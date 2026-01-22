Se conoció el quinto diseño de un equipo de Fórmula 1: Mercedes presentó su coche para el 2026 en medio de una gran expectativa

Mercedes presentó su flamante W17 (Foto: @MercedesAMGF1)

La Fórmula 1 reveló este jueves uno de los grandes misterios de la temporada 2026 con el diseño del equipo que está señalado en la previa como el gran favorito a pelear por el título con la profunda modificación reglamentaria que atravesará la Máxima a partir de este calendario: Mercedes presentó su flamante W17.

“La nueva era empieza aquí. Presentamos nuestro W17″, escribieron en sus redes sociales para difundir imágenes del livery del flamante monoplaza para la temporada 2026, imitando el método que había realizado previamente Haas de compartir imágenes virtuales pero sin realizar un evento para el público, elección que llevaron adelante Racing Bulls, Red Bull Racing y Audi.

La expectativa está centrada sobre este team porque los rumores marcan que su unidad de potencia, que también portarán Alpine, Williams y McLaren, es la más eficiente de esta nueva generación, lo que podría darles una ventaja sobre el resto de los equipos. Si bien todavía no salieron los equipos a la pista, las versiones marcan que Mercedes encontró un método para sacar un rendimiento extra en la nueva unidad de potencia que podría marcar el calendario 2026. Sin embargo, esas versiones tendrán que respaldarse a partir de ahora en cada carrera.

El monoplaza "armoniza la transición del icónico plateado Mercedes al negro intenso del equipo" (Foto: @MercedesAMGF1)

El nuevo coche combinará tanto el negro como el emblemático plateado con una línea en verde por uno de sus principales patrocinadores. “El W17 también presenta una llamativa nueva decoración que marca una audaz expresión de identidad y evolución”, remarcaron en la presentación, donde advirtieron que se “armoniza la transición del icónico plateado Mercedes al negro intenso del equipo”.

"El nuevo reglamento exige innovación y un enfoque absoluto en todas las áreas del rendimiento", advirtió Toto Wolff (Foto: @MercedesAMGF1)

El director del equipo y ejecutivo, Toto Wolff, dejó sus primeras expresiones sobre el desafío que afrontarán: “La Fórmula 1 experimentará cambios significativos en 2026, y estamos preparados para esa transición. El nuevo reglamento exige innovación y un enfoque absoluto en todas las áreas del rendimiento. Nuestro trabajo en el nuevo coche, así como el desarrollo a largo plazo de la unidad de potencia y los combustibles sostenibles avanzados, reflejan ese enfoque. Publicar las primeras imágenes del W17 es simplemente el siguiente paso en ese proceso. Representa el esfuerzo colectivo y constante de nuestros equipos en Brixworth y Brackley. Seguiremos trabajando duro en los próximos meses”.

"La temporada 2026 supone la mayor transformación técnica en la historia del deporte", expresaron desde la escudería (Foto: @MercedesAMGF1)

“La temporada 2026 supone la mayor transformación técnica en la historia del deporte, con un chasis, una unidad de potencia y una normativa de combustible completamente nuevos. Por lo tanto, el W17 es más pequeño, estrecho y ligero que su predecesor. Incorpora una aerodinámica activa con alerones delanteros y traseros móviles, un motor que produce una distribución casi 50/50 entre energía eléctrica y de combustión, y funciona con combustibles sostenibles”, informó al escudería en su gacetilla de presentación.

El nuevo coche saldrá a pista la próxima semana en las pruebas privadas de Barcelona (Foto: @MercedesAMGF1)

La escudería que ostenta ocho títulos mundiales como constructora entre 2014 y 2021, y que es la cuarta con más éxitos en la historia de la F1, fue la quinta en revelar el monoplaza que expondrá durante toda la temporada actual luego de lo hecho por Racing Bulls, Red Bull Racing, Haas y Audi, flamante equipo que ocupará el lugar del histórico Sauber.

Antes de los esperados primeros kilómetros oficiales –pero privados– en el Circuit de Barcelona-Catalunya, sólo se darán a conocer otros dos liverys: este viernes 23 de enero, Alpine y Ferrari revelarán los colores de sus monoplazas para la temporada 2026. Luego, será el turno de Williams (miércoles 3 de febrero), Cadillac (domingo 8), McLaren y Aston Martin (ambos el lunes 9). Hay que tener en cuenta que la flamante undécima escudería de la grilla, Cadillac, ya reveló el diseño que portará sólo en Barcelona. A las dos pruebas de pretemporada, que permitirán ver las primeras imágenes oficiales, serán en Baréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20.

La primera prueba oficial será en el Gran Premio de Australia en marzo (Foto: @MercedesAMGF1)

La temporada competitiva comenzará el jueves 5 de marzo con la primera práctica libre del Gran Premio de Australia desde las 22.30 (hora de Argentina; viernes 6 a las 12.30 en Australia). La carrera, pactada a 58 vueltas, será el domingo 8 de marzo a la 1.00 de Argentina. Este calendario contemplará 30 carreras repartidas en 24 Grandes Premios.

