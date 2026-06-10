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Trump reveló operativo secreto de la Marina de Estados Unidos para mover 100 millones de barriles de crudo a través de Ormuz

El presidente de Estados Unidos admitió que ordenó a sus fuerzas armadas escoltar buques en sigilo durante mayo, en contradicción con las negaciones previas del Mando Central, mientras las negociaciones con Irán avanzan sobre una tregua todavía frágil

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FOTO DE ARCHIVO: Vista de dron del petrolero HELGA atracado en una de las terminales petroleras del sur de Irak, cerca de Basora, mientras se prepara para cargar crudo, convirtiéndose en el segundo buque en llegar desde el cierre del Estrecho de Ormuz, 24 de abril de 2026 REUTERS/Mohammed Aty/Fotografía de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Vista de dron del petrolero HELGA atracado en una de las terminales petroleras del sur de Irak, cerca de Basora, mientras se prepara para cargar crudo, convirtiéndose en el segundo buque en llegar desde el cierre del Estrecho de Ormuz, 24 de abril de 2026 REUTERS/Mohammed Aty/Fotografía de archivo

Donald Trump reveló este miércoles que en mayo ordenó una operación militar encubierta para garantizar el tránsito de buques comerciales y petroleros por el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene bloqueado desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. Según el presidente, el operativo permitió que más de 100 millones de barriles de crudo llegaran al mercado internacional y que más de 200 embarcaciones cruzaran el paso marítimo sin incidentes.

“El mes pasado, ordené a nuestras magníficas Fuerzas Armadas que llevaran a cabo una misión secreta para apoyar a petroleros y otros buques comerciales en su tránsito por el estrecho de Ormuz”, escribió Trump en Truth Social. En declaraciones en el Despacho Oval, detalló las maniobras: “Llevábamos sacando millones de barriles cada noche, sin luces, porque no tienen radar, porque les destruimos todo”. Trump atribuyó a ese flujo clandestino haber contenido el precio del crudo, que, según sus palabras, habría alcanzado los 250 dólares sin esa intervención.

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Más de 200 buques comerciales han navegado con seguridad por el estrecho. Este esfuerzo, que ha sido un éxito rotundo, es posible porque los Estados Unidos de América controlan el estrecho de Ormuz”, concluyó el mandatario en el breve mensaje.

El republicano no ofreció más datos acerca del operativo para asegurar el paso de buques por la vía marítima, bloqueada por Irán desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

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El presidente de EE.UU. Donald Trump, el 10 de junio de 2026, en la Casa Blanca. EFE/AARON SCHWARTZ / POOL
El presidente de EE.UU. Donald Trump, el 10 de junio de 2026, en la Casa Blanca. EFE/AARON SCHWARTZ / POOL

Por el estrecho de Ormuz pasa aproximadamente el 20 por ciento del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Irán cerró el paso el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la denominada Operación Furia Épica. El cierre dejó atrapados en el Golfo Pérsico a más de 1.500 buques y unos 23.000 marineros. El precio del crudo acumuló un alza del 35 por ciento entre marzo y abril, aunque desde entonces se estabilizó ante las expectativas de negociación, según EFE.

El Proyecto Libertad fue lanzado el 4 de mayo con destructores lanzamisiles, más de cien aeronaves y 15.000 efectivos. Duró apenas 36 horas: Trump lo suspendió el 5 de mayo alegando presiones diplomáticas y avances con Teherán. Durante el operativo, fuerzas estadounidenses hundieron siete embarcaciones iraníes y un buque de la francesa CMA CGM fue incendiado cuando intentaba cruzar sin autorización iraní.

La tregua vigente fue mediada por Pakistán el 8 de abril y se ha extendido en varias ocasiones. A finales de mayo, ambas partes alcanzaron un entendimiento provisional para ampliarla 60 días más e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, sanciones y libertad de navegación, según Al Jazeera. Irán posee 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento, a un paso técnico de los niveles de uso armamentístico, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

La decisión de Trump de revelar ahora el operativo sugiere un cálculo deliberado: afirmar dominio simbólico sobre Ormuz en un momento en que las negociaciones muestran fisuras y la tregua no ha logrado reabrir el paso de forma estable. Si el estrecho no recupera su plena operatividad, los organismos económicos advierten que el impacto sobre los precios al consumidor podría agudizarse en los próximos meses.

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