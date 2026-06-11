Soledad Aquino celebró junto a Cande y Mica Tinelli el aniversario de su trasplante de hígado: “Hace 5 años volví a la vida”

El mensaje que Cande Tinelli le dedicó a Soledad Aquino en el quinto aniversario del trasplante que le cambió la vida (Instagram)

Soledad Aquino celebró el quinto aniversario de su trasplante de hígado, ocurrido en junio de 2021, con un mensaje en redes sociales donde expresó: “¡5 años ya! Gracias, Dios”, acompañado de una imagen de aquel momento en el hospital.

En sus publicaciones, Aquino manifestó su gratitud hacia los médicos, enfermeras, hermanos, hijas, amigos, su expareja Marcelo Tinelli y quienes rezaron por ella: “Hoy hace 5 años volví a la vida; gracias a médicos, enfermeras, hermanos. Obvio hijas, amigos, mi ex, Silvina Serra y los que rezaron por mí”. La fecha marcó un hito tras una extensa internación y una recuperación que se extendió por casi un año, según relató en entrevistas televisivas y en publicaciones en Instagram.

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Esta muestra de apoyo se extendió a sus hijas, Cande Tinelli y Mica Tinelli, quienes permanecieron junto a su madre y compartieron mensajes de esperanza y pedidos de oración en redes sociales. En una fotografía, Aquino aparece abrazada por Cande Tinelli en el hospital, mientras definía a sus hijas como “mis bebés”.

Soledad Aquino y un especial recuerdo a 5 años de su trasplante de hígado (Instagram)

Cande expresó en sus redes: “5 años del día del trasplante. Lo diste todo”, a lo que Aquino respondió: “¡Te amo, mi alma! Sé que me resucitaste. Wow, muy fuerte; gracias, mi sol”. Mica Tinelli sumó un “Te amo”, mientras que Mimi, pareja de Luciano El Tirri, comentó: “Te adoro”.

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El proceso de salud de Soledad Aquino comenzó con un diagnóstico de hepatitis C, que derivó en la necesidad de un trasplante hepático. La intervención, realizada durante la pandemia, implicó un periodo prolongado de internación en estado crítico. Aquino relató en LAM (América TV) en 2022 que sintió miedo al enterarse de la necesidad del trasplante: “Me reasusté. Creí que me moría”.

Detalló que, tras la operación, experimentó una recuperación lenta y dolorosa, sin fuerzas para realizar tareas básicas y con numerosas complicaciones médicas, incluyendo dos paros cardíacos que requirieron maniobras de reanimación manual.

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El conmovedor recuerdo de la primera esposa de Marcelo Tinelli en una foto siendo abrazada por Cande Tinelli

“Tuve que volver a empezar. No podía agarrar el celular con la mano, estaba en 49 kilos, no me podía levantar para lavarme los dientes. Fue dura esa parte”, rememoró. “Estás con cables por todos lados, no es una pavada. Es largo de recuperar, se vuelve a rearmar todo tu cuerpo de vuelta”, precisó. “La primera vez que entré a casa empecé a estar en mi mundo, sentir mis olores, mis animales. Ese día fue la gloria del cielo”, detalló la bailarina.

“El día que más miedo tuve fue el día que me dijeron que había llegado el órgano. Me dio mucho miedo, rezaba, tenía un rosario en la mano”, detalló, mientras aseguraba que se sentía “entregada” y que cuando llegó el momento de la operación “tuve mucho cagazo, mucho miedo”.

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“Me contaron después que tuve 2 paros cardíacos y todo lo que pasó. Mi médico me tuvo que revivir como en las películas cuando te empujan el corazón, no es que fue con máquinas o algo. Me tuvieron que revivir de nuevo y eso me pareció increíble”, pormenorizó, sobre el momento más difícil de su vida.

El acompañamiento de Cande y Mica Tinelli a su madre

“Y tuve miedo muchas veces más después, porque cuando ves que se te vienen todos los médicos juntos decís ‘Dios, algo falló’. No estaba todo bien todo el tiempo. Me ponían potasio, me bajaba algo, me subía la presión. Yo preguntaba, ¿cuándo voy a estar normal? ¿Cuándo voy a estar bien?”, finalizó.

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En febrero de este año, Soledad Aquino recordó cómo el acompañamiento familiar fue clave durante la internación y destacó cómo Marcelo Tinelli estuvo presente en los momentos más difíciles. “Gracias Marce… sin vos, yo no estaría viva. Gracias, gracias y más gracias”, resaltó la primera esposa del conductor.