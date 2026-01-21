Deportes

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

El equipo con sede en Enstone giró con el A526 en Silverstone a horas de la presentación oficial que se realizará este viernes 23 de enero

El Alpine A5256 dando su primera vuelta en Silverstone

En medio de la enorme expectativa por la revolucionaria modificación reglamentaria que vivirá la Fórmula 1 en esta temporada 2026, una nueva escudería comenzó a girar sus primeros kilómetros de cara a lo que será el inicio de los primeros tests formales el próximo lunes 26: Alpine sacó a la pista el A526 en el mítico Circuito británico de Silverstone.

“Junto con el equipo para las primeras vueltas del A526 en Silverstone”, escribió Flavio Briatore en su cuenta oficial de Instagram debajo de una foto junto con sus pilotos titulares, Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly. El líder de la escudería con sede en Enstone además compartió una storie con el corredor argentino.

Si bien no se conoció si se completarán los 200 kilómetros permitidos en el día de filmación o si fue una prueba de instalación para corroborar que todos los componentes estuviesen óptimos para utilizar este apartado reglamentario el jueves, se pudo ver al flamante A526 girando a partir del video que subió el piloto británico Chris Smiley.

La foto que subieron del nuevo Alpine con el piloto francés al mando

El corredor de 33 años, campeón en 2022 del Touring Car Championship del Reino Unido y actualmente en el team Restart Racing, subió a stories de su perfil en Instagram con más de 7 mil seguidores una breve filmación: “Primera vuelta para el nuevo coche Alpine F1″. Además, replicó la foto que le sacó al monoplaza de Alpine, el director general de la escudería de turismo británico, Pete Jones. “Qué día tan curioso de reuniones...”, escribió en su posteo.

En la postal se alcanza a ver un casco celeste y el número 10 en el vehículo, por lo que se difiere que fue Gasly el encargado de circular los primeros kilómetros. La decoración fue similar a la utilizada en 2025 para evitar filtraciones de cómo será el diseño del 2026.

Si bien los equipos buscan esconder estas apariciones, se cree que la salida de Alpine a pista es la cuarta de un equipo tras lo hecho en los últimos días por Cadillac, Audi y Racing Bulls.

Tras las presentaciones oficiales de los coches que utilizarán Racing Bulls, Red Bull Racing, Haas y la flamante Audi –que ocupará el lugar de Sauber–, el jueves se conocerá el diseño que portará Mercedes en el 2026 y el viernes habrá oficialización por partida doble: Ferrari y Alpine descubrirán su livery para el nuevo año de F1.

Los otros coches se conocerán antes de las dos pruebas de pretemporada oficiales de la Máxima en Baréin. Tras los tests privados que se realizarán del lunes 26 de enero al viernes 30 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, se descubrirán los últimos cuatro diseños: Williams lo hará el martes 3 de febrero, Cadillac el domingo 8 de ese mes y el lunes 9 habrá doble aparición con McLaren y Aston Martin.

La foto que subió Briatore con Colapinto en Silverstone

Luego, del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20, se desarrollarán las pruebas abiertas en Baréin con vistas al debut de la categoría: el jueves 5 de marzo se celebrará la primera práctica libre del Gran Premio de Australia desde las 22.30 (hora de Argentina; viernes 6 a las 12.30 en Australia). La carrera, pactada a 58 vueltas, será el domingo 8 de marzo a la 1.00 de Argentina. Este calendario contemplará 30 carreras repartidas en 24 Grandes Premios.

En este contexto, Franco Colapinto viene de girar en las últimas horas en un Alpine de modelo anterior en el marco de un TPC (Test of Previous Cars), que son las pruebas privadas sobre autos de temporadas anteriores (al menos dos años de antigüedad) y sirven para que los corredores se entrenen o en este caso salgan por primera vez a pista.

Temas Relacionados

AlpinePierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreA526Formula 1F1F1 hoy

