La sentencia del representante de Icardi sobre la chance de jugar en Argentina: las nuevas condiciones del Galatasaray

Mauro Icardi no quiere jugar en el fútbol argentino

Mauro Icardi descartó jugar en el fútbol argentino y también se reveló que nunca evaluó propuestas de clubes locales como trascendió. El delantero rosarino de 33 años busca seguir en el Galatasaray, cuyo contrato vencerá a fin de mes. Aunque para renovarlo, deberá cumplir con ciertas cláusulas.

Elio Letterio Pino, representante del delantero, aclaró el panorama del ex punta de la Sampdoria, Inter de Milán y PSG. “No entiendo por qué llevamos tres meses hablando de River, de Racing, de Newell’s. Nunca hemos dialogado con nadie”, dijo en un audio que envió a algunos medios y periodistas.

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El agente del santafesino subrayó: “En cualquier caso jugar en Argentina no es una opción que nos interese”. Además, resaltó: “He leído sobre figuras autorizadas que han dado o negado permiso a Icardi para jugar en Argentina. Con todo el respeto que merecen los clubes, los futbolistas famosos, Mauro no está interesado en jugar en Argentina. Espero que este circo mediático termine”.

En tanto que para extender su vínculo con el club de Estambul, el presidente de la entidad Dursun Ozbek incluyó dos cláusulas especiales en su oferta a Icardi: el delantero debe presentarse a los entrenamientos y a la pretemporada en la fecha fijada. Y si sufre una lesión, el futbolista deberá realizar el tratamiento y una eventual operación en Estambul o en el lugar que determine Galatasaray, de acuerdo a lo difundido por el medio local Le Marca Sports.

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“Mauro Icardi le ha prestado un servicio muy grande al Galatasaray. Ha contribuido en los campeonatos y logró que una generación se hiciera hincha del Galatasaray. En el Galatasaray recibió el amor y el respeto que quería. Él también lo sabe y quiere mucho al Galatasaray”, declaró en su momento Ozbek.

Mauro Icardi y su pareja, la actriz China Suárez en la celebración del reciente título del Galatasaray (@mauroicardi)

El mes pasado también se filtraron por parte de la prensa turca detalles del ofrecimiento del Galatasaray para que Icardi renueve su contrato. El salario propiamente dicho asciende a cuatro millones de euros, pero los ingresos pueden alcanzar los 6.5 millones si logra cumplir los objetivos para activar las bonificaciones.

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Una de las cláusulas se ejecuta si alcanza los 20 partidos y otra si logra 20 goles/asistencias. También hay una prima por campeonato y otras vinculadas a los avances en la Champions League.

Más allá de la brecha económica, Icardi habría fijado dos condiciones para evaluar su continuidad: un contrato de dos temporadas y la garantía de actuar como dupla ofensiva junto a Victor Osimhen. La segunda condición no es menor. El argentino perdió rodaje durante el último año y nunca recuperó su mejor nivel tras la grave lesión que sufrió a fines de 2024, lo que lo ubicó en un plano secundario dentro del esquema del entrenador Okan Buruk, con quien, según el portal Sabah, “la sintonía ya no es tan fuerte como antes”.

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Desde su llegada al club turco en 2022, Icardi sumó 77 goles, 24 asistencias en 132 partidos oficiales y seis títulos. Conquistó seis títulos con el club turco.

Según Transfermarkt, el valor de mercado de Mauro Icardi es de 4.000.000 euros y su máximo registro fue de 100 millones de euros en diciembre de 2018, cuando jugaba en el Inter de Milán.

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