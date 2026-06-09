Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Paraguay y Colombia por la última fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol.
Angelo Marsiglia, estratega de la selección Colombia Femenina, celebró la clasificación al Mundial Brasil 2027 tras el triunfo 1-0 ante Uruguay el viernes 5 de junio de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, por la octava fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina, y resumió el alivio del plantel: “Hoy te puedo decir que nos quitamos una tonelada de encima, porque ya estamos en el mundial”.
Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Conmebol
- Colombia: 17 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
- Argentina: 15 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
- Venezuela: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +13)
- Ecuador: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
- Paraguay: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
- Chile: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
- Perú: 8 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
- Uruguay: 5 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
- Bolivia: 1 punto - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -34)
La selección Colombia Femenina jugará el martes 9 de junio ante Paraguay por el título de la Liga de Naciones de la Conmebol, después de asegurar su clasificación anticipada al Mundial de Brasil 2027 con el triunfo sobre Uruguay y de llegar a la última fecha como líder del torneo.
La Tricolor sueña con el título continental
El partido se jugará el 9 de junio de 2026 en el estadio Defensores del Chaco, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol y RCN Fútbol, además de sus aplicaciones móviles y canales de YouTube.
La selección Colombia femenina enfrentará a Paraguay por el título de la Liga de Naciones de la Conmebol. El equipo llega como líder con 17 puntos y depende de sí mismo para ser campeón.
El duelo cerrará la primera edición del torneo, que otorgó dos cupos directos al Mundial y no contó con Brasil por su condición de anfitrión, Si Colombia vence a Paraguay, asegurará el trofeo sin importar el resultado del partido entre Argentina y Ecuador. En caso de que la “Tricolor” empate, necesitará que Argentina no gane para sostener el primer lugar.
Colombia ya selló su clasificación a la Copa del Mundo de 2027 con la victoria 1-0 sobre Uruguay en la penúltima jornada. El gol lo marcó Gisela Robledo a los 14 minutos en el estadio Pascual Guerrero de Cali, tras una jugada en la que participó Carabalí y que terminó en asistencia de Leicy Santos.
En el segundo tiempo fue anulada por el VAR una acción de gol de Leicy Santos.