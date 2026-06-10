“¿Te acordás quién soy?: el futbolista que sorprendió a Lionel Messi y le recordó que jugó con su papá

Lionel Messi contó el diálogo que tuvo con el hijo de Eidur Gudjohnsen

El amistoso entre Argentina e Islandia dejó una imagen inesperada cuando, tras el pitazo final, Lionel Messi, autor de uno de los tantos en la goleada por 3-0, fue abordado por un rival que le lanzó una pregunta singular: “¿Te acordás quién soy?”. El diálogo, breve pero significativo, reveló un vínculo que se remonta a los primeros años del astro en el Barcelona.

Durante la zona mixta, Messi compartió detalles de la conversación. “Me dijo, ‘¿te acordás quién soy?’. La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico”, relató el capitán argentino. La escena, captada por las cámaras, mostró el desconcierto inicial del rosarino y su posterior reacción afectuosa al comprender el mensaje.

PUBLICIDAD

Lionel Messi cambió su camiseta con el hijo de Eidur Gudjohnsen

El protagonista de la anécdota es Andri Gudjohnsen, delantero de 24 años que representa a Islandia y que acaba de medirse con el equipo de Lionel Scaloni en el último ensayo previo al debut en el Mundial 2026. Nacido en Londres en 2002, Andri es hijo de Eidur Gudjohnsen, ex delantero islandés que integró el plantel del Barcelona entre 2006 y 2009, justo en los años en que Messi se consolidaba como figura del club catalán.

Durante su paso por el Barcelona, Eidur Gudjohnsen compartió entrenamientos y partidos con un joven Messi. Según el relato del propio futbolista argentino, en esa época el hijo del islandés solía acompañar a su padre en las instalaciones del club. Dos décadas más tarde, el reencuentro se produjo en un contexto impensado: un amistoso internacional en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, con ambos en roles protagónicos.

PUBLICIDAD

Lionel Messi celebra un gol junto a Eidur Gudjohnsen (AFP PHOTO/LLUIS GENE)

El recorrido de Andri Gudjohnsen hasta la selección de Islandia incluye etapas en las divisiones juveniles del Espanyol y en la cantera del Real Madrid, donde permaneció cuatro años y llegó a disputar encuentros con el filial. Luego de dejar el club español en 2022, el delantero pasó por el IFK Norrköping de Suecia, el Lyngby BK de Dinamarca y el Gent de Bélgica. En 2025 regresó a Inglaterra para sumarse al Blackburn Rovers, su actual equipo.

Con la selección de Islandia, Andri Gudjohnsen debutó en septiembre de 2021 y marcó su primer gol internacional días después, en un empate frente a Macedonia del Norte. El amistoso contra Argentina le permitió enfrentarse a uno de los ídolos de su infancia, dentro de un contexto que unió pasado y presente en un solo instante.

PUBLICIDAD

Su padre, Eidur Smári, tiene actualmente 47 años y dejó el fútbol profesional en 2016 tras militar en el Molde de Noruega. Si bien estuvo por tener una última experiencia ese año en India, una lesión le impidió sumar una última camiseta a una carrera que se inició en 1994 en el Valur de Islandia, pero que rápidamente lo vio llevar su nombre a las grandes ligas con sus experiencias por PSV de Países Bajos, Chelsea de Inglaterra, Mónaco de la Ligue 1 de Francia, Tottenham de la Premier League inglesa y la mencionada estadía entre 2006 y 2009 en el Blaugrana, entre las múltiples estadías que registró en su trayectoria. En ese lapso, Gudjohnsen padre fue testigo del meteórico ascensos de un Messi que había tenido sus primeros minutos en un amistoso a fines del 2003.

Eidur Gudjohnsen sostiene la Champions el título en el 2009 (Foto: AFP PHOTO / Lluis Genez)

La jornada en Alabama sirvió como cierre de la preparación para el plantel dirigido por Lionel Scaloni antes del estreno mundialista del 16 de junio ante Argelia. El partido frente a Islandia terminó 3 a 0, con goles de Valentín Barco, Lionel Messi (de penal) y Thiago Almada. El entrenador argentino optó por una formación alternativa, reservando a varios titulares para la cita mundialista, aunque dio minutos clave a jugadores que se recuperaban de molestias físicas, como Nico Paz, Nico González, Cuti Romero y Gonzalo Montiel.

PUBLICIDAD

El astro del Inter Miami también se mostró feliz de participar en una nueva Copa del Mundo. Será su sexta, lo que lo convertirá en un hombre récord. “Se había generado algo por lo que había dicho en el Mundial anterior, que era difícil que vuelva a estar por la cantidad de años que tenían que pasar; pero bueno, se fue dando que me fui sintiendo bien y viendo el día a día. Tuve la oportunidad de jugar, de agarrar ritmo, de ir teniendo minutos y se dio natural”, explicó.

“Me sentí muy bien. Tenía ganas de arrancar ya, de jugar un ratito para ir sacándome los miedos normales que te quedan cuando tenés una molestia. Ahora queda una semana para ponernos a punto y llegar de la mejor manera al debut”, explicó el 10 en su vuelta a los campos de juego. Y luego, añadió: “Veníamos hablando, me venía sintiendo bien. No queríamos acelerar nada porque hacía poco del último partido que había jugado en Miami. Fuimos de a poco, no era la idea que jugara contra Honduras”.

PUBLICIDAD

En la previa al debut con Argelia, el capitán de la Albiceleste le dejó un claro mensaje a los hinchas: “Cada vez que se empieza una competición, más un Mundial, con mucha ilusión. Este grupo no lo iba a dejar tirado y lo demostró durante este año que compite y sigue demostrando que está con la misma ilusión y ganas”. Por si quedaban dudas, prosiguió: “Es un grupo muy ganador, que quiere siempre más. Iremos paso a paso con muchas ganas e ilusión y convencidos de lo que somos capaces”.

“Este grupo se lo merece. Lo vamos a intentar como siempre. Que la gente no tenga duda que vamos a dejar todo como lo hicimos durante este tiempo. Tenemos la suerte de tener resultados positivos en los últimos años y es difícil, cada vez cuesta más. Acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentarlo, le va a costar a los rivales ganarnos porque es una selección muy competitiva”, concluyó.

PUBLICIDAD