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Un reconocido periodista inglés criticó a Messi y aseguró que no puede competir con Cristiano: “No creo ni que sea el mejor de Argentina”

Piers Morgan sostuvo en un debate contra John Terry que Maradona superó al capitán del la Selección por sus logros con el Napoli, y que esa diferencia le impide al rosarino ubicarse por encima del luso

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Piers Morgan explica por qué prefiere a Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi como el mejor futbolista de la historia, en medio de una gran desesperación del ex capitán inglés John Terry.

Piers Morgan afirmó que Diego Maradona fue un mejor jugador que Lionel Messi y que, por eso, el rosarino tampoco supera a Cristiano Ronaldo. El conductor lo dijo durante un programa de la televisión británica ante John Terry, ex defensor y multicampeón con el Chelsea, quien ante la sorpresa de lo que escuchó, respondió con una anécdota de cuando enfrentó al argentino en la cancha.

El intercambio entre Morgan y Terry arrancó con una premisa tajante del periodista sobre quién es el GOAT en el futbol: “Ni siquiera creo que Messi sea el mejor argentino”. Para sostener esa postura, Morgan recurrió a los logros de Diego: “Fue al Napoli cuando nunca habían ganado nada, y ganó la Serie A dos veces en cuatro años. Ganó la Copa del Mundo con Argentina. Maradona fue absolutamente sensacional, y yo diría que mucho más físico que Messi”. De ahí derivó su conclusión: si Maradona fue mejor que Messi, entonces Messi tampoco puede ser mejor que Cristiano Ronaldo.

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Terry no dejó pasar la referencia a la supuesta fragilidad física del capitán de la selección argentina. El ex defensor, que fue internacional con Inglaterra en 78 ocasiones, respondió desde la experiencia directa del terreno de juego: “Créeme, yo le he pegado, lo he jalado, le he dado golpes en los costados. Él se levanta, y realmente está listo para esa lucha”. Según Terry, lejos de achicarse ante la presión física, Messi reacciona de otra manera: “Cuando lo hacés, en realidad lo picás un poco más”.

El ex jugador de 45 años relató además la estrategia que terminó adoptando frente al delantero del Inter Miami: “Más adelante comprendí, tras algunos partidos más, que en realidad lo que hacés es pedirle su camiseta”. Terry explicó que optó por “la ruta más suave” para tratar de ganárselo un poco, un giro que arrancó las risas de Morgan en el estudio.

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Terry y las críticas para la selección de Inglaterra: “Creo que Tuchel se ha equivocado”

Terry consideró que Tuchel se equivocó en tres o cuatro decisiones clave al armar la convocatoria de Inglaterra para el Mundial, con ausencias como las de Maguire, Shaw y Palmer
Terry consideró que Tuchel se equivocó en tres o cuatro decisiones clave al armar la convocatoria de Inglaterra para el Mundial, con ausencias como las de Maguire, Shaw y Palmer

La conversación se enmarcó en una edición del programa en la que Terry también se mostró muy crítico con la convocatoria del seleccionador Thomas Tuchel para el Mundial.

El ex futbolista sostuvo que solo entre 13 y 15 jugadores del plantel tienen el nivel para aspirar al título: “Cuando veo al resto de la plantilla, no estoy seguro de que vayan a presionar a los jugadores que sí van a jugar”, señaló en el mismo espacio televisivo.

Pese a las críticas, Terry fue cuidadoso al hablar del técnico alemán. “En primer lugar, me cae muy bien Thomas Tuchel. Obviamente, viendo su trabajo en el Chelsea, cuando estaba allí, nos trajo éxitos en la Champions League. Lo que me gusta de él es que no tiene miedo de tomar decisiones importantes, y creo que lo hemos visto reflejado en su plantilla", dijo antes de exponer sus reparos.

Esos reparos apuntaron directamente a la lista de 26 convocados. Terry lamentó la ausencia de Harry Maguire, Luke Shaw, Cole Palmer y Phil Foden, y fue especialmente directo al comparar a Maguire con Dan Burn: “Para mí, Harry Maguire es mejor jugador que Dan Burn, y si los otros dos se lesionan, preferiría mil veces que Harry Maguire estuviera ahí”.

El exfutbolista de 45 años señaló que solo entre 13 y 15 jugadores del plantel de Inglaterra tienen el nivel necesario para aspirar a ganar el Mundial (Reuters/Jim Rassol)
El exfutbolista de 45 años señaló que solo entre 13 y 15 jugadores del plantel de Inglaterra tienen el nivel necesario para aspirar a ganar el Mundial (Reuters/Jim Rassol)

El ex defensor subrayó además el aporte del central en jugadas a balón parado: “Siempre representa una gran amenaza, incluso en los últimos minutos”.

Sobre Nico O’Reilly, convocado como lateral izquierdo en lugar de Luke Shaw, Terry reconoció su proyección pero consideró que el joven necesita tutela: “Creo que un jugador como él necesita a alguien como Luke Shaw cerca para que lo ayude, lo tranquilice y le dé algunos consejos, porque él es nuestro futuro en los próximos Mundiales”.

En esa misma línea, señaló directamente a Dan Burn y al propio O’Reilly por su falta de experiencia en torneos internacionales.

El balance de Terry fue contundente: “Creo que Tuchel se ha equivocado en tres o cuatro decisiones importantes. Creo que necesitas a tus mejores jugadores a medida que avanzas en estos Mundiales”, cerró el exfutbolista, cuya trayectoria con los Tres Leones le da peso a cada uno de esos señalamientos.

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