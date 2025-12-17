La Fórmula 1 presentó las primeras imágenes de cómo son los coches del 2026 y detalló el nuevo modo para los sobrepasos en carrera

F1 publicó nuevas imágenes de los autos de 2026

La Fórmula 1 presentó las primeras imágenes oficiales de los nuevos autos que debutarán en 2026, junto con una actualización integral de la terminología que regirá la categoría. Estas novedades, reveladas a poco más de un mes del primer test que se llevará a cabo a finales de enero en el circuito de Cataluña, en Barcelona, marcan el inicio de la nueva era de la Máxima, que tendrá cambios que transformarán tanto el aspecto visual como la experiencia de los aficionados.

Los nuevos monoplazas, mostrados a través de renders basados en el reglamento técnico actualizado, presentan una silueta más compacta y estilizada. El chasis será 100 milímetros más estrecho y la distancia entre ejes se reducirá en 200 milímetros, lo que dará lugar a autos más ágiles y ligeros. El peso mínimo se ha fijado en 770 kilogramos, aunque existen dudas en el paddock sobre la viabilidad de alcanzar esa cifra, especialmente en el primer año de implementación. Entre las modificaciones más visibles destacan los ajustes en los pontones y la incorporación de in-wash boards, elementos diseñados para reducir el aire sucio y favorecer los adelantamientos. En términos de rendimiento, la resistencia aerodinámica disminuirá en torno a un 40%, mientras que la carga aerodinámica se reducirá entre un 15% y un 30% respecto a la generación anterior.

La introducción de la aerodinámica activa representa uno de los avances técnicos más relevantes. Este sistema permitirá a los pilotos modificar la configuración de los alerones delantero y trasero según las condiciones del circuito, alternando entre modos específicos para rectas y curvas. El objetivo es optimizar la velocidad máxima en las rectas y maximizar la adherencia en las curvas, lo que podría modificar de manera sustancial las estrategias de carrera y los puntos de adelantamiento.

Así serán los nuevos autos de la máxima categoría (F1)

En cuanto a los neumáticos, los nuevos autos lucirán la renovada imagen de marca de Pirelli para 2026. Aunque la FIA había considerado inicialmente reducir el tamaño de las llantas a 16 pulgadas, finalmente se mantendrán en 18, pero con una banda de rodadura ligeramente más estrecha. Esta decisión responde a la necesidad de reducir el peso total de los monoplazas. Los nuevos compuestos ya han sido probados por todos los equipos tras el Gran Premio de Abu Dhabi, en un proceso que busca garantizar su rendimiento y adaptabilidad a las exigencias del nuevo reglamento.

La terminología oficial también ha sido revisada en profundidad, con el propósito de simplificar la comprensión de los cambios para los seguidores. El tradicional Manual Override Mode, que se introdujo como sustituto del DRS y que los aficionados abreviaron como MOM, pasará a denominarse Overtake (en español significa adelantamiento). Este sistema permitirá a los pilotos utilizar potencia eléctrica adicional para facilitar los adelantamientos, pero solo cuando estén a menos de un segundo del auto precedente en el punto de detección. A diferencia del DRS, la ventaja ya no dependerá de la apertura del alerón trasero, sino del despliegue de energía eléctrica.

La FIA ha definido además dos nuevos términos relacionados con la gestión de la energía: Boost (Impulso) y Recharge (Recarga). El primero modo de estos dos le permitirá a los pilotos decidir en qué parte de la vuelta emplean la energía disponible del sistema ERS para atacar o defenderse, lo que añade un componente táctico inédito. Por su parte, la segunda opción se refiere al proceso de recarga de la batería durante la carrera. Estas innovaciones podrían propiciar sobrepasos en zonas poco habituales del circuito, aunque persiste la incógnita sobre cómo se adaptarán los equipos y pilotos a estas nuevas dinámicas.

Los botones que tendrán los pilotos en el volante para el adelantamiento (F1)

En el ámbito de la aerodinámica activa, la nomenclatura también se simplificó. Los anteriores X-mode y Z-mode fueron reemplazados por Straight Mode (Modo Recta) y Corner Mode (Modo Curva). En una recta, los flaps de los alerones se abren para reducir la resistencia y aumentar la velocidad máxima, y estará disponible para todos los autos en puntos designados del circuito. En el formato para las curvas, los alerones recuperan su configuración habitual para maximizar la carga aerodinámica y el rendimiento en los giros.

Según el informe de la F1, y que medios especializados como Motorsport, el propósito central de estos cambios es hacer de la Fórmula 1 más accesible y comprensible para el público, al tiempo que se incrementa el espectáculo en pista. La simplificación de la terminología y la introducción de nuevas tecnologías buscan acercar la competición a los aficionados, facilitando el seguimiento de las estrategias y el entendimiento de las innovaciones técnicas.

Como parte del proceso de renovación de cara al próximo año de la categoría, la FIA sometió la nueva terminología a la evaluación de grupos compuestos por seguidores de distintos perfiles, con el objetivo de asegurar que la próxima era de la Fórmula 1 resulte atractiva y comprensible para todos los públicos.

Las nuevas imágenes de los F1 para 2026

Vista de atrás de los nuevos coches del 2026 (@f1)

Los monoplazas vistos desde arriba

El sector del difusor

Los neumáticos tendrán 18 pulgadas

Postal de la parte trasera del monoplaza de la F1 para 2026

Así serán los nuevos autos de la Fórmula 1

Los nuevos alerones delanteros

El Halo y el sector del cockpit

El alerón trasero

Viste de la trompa de los nuevos F1 2026

Estos autos se estrenarán en el GP de Australia en marzo del año próximo

*Fotos: Fórmula 1