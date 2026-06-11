El mensaje de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino en el aniversario de su trasplante de hígado: “Te amo siempre”

El conductor recordó la dura etapa que atravesó su exesposa cinco años atrás

Cinco años atrás, Soledad Aquino atravesaba uno de los momentos más sensibles de su vida al tener que someterse a una operación de trasplante de hígado. La cirugía marcó un hito tras una extensa internación y una recuperación que se extendió por casi un año. Así las cosas, este miércoles, Marcelo Tinelli recordó aquella vivencia y le envió un especial saludo a su exesposa.

Todo sucedió cuando el conductor se encontraba en el inicio de su ciclo en Infobae Mundial. En medio de la programación futbolera de cara al mundial, Marcelo se tomó un momento para enviar un cariñoso mensaje: “Le mando un beso a Sole, la mamá de las chicas, a mi ex, hoy cumple cinco años desde que se hizo el trasplante, de esta vuelta a la vida”.

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Luego, el conductor se refirió a la charla que habían tenido en la intimidad y el cariño que le había expresado: “La queremos festejar todos en familia, te queremos, te amo siempre. Ya lo sabés, te lo dije hoy, pero te quiero dedicar este programa también. Me parece maravilloso. Es un día muy especial para mí, para mis hijas, para todos. Porque hace cinco años estábamos luchando y hoy, verte así, llena de vida, de plenitud, nos pone muy contentos. Este programa va para vos. Te amo siempre, ya sabés, desde el lugar que estemos”.

Soledad Aquino conmemoró el quinto aniversario de su trasplante de hígado, realizado en junio de 2021, con un mensaje en sus redes sociales: “¡5 años ya! Gracias, Dios”, junto a una fotografía tomada en el hospital. En sus publicaciones, expresó su agradecimiento hacia el equipo médico, enfermeras, hermanos, hijas, amigos, su expareja Marcelo Tinelli, Silvina Serra y todas las personas que rezaron por ella: “Hoy hace 5 años volví a la vida; gracias a médicos, enfermeras, hermanos. Obvio hijas, amigos, mi ex, Silvina Serra y los que rezaron por mí”. La fecha representó un punto de inflexión tras una larga internación y un proceso de recuperación que se extendió casi un año, según relató tanto en entrevistas televisivas como en sus redes sociales.

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Soledad Aquino celebró el quinto aniversario de su trasplante de hígado, ocurrido en junio de 2021

El apoyo se hizo visible también en sus hijas, Cande Tinelli y Mica Tinelli, quienes acompañaron a su madre y compartieron mensajes de aliento y pedidos de oración. En una imagen, Aquino aparece abrazada por Cande en el hospital y definió a sus hijas como “mis bebés”. Cande publicó: “5 años del día del trasplante. Lo diste todo”, y Aquino le respondió: “¡Te amo, mi alma! Sé que me resucitaste. Wow, muy fuerte; gracias, mi sol”. Mica agregó un “Te amo”, mientras que Mimi, pareja de Luciano El Tirri, escribió: “Te adoro”.

La situación de salud de Aquino comenzó con un diagnóstico de hepatitis C, que derivó en la necesidad de un trasplante de hígado. La intervención, realizada en plena pandemia, implicó un extenso período de internación en estado crítico. En 2022, durante una entrevista en LAM (América TV), Aquino contó que sintió temor cuando le informaron sobre la necesidad del trasplante: “Me reasusté. Creí que me moría”. Detalló que, después de la operación, enfrentó una recuperación lenta y compleja, sin fuerzas para realizar actividades cotidianas y atravesando complicaciones médicas, incluidos dos paros cardíacos que requirieron reanimación manual.

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El emotivo mensaje de Marcelo Tinelli al recordar la internación de Soledad Aquino

“Tuve que empezar de nuevo. No podía sostener el celular, pesaba 49 kilos, no podía levantarme para lavarme los dientes. Fue dura esa parte”, recordó. “Estás con cables por todos lados, no es una pavada. Recuperarse lleva tiempo, es como rearmar todo el cuerpo”, explicó. “La primera vez que volví a casa sentí que regresaba a mi mundo, a mis olores, a mis animales. Ese día fue la gloria”, relató Aquino.

“El día que más miedo sentí fue cuando me dijeron que había llegado el órgano. Rezaba con un rosario en la mano”, relató. Confesó que, al momento de la operación, sintió mucho temor. “Me contaron después que tuve dos paros cardíacos. Mi médico me tuvo que revivir empujando el corazón con las manos, como en las películas. Me devolvieron a la vida y eso me impactó”, describió sobre el episodio más crítico.

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“Sentí miedo muchas veces después, porque cuando veía entrar a todos los médicos juntos pensaba ‘Dios, algo falló’. No todo estaba bien siempre. Me administraban potasio, me variaban los valores, la presión subía o bajaba. Preguntaba todo el tiempo cuándo estaría bien”, sostuvo.

En febrero de este año, Aquino destacó el rol de su familia durante la internación y remarcó el acompañamiento de Marcelo Tinelli en los momentos más difíciles: “Gracias Marce… sin vos, yo no estaría viva. Gracias, gracias y más gracias”, expresó la primera esposa del conductor.

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