Honduras: Bomberos reportan hasta 30 evacuaciones preventivas por lluvias en el inicio de la temporada ciclónica

Bomberos intensifican acciones ante el inicio de la temporada ciclónica. (FOTO: Bomberos Honduras)

Las lluvias registradas durante las últimas semanas en distintas regiones del país ya han obligado a las autoridades a realizar entre 25 y 30 evacuaciones preventivas, principalmente en sectores vulnerables de la costa norte, informó el Cuerpo de Bomberos de Honduras.

Las acciones forman parte de los protocolos de prevención activados por los organismos de respuesta ante el inicio de la temporada ciclónica 2026, un período que históricamente representa riesgos de inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos en diferentes zonas del territorio nacional.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, explicó que las evacuaciones realizadas hasta el momento han sido preventivas y ejecutadas con el objetivo de proteger la vida de las personas expuestas a posibles emergencias provocadas por las lluvias.

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Según detalló, los equipos de rescate y prevención mantienen monitoreos permanentes en comunidades identificadas como vulnerables, especialmente en sectores cercanos a ríos, quebradas y zonas propensas a inundaciones.

Las autoridades indicaron que las condiciones climáticas podrían mantenerse durante gran parte del año debido a la temporada ciclónica que afecta tanto el océano Atlántico como el Pacífico, por lo que se continúa reforzando la preparación institucional y comunitaria.

De acuerdo con reportes preliminares de diferentes alcaldías y organismos de emergencia, unas 150 familias han resultado afectadas por inundaciones y acumulación de agua en diversos puntos del país. Aunque en la mayoría de los casos las afectaciones han sido menores, los cuerpos de socorro mantienen vigilancia constante para evitar situaciones de mayor riesgo.

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Más de 150 familias resultan afectadas por inundaciones en el país. (FOTO: Bomberos Honduras)

La costa norte figura entre las regiones que han registrado mayores impactos por las lluvias recientes. En varios sectores se reportaron inundaciones temporales, crecidas de quebradas y dificultades en la movilidad vehicular debido a la acumulación de agua.

Mientras tanto, en Tegucigalpa y otros municipios del centro del país, los organismos de emergencia realizan inspecciones permanentes en barrios y colonias consideradas de alto riesgo, especialmente durante los períodos de precipitaciones intensas.

Los bomberos también hicieron un llamado a la población para colaborar con las medidas preventivas y evitar acciones que puedan incrementar el riesgo de inundaciones. Entre las principales recomendaciones destaca mantener limpias las cunetas, tragantes y sistemas de drenaje, además de evitar arrojar basura en calles, quebradas y ríos.

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Las autoridades señalaron que muchos de los problemas registrados durante las lluvias están relacionados con la obstrucción de drenajes pluviales, situación que provoca acumulaciones de agua incluso en sectores donde normalmente no se producen inundaciones.

Lluvias obligan a realizar hasta 30 evacuaciones preventivas en Honduras.(FOTO: Bomberos Honduras)

La temporada ciclónica 2026 comenzó oficialmente en mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, extendiéndose en ambos casos hasta el 30 de noviembre. Durante este período se mantiene vigilancia sobre la formación de tormentas tropicales y huracanes que puedan afectar de manera directa o indirecta al territorio hondureño.

Los expertos recuerdan que Honduras no necesita recibir el impacto directo de un ciclón para experimentar emergencias. Las bandas nubosas, sistemas de baja presión y tormentas cercanas suelen provocar lluvias intensas que pueden generar inundaciones repentinas y deslizamientos.

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Los organismos meteorológicos han advertido que, aunque las proyecciones para el Atlántico apuntan a una actividad cercana o ligeramente inferior al promedio, el riesgo para Honduras se mantiene debido a su vulnerabilidad geográfica y a la influencia de fenómenos que se desarrollan tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Costa norte concentra la mayoría de evacuaciones por lluvias. (FOTO: COPECO)

Ante este panorama, el Cuerpo de Bomberos, Copeco y las autoridades municipales continúan fortaleciendo los planes de respuesta, identificación de refugios temporales y monitoreo de comunidades vulnerables.

Asimismo, se insta a las familias a preparar planes de emergencia, identificar rutas de evacuación y mantenerse informadas a través de los canales oficiales.

Las autoridades reiteraron que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir riesgos durante la temporada ciclónica y evitar pérdidas humanas ante eventos climáticos extremos.

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Mientras las lluvias continúan afectando varias regiones del país, los organismos de emergencia mantienen activos sus equipos de respuesta con el objetivo de proteger a la población y actuar de manera oportuna ante cualquier situación que represente peligro para las comunidades.