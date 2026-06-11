Teleshow

La mamá de L-Gante recordó el romance de su hijo con Wanda Nara: “Sí, se enamoró”

La mamá del cantante reveló en un streaming que Elián Valenzuela vivió un vínculo intenso con la mediática, habló de sus dudas iniciales y recordó cómo fue el encuentro que la sorprendió

Guardar
Google icon

La madre del referente del RKT contó detalles de la relación de su hijo con la mediática

Más allá de las idas y vueltas, los viajes y las constantes rupturas, Wanda Nara parece haber sido uno de los romances más importantes en la vida de L-Gante. Así lo destacó su madre, Claudia Valenzuela, al contar detalles íntimos de la relación de su hijo con la mediática.

Todo sucedió cuando Valenzuela abrió la puerta de su intimidad familiar en el programa de streaming No tan pronto y reveló que Elián Valenzuela, nombre real del cantante, se había enamorado de Nara. “Él podía a lo mejor decirme algo, pero no pedir consejo”.

PUBLICIDAD

Luego, uno de los panelistas le preguntó: “Y cuando te diste cuenta que se había enamorado de Wanda Nara, ¿te pusiste feliz o sabías que era una parada difícil porque si ibas a poner mediáticamente al mundo Wanda?”. Rápidamente, la invitada confesó: “Y, era una parada difícil porque Wanda era Wanda. Y de repente decís: ¿con mi hijo? Viste que decís nunca, es algo que nunca lo ibas a pensar”.

Acto seguido, la madre del cantante destacó que jamás se le había cruzado por la cabeza que Wanda esté con Elian. “Lo veía lejano, ¿me entendés? Pero bueno, era real, se había dado y bueno, yo lo tomaba bien. O sea, después, al tiempo bastante largo la conocí y era una persona normal, una persona tratable, una persona de todos los días, ¿me entendés?”, explicó Claudia.

PUBLICIDAD

La mamá de la figura de RKT dio detalles de la actualidad de su hijo

Con el correr de la charla, los periodistas también hablaron de una tensión entre Wanda y Tamara Báez, la ex, en ese entonces, de L-Gante: “Estaba el quilombo de Tamara ahí. Y Tamara también la sufrió mucho la llegada de Wanda. Fue un poco brava Wanda con Tamara y con Elian”. Lejos de inclinarse por uno u otro, Valenzuela contestó: “Y todos en general. Tamara también tiene su carácter, también su forma de ser”.

Semanas atrás, luego de que L-Gante compartiera en sus redes sociales una reflexión sobre un momento de introspección y vulnerabilidad, su madre detalló en una entrevista con Puro Show (eltrece) cómo se encontraba el cantante. Según explicó, su hijo optó por distanciarse de la exposición mediática para enfocarse en la vida familiar.

“Él está bien. Prefiere quedarse en casa y disfrutar. Antes salía mucho, ahora pasa más tiempo en el hogar, con su hija. Su cabeza está puesta en otras cosas”, indicó Claudia, al describir el nuevo enfoque de L-Gante, quien ahora prioriza la rutina doméstica y la crianza.

Respecto al vínculo entre L-Gante y Tamara Báez, madre de Jamaica, Claudia afirmó que mantienen una relación cordial. “Se llevan bien. Son los padres de Jamaica y ese lazo siempre va a existir. Siempre estamos presentes”, sostuvo.

wanda nara l-gante claudia valenzuela
La madre de L-Gante revela el lado más “normal” de Wanda Nara

Claudia también se refirió a la reciente entrega de los premios Martín Fierro, donde Wanda Nara fue reconocida como conductora. Señaló que sigue de cerca la actualidad de la ex pareja de su hijo y defendió su labor ante las críticas. “Vi los Martín Fierro. Siempre hay opiniones divididas. Hay personas a las que les gusta y otras a las que no. Ella ya está acostumbrada, aunque seguro le afectan. Pero se llevó el premio y eso es lo importante”, opinó.

La madre de L-Gante agregó que mantiene contacto cordial con Wanda Nara. “Tenemos relación. Para algún cumpleaños le mando un mensaje y a veces ella también me escribe. Siempre hubo buen trato”, comentó.

Las inquietudes sobre el estado emocional de L-Gante surgieron a mediados de mayo, cuando el cantante publicó un mensaje en Instagram que generó preocupación entre sus seguidores. Allí, escribió: “Siempre quise y voy a elegir ser buena persona. Eso es lo que más valoro de lo que la vida y mi madre me enseñaron”. Luego, ahondó en su forma de relacionarse: “Siempre tuve y tendré la intención de ayudar a los demás porque eso me hace bien, pero entendí que hay que mantener un equilibrio y no olvidarse de uno mismo”.

Hacia el final del texto, L-Gante expuso sus necesidades actuales: “Ahora me necesito más que nunca. Me desahogo, reflexiono hasta el límite y vuelvo a tomar fuerzas para decidir lo que considero mejor para mí”. Cerró con una frase rotunda: “Errores tienen todos, buen corazón pocos. Así que seguimos. El piola soy yo”.

Temas Relacionados

Wanda NaraClaudia ValenzuelaL Gante

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sesión de fotos de Marta Fort inspirada en la Selección Argentina: minifalda, chaleco de peluche y un guiño al Mundial 86

La hija del empresario chocolatero anunció que viajará a Estados Unidos para estar en los partidos del equipo capitaneado por Leo Messi

La sesión de fotos de Marta Fort inspirada en la Selección Argentina: minifalda, chaleco de peluche y un guiño al Mundial 86

Dolli Irigoyen en Infobae en Vivo: "Hay muchos cocineros que no prueban sus platos"

La chef brindó ideas para transformar ingredientes simples en platos variados y resaltó el valor de la creatividad hogareña, desde alternativas saludables hasta propuestas dulces integradas al día a día

Dolli Irigoyen en Infobae en Vivo: "Hay muchos cocineros que no prueban sus platos"

Dalma habló sobre los audios de Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona: “Trató de menospreciarme”

La hija del Diez contó la dura jornada que vivió el día que declaró durante 3 horas

Dalma habló sobre los audios de Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona: “Trató de menospreciarme”

Maxi López contó cómo pasó de la guerra con Wanda Nara a tener una relación cordial: “Nos llevó un tiempo”

El exmatrimonio estuvo, por más de 10 años, en medio de una batalla por la relación de la conductora con Mauro Icardi. Hoy, sin embargo, entre ambos reina la paz. Cómo hicieron

Maxi López contó cómo pasó de la guerra con Wanda Nara a tener una relación cordial: “Nos llevó un tiempo”

Daniela Celis se defendió de las críticas: “En qué momento pasamos a castigar a una mujer que labura todos los días y que es mamá”

La influencer se cansó de los mensajes negativos que recibe en redes sociales y salió a responder con un duro descargo

Daniela Celis se defendió de las críticas: “En qué momento pasamos a castigar a una mujer que labura todos los días y que es mamá”

DEPORTES

“Hay algunas que son raras”: los cambios en las reglas que se implementarán en el Mundial que llamaron la atención de Messi

“Hay algunas que son raras”: los cambios en las reglas que se implementarán en el Mundial que llamaron la atención de Messi

Inglaterra goleó 3-0 a Costa Rica a horas del debut en el Mundial: del insólito gol errado a la llamativa actitud del público

El caótico final con cinco expulsiones en el amistoso entre las selecciones femeninas de Brasil y Estados Unidos: “Una payasada”

Una estrella de Hollywood visitó el entrenamiento de Brasil y aseguró que la Canarinha ganará el Mundial 2026

25 mujeres sobrevivientes de un tsunami y un secreto milenario: la historia detrás de la camiseta de Japón para el Mundial 2026

TELESHOW

La sesión de fotos de Marta Fort inspirada en la Selección Argentina: minifalda, chaleco de peluche y un guiño al Mundial 86

La sesión de fotos de Marta Fort inspirada en la Selección Argentina: minifalda, chaleco de peluche y un guiño al Mundial 86

Dolli Irigoyen en Infobae en Vivo: "Hay muchos cocineros que no prueban sus platos"

Dalma habló sobre los audios de Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona: “Trató de menospreciarme”

Maxi López contó cómo pasó de la guerra con Wanda Nara a tener una relación cordial: “Nos llevó un tiempo”

Daniela Celis se defendió de las críticas: “En qué momento pasamos a castigar a una mujer que labura todos los días y que es mamá”

INFOBAE AMÉRICA

Trump reveló operativo secreto de la Marina de Estados Unidos para mover 100 millones de barriles de crudo a través de Ormuz

Trump reveló operativo secreto de la Marina de Estados Unidos para mover 100 millones de barriles de crudo a través de Ormuz

Israel descartó el fin de la guerra contra Irán y advirtió sobre una respuesta “severa” ante nuevos ataques

Celulares, armas y drogas: el negocio que llega desde el aire a las cárceles panameñas

En sus propias aguas, el Reino Unido mata accidentalmente 120 toneladas de tiburones y rayas protegidos por año

República Dominicana compra hasta 80% del calzado escolar a fabricantes nacionales