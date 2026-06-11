Manuela Thourte: “La baja natalidad refleja la crisis social y económica de la Argentina”

Manuela Thourte advirtió que la baja natalidad en la Ciudad de Buenos Aires refleja la crisis social y económica de la Argentina

En Infobae al Regreso, Manuela Thourte alertó sobre la abrupta caída de la natalidad, y reclamó políticas públicas sobre fertilidad. En diálogo con el staff, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires no dudó: “Solo en la Ciudad, en diez años se perdieron el 50% de los embarazos, nacen cada vez menos chicos”.

El fenómeno, explicó, responde a una combinación de cambios culturales, postergación de la maternidad y una profunda falta de información sobre la fertilidad femenina.

Por qué caen los nacimientos: datos, causas y un cambio social profundo

Argentina atraviesa una de las caídas de natalidad más pronunciadas de su historia reciente. Según datos oficiales, en 2024 se registraron 413.135 nacimientos contra 777.012 en 2014. En la Ciudad de Buenos Aires, el descenso es aún más marcado. Thourte detalló: “Hoy la mayor cantidad de chicos nacen de mujeres de entre 30 y 39 años. Hace 20 o 30 años, nuestras madres tenían hijos mucho antes”.

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En la Ciudad de Buenos Aires, Thourte afirmó que en diez años se perdió el 50% de los embarazos y que nacen cada vez menos chicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores más determinantes, la legisladora remarcó la baja del embarazo adolescente: “En barrios vulnerables del sur de la ciudad, bajó de 41,6 por mil nacidos vivos en 2006 a 4 mil en 2021. Esa caída estrepitosa se debe, entre otras cosas, a la Educación Sexual Integral y al Plan ENIA, que implementó el gobierno de Mauricio Macri y milagrosamente continuó el gobierno de Alberto Fernández, pero que este Gobierno dio de baja”.

El Plan ENIA, según describió, “tenía tres patas: en la escuela, en los centros de salud y, sobre todo, el trabajo entre adolescentes para informar sobre métodos anticonceptivos. Los chicos escuchan mucho más a sus pares”.

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La distribución de métodos anticonceptivos de larga duración, como parches, fue clave. “Ese plan funcionó y bajó el 50% de los embarazos adolescentes en todo el país”, enfatizó Thourte.

El vacío informativo sobre fertilidad y las nuevas demandas de las mujeres

Más allá del éxito en la reducción del embarazo adolescente, la preocupación —según la legisladora— es el vacío informativo sobre fertilidad: “No veo a nadie que diga: ‘Che, tenemos que hacer algo con el tema de la fertilidad y sobre todo con informar a las mujeres’. A partir de los 35 años, la fertilidad baja mucho. Hoy hay una creencia de que congelar óvulos es garantía, y no es tan así”.

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La legisladora señaló que la caída de la natalidad combina cambios culturales, postergación de la maternidad y falta de información sobre fertilidad femenina (Infobae en Vivo)

La Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva coincide en el diagnóstico: en la última década, cayeron más del 50% los tratamientos vinculados a la búsqueda de un segundo embarazo, mientras se incrementan las consultas de mujeres que intentan ser madres después de los 35 años.

Sin embargo, la información sobre fertilidad sigue siendo escasa, y la Educación Sexual Integral no suele incluirla. “Las escuelas secundarias tienen ESI, pero la fertilidad no se enfoca”, subrayó Thourte.

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En la mesa, Gustavo Lazzari preguntó si la fertilidad era una decisión voluntaria. Thourte respondió: “Lo que falta es información. Las mujeres hoy empiezan a buscar hijos mucho más grandes, cuando la fertilidad ya bajó. Eso determina que muchas no puedan quedar embarazadas, o que solo tengan un hijo”.

Transformaciones culturales, economía y política pública: el triple desafío de la natalidad

Las razones de la baja natalidad no son solo biológicas. El equipo de Infobae al Regreso abordó el impacto de la cultura individualista y el contexto económico. Aziz planteó: “Hoy todo lo que antes hacías con gente, lo tenés resuelto en tu casa. El gran quilombo es ese: nos relacionamos mucho menos”. Thourte coincidió en que se trata de “transformaciones culturales de muchos años”, y que la política pública tiene un margen limitado allí.

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La legisladora pidió políticas públicas para la natalidad, como financiar la congelación de óvulos y ampliar el acceso a la reproducción asistida (AP Foto/LM Otero, Archivo)

El ejemplo internacional más citado fue Francia, que mantuvo su tasa de natalidad gracias a políticas de conciliación entre trabajo y familia. Thourte explicó: “Francia tiene políticas de conciliación familia-trabajo muy antiguas y flexibles. Tienen hasta guarderías en departamentos. No todos los padres quieren lo mismo, y la flexibilidad es clave”.

Pero trasladar esos modelos a la Argentina parece complejo. “¿Cómo hacés en este país donde el 42% de los pibes son pobres? Queremos que nazcan más, pero no podemos ni con los que están vivos”, lamentó Thourte, en referencia a los cinco millones de chicos que viven bajo la línea de pobreza, según el último informe de UNICEF.

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Entre las propuestas mencionadas, la legisladora sugirió pensar en políticas públicas que financien la congelación de óvulos, como ya hacen algunas empresas privadas, y revisar la Ley de Reproducción Asistida para que más mujeres accedan a tratamientos en el sistema público.

Al cierre, Thourte remarcó la urgencia de poner el tema en la agenda: “Si estamos con una tasa de natalidad tan baja que no tiene tasa de reemplazo, necesitamos políticas públicas ya mismo. Por ahora, parece no haber respuestas”.

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