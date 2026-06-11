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Con alerta de tornado, Argentina se entrenó a seis días del debut en el Mundial: las cuatro dudas de Scaloni para enfrentar a Argelia

La Albiceleste dejó atrás los encuentros preparatorios contra Honduras e Islandia y se enfoca en la defensa del campeonato del mundo

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Lionel Scaloni todavía no dará a conocer quién será el reemplazo de Balerdi (Crédito: Reuters/Maria Lysaker)
Lionel Scaloni todavía no dará a conocer quién será el reemplazo de Balerdi (Crédito: Reuters/Maria Lysaker)

La selección argentina se entrenó a puertas cerradas en la jornada de este miércoles después de la goleada 3-0 contra Islandia en Alabama. El plantel de Lionel Scaloni regresó a su búnker en Kansas City y ya tiene la mirada puesta en el debut del martes 16 de junio contra Argelia en el estado de Misuri por la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026.

La práctica en el complejo del Sporting Kansas City de la MLS sucedió en medio de un complejo panorama climático: había una alerta por posibles tornados y fuertes tormentas hacia las 20 (hora local), informó ESPN. En las últimas horas, un tornado arrasó una ciudad de Michigan con numerosas viviendas dañadas y, según precisó ABC News, hay más de 40 millones de personas que podrían ser afectadas por este fenómeno meteorológico.

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Dado que muchos de estos futbolistas jugaron el duelo contra el combinado europeo, la Albiceleste buscó recuperar energías antes de encarar la parte más difícil de esta preparación con la intención de defender la corona obtenida en Qatar 2022.

Con esta idea en la cabeza, Scaloni debe resolver una cuestión que eclipsa el día a día de la Selección: ¿Quién reemplazará a Leonardo Balerdi? El zaguero central del Olympique de Marsella sufrió una “lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha” y fue desafectado para la cita mundialista.

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Leonardo Balerdi quedó afuera de la Copa del Mundo por lesión (Crédito: Sam Navarro-Imagn Images)
Leonardo Balerdi quedó afuera de la Copa del Mundo por lesión (Crédito: Sam Navarro-Imagn Images)

Hay dos candidatos para ese lugar en la lista definitiva: Guido Rodríguez y Agustín Giay. El Gringo aseguró que iba a esperar para el último amistoso de este martes para tomar una decisión, pero el cuerpo técnico se tomará hasta el viernes para comunicar su postura, informó el periodista Diego Monroig, encargado del día a día de la Selección para ESPN.

La elección de su reemplazante puede partir de la prelista de 55 futbolistas, aunque también podría elegir otro jugador si recibe una aprobación excepcional de la FIFA, como puede ser el caso de Ignacio Ovando, defensor de 18 años de Rosario Central. El joven acompaña a la delegación y es parte de las prácticas, como ocurre con Tomás Aranda (Boca Juniors), Joaquín Freitas (River Plate) y Santiago Beltrán (River Plate), entre otros. Ese grupo se quedará hasta después del primer duelo ante Argelia.

Esta decisión enmarca lo que pasará en el once inicial porque Agustín Giay fue titular en los dos amistosos ante Honduras e Islandia, pero no está en la lista de 26 apellidos. Si se mete en lugar de Balerdi, el hombre del Palmeiras ofrece la polifuncionalidad de asumir una postura más ofensiva y también puede acompañar en la mitad de la cancha. El ex San Lorenzo tiene la ventaja de estar con el grupo y pica en punta para ocupar el lugar vacante.

Agustín Giay le ganaría la pulseada a Guido Rodríguez para reemplazar a Balerdi (Crédito: Reuters/Maria Lysaker)
Agustín Giay le ganaría la pulseada a Guido Rodríguez para reemplazar a Balerdi (Crédito: Reuters/Maria Lysaker)

En este sentido, Diego Monroig puso en duda quién será el lateral derecho, luego de que Gonzalo Montiel sumó minutos ante Islandia y Nahuel Molina se quedó en el banco. Además, el entrenador deberá decantarse por Lisandro Martínez o Cristian Romero: Cuti tuvo rodaje en los dos amistosos, pero podría descansar para evitar arriesgarlo desde el primer partido. Si es titular, el cronista de la señal deportiva puso en duda que Licha reemplace a Nicolás Otamendi.

Además, Emiliano Martínez sigue sin trabajar a la par del grupo y se espera que a finales de la semana pueda hacerlo. Nada hace creer que se pierda el debut contra Argelia, pero Gerónimo Rulli le ganaría la pulseada a Juan Musso si el Dibu no llega a ese cotejo.

A falta de seis días para el estreno, la fuente citada contó cuál sería el once de Argentina para enfrentar a Argelia: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs Argelia a las 22.00 de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs Austria a las 14.00 de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs Jordania a las 23.00 de Argentina en el Dallas Stadium

Los grupos del Mundial 2026

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