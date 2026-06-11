La mamá de L-Gante recordó el romance de su hijo con Wanda Nara: “Sí, se enamoró”

La madre del referente del RKT contó detalles de la relación de su hijo con la mediática

Más allá de las idas y vueltas, los viajes y las constantes rupturas, Wanda Nara parece haber sido uno de los romances más importantes en la vida de L-Gante. Así lo destacó su madre, Claudia Valenzuela, al contar detalles íntimos de la relación de su hijo con la mediática.

Todo sucedió cuando Valenzuela abrió la puerta de su intimidad familiar en el programa de streaming No tan pronto y reveló que Elián Valenzuela, nombre real del cantante, se había enamorado de Nara. “Él podía a lo mejor decirme algo, pero no pedir consejo”.

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Luego, uno de los panelistas le preguntó: “Y cuando te diste cuenta que se había enamorado de Wanda Nara, ¿te pusiste feliz o sabías que era una parada difícil porque si ibas a poner mediáticamente al mundo Wanda?”. Rápidamente, la invitada confesó: “Y, era una parada difícil porque Wanda era Wanda. Y de repente decís: ¿con mi hijo? Viste que decís nunca, es algo que nunca lo ibas a pensar”.

Acto seguido, la madre del cantante destacó que jamás se le había cruzado por la cabeza que Wanda esté con Elian. “Lo veía lejano, ¿me entendés? Pero bueno, era real, se había dado y bueno, yo lo tomaba bien. O sea, después, al tiempo bastante largo la conocí y era una persona normal, una persona tratable, una persona de todos los días, ¿me entendés?”, explicó Claudia.

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La mamá de la figura de RKT dio detalles de la actualidad de su hijo

Con el correr de la charla, los periodistas también hablaron de una tensión entre Wanda y Tamara Báez, la ex, en ese entonces, de L-Gante: “Estaba el quilombo de Tamara ahí. Y Tamara también la sufrió mucho la llegada de Wanda. Fue un poco brava Wanda con Tamara y con Elian”. Lejos de inclinarse por uno u otro, Valenzuela contestó: “Y todos en general. Tamara también tiene su carácter, también su forma de ser”.

Semanas atrás, luego de que L-Gante compartiera en sus redes sociales una reflexión sobre un momento de introspección y vulnerabilidad, su madre detalló en una entrevista con Puro Show (eltrece) cómo se encontraba el cantante. Según explicó, su hijo optó por distanciarse de la exposición mediática para enfocarse en la vida familiar.

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“Él está bien. Prefiere quedarse en casa y disfrutar. Antes salía mucho, ahora pasa más tiempo en el hogar, con su hija. Su cabeza está puesta en otras cosas”, indicó Claudia, al describir el nuevo enfoque de L-Gante, quien ahora prioriza la rutina doméstica y la crianza.

Respecto al vínculo entre L-Gante y Tamara Báez, madre de Jamaica, Claudia afirmó que mantienen una relación cordial. “Se llevan bien. Son los padres de Jamaica y ese lazo siempre va a existir. Siempre estamos presentes”, sostuvo.

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La madre de L-Gante revela el lado más “normal” de Wanda Nara

Claudia también se refirió a la reciente entrega de los premios Martín Fierro, donde Wanda Nara fue reconocida como conductora. Señaló que sigue de cerca la actualidad de la ex pareja de su hijo y defendió su labor ante las críticas. “Vi los Martín Fierro. Siempre hay opiniones divididas. Hay personas a las que les gusta y otras a las que no. Ella ya está acostumbrada, aunque seguro le afectan. Pero se llevó el premio y eso es lo importante”, opinó.

La madre de L-Gante agregó que mantiene contacto cordial con Wanda Nara. “Tenemos relación. Para algún cumpleaños le mando un mensaje y a veces ella también me escribe. Siempre hubo buen trato”, comentó.

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Las inquietudes sobre el estado emocional de L-Gante surgieron a mediados de mayo, cuando el cantante publicó un mensaje en Instagram que generó preocupación entre sus seguidores. Allí, escribió: “Siempre quise y voy a elegir ser buena persona. Eso es lo que más valoro de lo que la vida y mi madre me enseñaron”. Luego, ahondó en su forma de relacionarse: “Siempre tuve y tendré la intención de ayudar a los demás porque eso me hace bien, pero entendí que hay que mantener un equilibrio y no olvidarse de uno mismo”.

Hacia el final del texto, L-Gante expuso sus necesidades actuales: “Ahora me necesito más que nunca. Me desahogo, reflexiono hasta el límite y vuelvo a tomar fuerzas para decidir lo que considero mejor para mí”. Cerró con una frase rotunda: “Errores tienen todos, buen corazón pocos. Así que seguimos. El piola soy yo”.

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