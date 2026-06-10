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“Hay algunas que son raras”: los cambios en las reglas que se implementarán en el Mundial que llamaron la atención de Messi

El astro de la selección argentina dio su parecer sobre la modificación de algunas leyes en el fútbol

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El astro rosarino dio su parecer sobre el cambio de reglamento que se implementará en la Copa del Mundo

Lionel Messi se sumó al debate sobre los cambios reglamentarios que la FIFA aplicará por primera vez en el Mundial 2026 y no esquivó la pregunta. En zona mixta, tras el amistoso de la selección argentina frente a Islandia, el capitán de la Albiceleste fue consultado sobre las modificaciones que debutarán en la Copa del Mundo y respondió con la brevedad que lo caracteriza: “Hay algunas que son raras”.

Más allá de esa observación, Messi evitó profundizar en el debate y mantuvo el foco en la preparación del equipo para el estreno mundialista. La selección argentina ya dejó atrás los amistosos de preparación y concentra su atención en el debut del 16 de junio frente a Argelia.

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Las palabras del rosarino llegan en un momento en que los cambios impulsados por la International Football Association Board (IFAB) y respaldados por la FIFA generan opiniones divididas entre futbolistas, entrenadores e hinchas de todo el mundo. El paquete de modificaciones es el más extenso de las últimas décadas y tiene un objetivo concreto: aumentar el tiempo efectivo de juego, que según diversos estudios ronda entre los 48 y 52 minutos de los 90 reglamentarios.

Messi abló sobre el cambio de reglas del Mundial (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)
Messi abló sobre el cambio de reglas del Mundial (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Una de las reglas más comentadas es la que limita al arquero. A partir del Mundial 2026, el guardameta dispondrá de un máximo de ocho segundos para poner el balón en juego una vez que lo controle con las manos. Durante los últimos cinco segundos, el árbitro realizará una cuenta regresiva visible, y si se supera el tiempo permitido, el equipo adversario obtendrá un saque de esquina. La antigua sanción de tiro libre indirecto, que prácticamente había desaparecido de la práctica arbitral, cede su lugar a una medida con consecuencias tácticas más visibles.

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Las reanudaciones también tendrán su propio límite. Una vez ubicado el balón, el árbitro podrá iniciar una cuenta visible de cinco segundos tanto para el saque de meta como para el saque de banda. Si el ejecutor demora la reanudación, perderá la posesión o cederá un córner al rival, según el caso.

Otra de las imágenes más frecuentes del fútbol moderno también quedará en el pasado: las sustituciones eternas. El jugador reemplazado tendrá diez segundos para abandonar el terreno de juego. Si lo hace con demora deliberada, el futbolista que ingrese deberá esperar un minuto fuera del campo antes de poder participar, lo que deja al equipo con uno menos durante ese lapso. La sanción deja de ser simbólica.

Las interrupciones médicas estratégicas también tendrán consecuencias. Cuando un futbolista reciba atención dentro del campo, deberá permanecer fuera durante un minuto tras la reanudación, salvo que se trate de una conmoción cerebral, un golpe en la cabeza o una lesión grave.

En materia tecnológica, el VAR ampliará sus facultades. Podrá intervenir en casos de identidad equivocada del jugador sancionado, en segundas tarjetas amarillas con error de identificación y en algunos errores vinculados a la concesión de saques de esquina. La novedad más trascendente, no obstante, es la posibilidad de que el VAR revise infracciones cometidas antes de la ejecución de un córner o un tiro libre, si esa infracción tuvo incidencia directa en un gol, un penal o una sanción disciplinaria. Esta ampliación del protocolo funcionará durante el Mundial 2026 como una prueba operacional.

La FIFA y la IFAB también endurecieron su postura frente a cualquier manifestación discriminatoria, con tolerancia cero ante conductas racistas, xenófobas u homofóbicas. Particular atención recibirán los futbolistas que intenten ocultar expresiones ofensivas cubriéndose la boca con las manos, los brazos o la camiseta. Además, los jugadores que abandonen deliberadamente el terreno de juego como forma de protesta ante una decisión arbitral podrán enfrentar sanciones más severas.

Tras las revisiones del VAR, el árbitro también podrá explicar brevemente la decisión adoptada mediante los sistemas de audio y video del estadio, con el objetivo de acercar el arbitraje a jugadores, entrenadores y espectadores.

La selección argentina debuta el 16 de junio frente a Argelia, en el primer partido de un Mundial en el que estas reglas entrarán en vigencia por primera vez.

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