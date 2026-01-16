Sorpresa en la Fórmula 1: una escudería publicó el primer video del coche del 2026 girando en pista

La flamante escudería estadounidense rodó en Silverstone con el mexicano Checo Pérez al mando del auto

Cadillac marcó un hito en su integración como la undécima escudería de la Fórmula 1 de cara al 2026 luego de girar por primera vez en pista con el flamante monoplaza para la próxima temporada. El combinado estadounidense realizó un ensayo en el circuito de Silverstone y se convirtió en el segundo equipo en probar el vehículo desarrollado con la nueva normativa técnica que entrará en vigor. Con el diseño provisional que fue anunciado hace algunos días, el mexicano Sergio Pérez habría sido el encargado de rodar en el trazado británico.

La escudería giró en Silverstone en el marco de una jornada de rodaje autorizada por las autoridades conocida como filming day o shakedown, un tipo de sesión que permite a los equipos recorrer hasta 200 kilómetros con un único monoplaza y supone un paso clave para evaluar el comportamiento del monoplaza en pista. Además, los neumáticos utilizados deberán ser seleccionados por Pirelli, por lo que podrían utilizar una gama que posteriormente no se utilice en las competiciones oficiales.

“La primera vuelta de algo más grande”, escribió Cadillac en sus redes oficiales, donde mostraron un video del monoplaza transitando por la recta principal de Silverstone a toda velocidad. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los aficionados fue el sonido del motor del vehículo, el cual fue desarrollado por Ferrari.

Según informó el medio especializado Motorsport, se registraron obstáculos iniciales por las condiciones meteorológicas (en el recorte que subió la escudería se divisan charcos de agua en el asfalto) y unos problemas técnicos con el arranque del motor durante la mañana. No obstante, el equipo logró encender la unidad y completó las primeras vueltas. A la prueba también acudieron los pilotos Valtteri Bottas y Zhou Guanyu (reserva), aunque el mexicano Checo Pérez habría sido el encargado de trabajar en pista.

Los experimentados Valtteri Bottas y Checo Pérez serán los encargados de comandar a Cadillac en la pista (@CadillacF1)

“Estamos aquí, en Silverstone, para la puesta a punto de la nueva temporada junto con el equipo Cadillac. Es muy emocionante. El shakedown consiste en asegurarse de que el coche funcione y de que todos los ingenieros comprueben que todo está en orden con la caja de cambios, el motor y también la configuración. Y para el piloto, eso es lo más importante. Estamos contentos, cómodos con el asiento y el nuevo volante. Toda la información y la comunicación conjunta, así que estamos deseando que empiece y con más ilusión por la temporada cuando todo empiece”, explicó el piloto de reserva Zhou Guanyu en un video divulgado por la propia escudería estadounidense.

“Si bien las imágenes publicadas por Cadillac no tenían una resolución lo suficientemente alta como para captar detalles de diseño específicos del automóvil, sí apuntan a unos pontones agresivamente lavados hacia abajo”, destacó el portal especializado The Race sobre el diseño del monoplaza del equipo americano.

El pasado 9 de enero, en el Circuito de Barcelona-Catalunya, Audi fue la encargada de probar por primera vez en pista el monoplaza con las nuevas regulaciones técnicas de 2026, aunque las imágenes de este test se conocieron por periodistas y curiosos que lograron grabar pequeñas tomas desde afuera del trazado. Cadillac decidió compartir la breve filmación en sus redes aunque con un puntilloso cuidado para no revelar información de más. “Se dice que Cadillac colocó pegatinas en las cámaras de los teléfonos de cualquiera que pudiera filtrar imágenes del coche, con la excepción del propio equipo de rodaje del equipo”, informó Motorsport.

Vale recordar que la flamante normativa técnica contará con múltiples novedades: serán más pequeños y ligeros, importantes cambios en la unidad de potencia con la gestión de la energía como un factor clave para los pilotos (motores a combustión y eléctricos aportarán igual cantidad de potencia), nuevos los modos de adelantamiento que comenzarán a regir y la aerodinámica activa en los alerones como otro de los puntos clave en las rectas y las curvas.

En el video publicado por Cadillac se logra ver que el monoplaza está girando con una pintura completamente negra y no con la decoración especial que eligió para los test previos al inicio oficial en el Gran Premio de Australia, el próximo 8 de marzo.

La decoración especial que utilizaría Cadillac para los test de pretemporada de la F1 (Foto: @CadillacF1)

En principio, la estructura del vehículo para los test de pretemporada que tendrán a Barcelona como punto de partida exhibirá una carrocería completamente negra y el logotipo de la marca estadounidense en la cobertura del motor. En la parte frontal figuran los nombres de todos los integrantes que participaron en la fabricación del auto.

La escudería aclaró que esta no será la imagen definitiva para el inicio del campeonato, sino una versión temporal destinada a resguardar los desarrollos aerodinámicos que consideran críticos. Cabe aclarar que esta es una práctica común entre las escuderías de la F1. La presentación oficial del livery para toda la temporada será durante el Superbowl del 8 de febrero. Hasta el momento, los únicos que revelaron su decoración fueron Red Bull y Racing Bulls.

La escudería estadounidense encara esta etapa tras superar un extenso proceso de aprobación por parte de la FIA y la Fórmula 1, proceso en el cual la familia Andretti cedió espacio al consorcio TWG Global para tomar el control operativo y conseguir la plaza número 11 para Cadillac. El vehículo, ensamblado en Inglaterra, contará con motores Ferrari hasta 2028, mientras la propia escudería desarrolla su unidad de potencia propia.

Luego de la sesión de shakedown en Silverstone, Cadillac volverá a la pista en Barcelona para los primeros test privados en los que las 11 escuderías de la F1 giren en pista. Después de esta tanda a puertas cerradas del 26 al 30 de enero en el Circuito de Catalunya, habrá dos ensayos de pretemporada formales en Baréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero.