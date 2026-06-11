La dura confesión de Malena Luchetti, actriz de Campeones y La Niñera, sobre su alejamiento de la TV: “Apagó mis sueños”

La actriz ganó el premio de Aptra como Mejor actuación infantil. Sus trabajos más destacados en televisión

En el marco de la Marcha de Ni una menos, la actriz Malena Luchetti, quien se hizo conocida a temprana edad por sus papeles en Campeones de la vida, La Niñera y Resistiré, realizó un profundo descargo donde describió un episodio que la llevó a alejarse de la exposición mediática. “Un día un tipo me apagó los sueños”, confesó en Instagram.

En su testimonio, la actriz que a los 8 años ganó el Premio Martín Fierro por su trabajo en Campeones, relató: “Cuando era nena, era una actriz llena de luz, llena de sueños, un día en mi edad preadolescente, siendo famosa y súper expuesta con las dificultades que eso traía para mi cuerpo, conocí a la persona equivocada que me apagó los sueños durante años”. La actriz evitó entrar en detalles, pero señaló que tras esa experiencia, su vida cambió por completo: “Después negro. Apagón. Después volví a prender la luz cuando encontré por donde”.

PUBLICIDAD

“Hagan lo que aman y que nada ni nadie, y menos un tipo, les mate los sueños. Yo tuve suerte. Pude salir. Pero muchas no”, expresó Malena Luchetti (Instagram)

Durante años, la intérprete de 33 años convivió con las secuelas emocionales de lo sucedido. “Fueron años de enojo, de tristeza y de miedo. Mucho miedo y vergüenza”, escribió, evidenciando el peso que tuvo ese episodio en su trayectoria y en su vida personal.

“Hoy actúo por ella. Por mí. Actúo lo que me gusta, lo que tengo ganas y en ambientes en donde me sienta cómoda. No me callo, ni me expongo más a cosas que no quiera”, sostuvo Malena, quien se refugió en el teatro y en el cine, marcando una distancia clara con aquellas situaciones del pasado que la hirieron.

PUBLICIDAD

Malena Luchetti se volvió famosa a temprana edad por su papel en Campeones de la vida. A los 8 años ganó el Martín Fierro por su actuación en la tira de Polka (Campeones, Eltrece)

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Luchetti agradeció el acompañamiento recibido y se dirigió a quienes están atravesando situaciones parecidas. “Hagan lo que aman y que nada ni nadie, y menos un tipo, les mate los sueños. Yo tuve suerte. Pude salir. Pero muchas no. Por mí, por ellas y por todas quiero una vida feliz. Porque todas las nenas merecen infancia”, expresó.

En los últimos días, la actriz que es parte de la obra El hambre y se prepara para su debut en El próximo furor, de la compañía teatral Los Pipis en el Teatro Empire, también debió enfrentar comentarios hostiles en redes sociales relacionados con opiniones que expresó sobre distintos temas. “En estos días recibí comentarios espantosos en las redes sobre la opinión que di sobre algunos temas. Es alarmante la situación”, reflexionó, mostrando preocupación por el nivel de violencia y descalificación en el debate público.

PUBLICIDAD

"Hagan lo que aman y que nada ni nadie, y menos un tipo, les mate los sueños. Yo tuve suerte. Pude salir. Pero muchas no. Por mí, por ellas y por todas quiero una vida feliz. Porque todas las nenas merecen infancia”, enfatizó la actriz de 33 años (Instagram)

A modo de cierre, Malena reafirmó su posición: “Tengo esperanzas de que seamos escuchadas. Y al resto que se vayan a la mier...: no es nuestra tarea educar a lxs soberbixs y desalmadxs. No lo es y no lo vamos a hacer. Seguir luchando y ser felices sí es nuestra tarea”.

Hace pocos días Rocío Igarzabal, otra actriz que se volvió famosa durante sus primeros años de vida, y mientras miles de mujeres marchaban el 3 de junio, confesó que fue abusada a los 5 años. “Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Por alguien que decía ‘cuidarme’. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años”, relató.

PUBLICIDAD

Malena Luchetti fue parte del elenco argentino de La Niñera, la sitcom que encabezó Florencia Peña basada en la creación de Fran Drescher (Telefe)

“Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo”, señaló, en sus redes en una publicación que acompañó con fotos de su infancia. “Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”, escribió. Y agregó: “Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron”.