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Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán en Asunción asegurar el título tras obtener el cupo al Mundial de Brasil 2027

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-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Linda Caicedo quiere seguir siendo la protagonista para las "Cafeteras"-crédito Federación Colombiana de Fútbo

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Paraguay y Colombia por la última fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

13:22 hsHoy

Técnico de la selección Colombia Femenina se refirió a la clasificación al Mundial de Brasil 2027

Esta victoria convierte al equipo en el primer representante de Conmebol en garantizar su presencia en la máxima cita del fútbol femenino

Conferencia de prensa de Angelo Marsiglia, seleccionador de la selección Colombia Femenina. El evento se realizó en Cali tras la clasificación del equipo al Mundial de la FIFA Brasil 2027 - crédito @FCFSeleccionCol/X

Angelo Marsiglia, estratega de la selección Colombia Femenina, celebró la clasificación al Mundial Brasil 2027 tras el triunfo 1-0 ante Uruguay el viernes 5 de junio de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, por la octava fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina, y resumió el alivio del plantel: “Hoy te puedo decir que nos quitamos una tonelada de encima, porque ya estamos en el mundial”.

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12:58 hsHoy

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Conmebol

  1. Colombia: 17 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  2. Argentina: 15 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  3. Venezuela: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +13)
  4. Ecuador: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  5. Paraguay: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Chile: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  7. Perú: 8 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  8. Uruguay: 5 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  9. Bolivia: 1 punto - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -34)
12:35 hsHoy

Hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Paraguay: La Tricolor debe ganar para ser campeonas de la Liga Femenina de Naciones

El encuentro cerrará la primera edición del torneo que dio dos cupos directos a la Copa del Mundo y no contó con la presencia de Brasil por ser anfitriona

Colombia ganó con un gol de Gisella Robledo contra Uruguay en la penúltima fecha de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF
Colombia ganó con un gol de Gisella Robledo contra Uruguay en la penúltima fecha de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF

La selección Colombia Femenina jugará el martes 9 de junio ante Paraguay por el título de la Liga de Naciones de la Conmebol, después de asegurar su clasificación anticipada al Mundial de Brasil 2027 con el triunfo sobre Uruguay y de llegar a la última fecha como líder del torneo.

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12:08 hsHoy

La Tricolor sueña con el título continental

- crédito @conmebol/Instagram
- crédito @conmebol/Instagram

El partido se jugará el 9 de junio de 2026 en el estadio Defensores del Chaco, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol y RCN Fútbol, además de sus aplicaciones móviles y canales de YouTube.

La selección Colombia femenina enfrentará a Paraguay por el título de la Liga de Naciones de la Conmebol. El equipo llega como líder con 17 puntos y depende de sí mismo para ser campeón.

El duelo cerrará la primera edición del torneo, que otorgó dos cupos directos al Mundial y no contó con Brasil por su condición de anfitrión, Si Colombia vence a Paraguay, asegurará el trofeo sin importar el resultado del partido entre Argentina y Ecuador. En caso de que la “Tricolor” empate, necesitará que Argentina no gane para sostener el primer lugar.

Colombia ya selló su clasificación a la Copa del Mundo de 2027 con la victoria 1-0 sobre Uruguay en la penúltima jornada. El gol lo marcó Gisela Robledo a los 14 minutos en el estadio Pascual Guerrero de Cali, tras una jugada en la que participó Carabalí y que terminó en asistencia de Leicy Santos.

En el segundo tiempo fue anulada por el VAR una acción de gol de Leicy Santos.

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