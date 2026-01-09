Deportes

Los dos bandos en disputa en el nuevo capítulo que tendrá la polémica de los motores Mercedes en la Fórmula 1

A días del inicio de la actividad en la temporada 2026 con las nuevas regulaciones, la FIA puso fecha para una reunión que abrirá el debate sobre las unidades de potencia que tanta polémica están generando

El motor de Mercedes está
El motor de Mercedes está en el punto de mira, algo que podría generar un dolor de cabeza a Alpine (REUTERS/Marton Monus)

La guerra de motores en la antesala de la nueva temporada en la Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo. La controversia se generó por la interpretación de las normas en los revolucionarios cambios en el reglamento de la categoría. El centro del debate reside en las unidades de potencia de Mercedes y Red Bull -en menor medida-, quienes estarían trabajando en una zona gris del nuevo reglamento para optimizar el rendimiento de su monoplaza, algo que llevó a otros fabricantes como Ferrari, Audi y Honda a solicitar aclaraciones por parte de la FIA.

En este contexto, la FIA realizará una reunión el 22 de enero entre todos los fabricantes y las escuderías para discutir los próximos pasos en la categoría, además de abordar la polémica por la relación de compresión de los motores, un parámetro clave en las unidades de potencia, según informaron medios especializados como The Race y Motorsport.

El portavoz del ente regulador dejó entrever que “la reunión prevista para el 22 de enero es entre expertos técnicos” y que “las discusiones sobre la iteración de 2026 que cubre la unidad de potencia y el chasis están en curso”. Además, se buscará que “todas las partes comprendan y apliquen el reglamento de forma uniforme”. El cónclave se realizará cuatro días antes de que se realicen las primeras pruebas de pretemporada en Barcelona.

El motor de Mercedes es
El motor de Mercedes es el que está bajo la lupa

La atención está puesta en la relación de compresión de los motores, un parámetro clave en las unidades de potencia. Según informaron los portales indicados, la ventaja estaría relacionada con el uso de materiales internos en el motor que, al expandirse con la temperatura durante las carreras, permiten superar el límite de compresión geométrica de 16:1 fijado en las normas para 2026, pese a que los controles oficiales se realizan siempre a temperatura ambiente.

El debate se intensificó tras una reunión entre los fabricantes de motores y la FIA, en la que se discutió el artículo C5.4.3 del reglamento técnico, modificado varias veces en los últimos meses. La nueva normativa para 2026 reduce la relación de compresión máxima permitida de 18,0:1 a 16,0:1, pero mantiene el procedimiento de medición en condiciones estáticas a temperatura ambiente.

“Las ganancias teóricas, si se explotan al máximo, podrían alcanzar los 10 kW, lo que equivale a 13 caballos de fuerza. Se ha estimado que esto podría equivaler alrededor de 0,3 a 0,4 segundos por vuelta, dependiendo de qué tan sensible sea la pista a la potencia”, explicó el medio The Race. Esta divergencia regulatoria tiene el potencial de alterar de forma significativa la competitividad en las carreras.

Red Bull no habría conseguido
Red Bull no habría conseguido replicar el "truco" en la relación de compresión de los motores que obtuvo Mercedes (REUTERS/Amanda Perobelli)

La polémica escaló cuando Ferrari, Audi y Honda enviaron una carta conjunta a la FIA solicitando precisiones sobre la legalidad de esta práctica, aludiendo al Artículo C1.5 del reglamento, que exige el pleno cumplimiento de las normas “en todo momento durante una competición”. Según el panorama expuesto, los fabricantes que protestan consideran que esta interpretación permite que ciertos motores funcionen fuera de los parámetros normativos durante la carrera, lo que alteraría la equidad en la pista.

“Por un lado, están claramente Mercedes y los equipos que se abastecen de sus unidades de potencia, el campeón mundial McLaren, Williams y Alpine. En el lado opuesto, presionando a la FIA y firmando la carta enviada a la FIA, están Ferrari (que también suministra a Haas y Cadillac), Honda (vinculada a Aston Martin) y Audi. Red Bull (y, por lo tanto, Racing Bulls) se ha mantenido neutral, ya que aún no ha podido replicar la solución de Mercedes y no tiene intención de iniciar amargas batallas políticas”, argumentó, por su parte, el medio FormulaPassion, adjudicando la información al diario italiano Corriere dello Sport.

La inquietud de equipos como Ferrari, Audi y Honda es que el reglamento exige a los monoplazas cumplir todas las normas en todo momento, y por ello insisten en la necesidad de revisar o clarificar los procedimientos de medición. En el inicio de la controversia a mediados de diciembre, la FIA reconoció que el nuevo límite de relación de compresión plantea dudas sobre su interpretación y cumplimiento: “La FIA revisa continuamente estos asuntos para garantizar la imparcialidad y la claridad y, de ser necesario, se pueden considerar ajustes a las regulaciones o procedimientos de medición para el futuro”.

Las especulaciones indican que la
Las especulaciones indican que la FIA le permitiría a Mercedes utilizar su motor en la temporada 2026, aunque debería cambiarlo en 2027, algo que encendió la polémica

“Si bien se piensa que es muy poco probable que haya un cambio en la interpretación actual de la FIA antes del inicio de la temporada, se entiende que los rivales de Mercedes están presionando para que haya cambios más adelante para asegurarse de que todos operen con la misma interpretación. Esto podría implicar ajustar los procedimientos de medición u ofrecer una guía precisa sobre los límites de la relación de compresión”, argumentó The Race.

La situación adquiere una dimensión extra para Alpine, que dejó las unidades de potencia Renault en favor de los motores Mercedes, y podría verse perjudicada si la FIA modifica la interpretación vigente y limita el desarrollo de las piezas diseñadas por la firma alemana. Mientras tanto, todos los motores para las primeras competiciones de 2026 ya han sido fabricados de cara a la pretemporada que arrancará el 26 de enero en Barcelona, lo que reduce el margen para eventuales cambios.

