del trámite, y hasta se permitieron fallar un gol insólito en los pies de Noni Madueke. El atacante de Arsenal esquivó a Sequeira en el área y estaba solo frente al arco, pero ensayó un zurdazo en el rectángulo menor estrellado en el palo superando la media hora de partido.

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*El insólito fallo de Madueke

A pesar de este yerro, nunca estuvo en duda la victoria de Inglaterra ante un rival que no registró remates francos al arco defendido por Jordan Pickford. Para colmo, Costa Rica debió meter una modificación obligada por la lesión de su arquero Patrick Sequeira y Abraham Madriz lo reemplazó a falta de 29 minutos para el final.

Bajo este escenario, el plantel conducido por el argentino Fernando Bocha Batista sufrió un nuevo tanto a los 67′ con la definición de Anthony Gordon a instancias de un penal. A continuación, Morgan Rogers le erró al arco en un mano a mano y Ollie Watkins transformó el triunfo en goleada con su festejo a los 87′. Los europeos sumaron su octava victoria en sus últimos 10 compromisos y cerraron la preparación para la Copa del Mundo con una sonrisa, luego del 1-0 del sábado pasado contra Nueva Zelanda.

Por otro lado, Costa Rica empezó una renovación de nombres tras quedarse afuera de la cita mundialista. El país centroamericano no citó a Keylor Navas y apunta sus cañones a la clasificación del Mundial 2030. El Bocha Batista todavía no pudo ganar en sus primeros cuatro duelos ante Jordania (2-2), Irán (0-5), Colombia (3-1) e Inglaterra (3-0), y el combinado nacional acumula seis partidos sin ganar.

*El resumen del partido

El fixture del Grupo L del Mundial 2026

PRIMERA FECHA

  • Miércoles 17 de junio - 17:00 - Inglaterra vs. Croacia, en el Dallas Stadium
  • Miércoles 17 de junio - 20:00 - Ghana vs. Panamá, en el Toronto Stadium

SEGUNDA FECHA

  • Martes 23 de junio - 17:00 - Inglaterra vs. Ghana, en el Boston Stadium
  • Martes 23 de junio - 20:00 - Panamá vs. Croacia, en el Toronto Stadium

TERCERA FECHA

  • Sábado 27 de junio - 18:00 - Panamá vs. Inglaterra, en el Nueva York/Nueva Jersey Stadium
  • Sábado 27 de junio - 18:00 - Croacia vs. Ghana, en el Filadelfia Stadium

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Los grupos del Mundial 2026

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