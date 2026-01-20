Histórico cambio en la Fórmula 1 luego de 33 años: Audi presentó el coche para su debut en 2026

Lentamente, la temporada 2026 de la Fórmula 1 y este martes se develó uno de los coches más esperados: Audi tomó definitivamente el lugar de Sauber y lanzó su monoplaza para la nueva era de la Máxima con un livery que tiene al plateado como predominante con unos toques en naranja y negro.

Como se había anticipado a mediados del año pasado, el equipo llamado hasta el año pasado Kick Sauber por sus acuerdos de patrocinio, ahora estará bajo la denominación “Audi Revolut F1 Team”. La histórica marca alemana de autos ya había iniciado su proceso de asociación Sauber en 2022, pero recién en esta nueva era de la F1 se verá en pista por primera vez un coche 100% de su autoría con el R26 que fue presentado este martes en Berlín.

“Presentamos el Audi Revolut F1 Team y nuestra nueva identidad“, informó el equipo que tiene al ex Ferrari Mattia Binotto como líder gestión ya había comenzado el año pasado en Sauber–, y al brasileño Gabriel Bortoleto y el alemán Nico Hülkenberg como corredores.

Con este anuncio de Audi, se cierra de manera formal la era de Sauber en la F1 que comenzó en 1993 con motores Mercedes-Benz inicialmente, pero luego tuvo vínculos con otras marcas reconocidas hasta que 2006 pasó a compartir con BMW el nombre. En los últimos años, estuvo bajo la esfera motorista de Ferrari y en 2018 tuvo un acuerdo con Alfa Romeo que se extendió hasta el desembarco de Audi en 2023, aunque las unidades de potencia se mantuvieron bajo la producción de la empresa italiana hasta el año pasado. De este modo, y si bien durante muchos tramos ocupó un espacio secundario, el nombre de Sauber no estará en la marca por primera vez y pasará a competir como equipo de fábrica de la automotriz alemana.

De esta manera, los dos cambios sustanciales entre las escuderías de la Máxima para el 2026 serán con el inicio formal de la era Audi ocupando el lugar de Sauber y de la incorporación de Cadillac como undécimo equipo desde este 2026.

El martes en Berlín, Audi presentó el diseño de su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1, consolidándose como el cuarto equipo en revelar públicamente su imagen tras lo hecho por Racing Bulls, Red Bull Racing y Haas previamente, sumando así una pieza clave al anticipo del cambio reglamentario que marcará el próximo ciclo de la máxima categoría. A este ritmo de presentaciones, la grilla de equipos irá poblando la antesala de la primera actividad oficial, programada en el Circuit de Barcelona-Catalunya el lunes 26 de enero, mientras las escuderías concentran su atención en una pregunta central: qué fabricante de motores logrará maximizar las nuevas normativas técnicas.

Ayao Komatsu, jefe de la escudería Haas, anticipó una transformación constante en los monoplazas en las últimas semanas antes de la competencia: “El coche que todos verán en Barcelona no será el que compita en Australia, y creo que será así en general, porque es demasiado pronto. Es diferente tener una prueba dos semanas antes de la primera carrera, pero con más de un mes antes, los equipos no detendrán el desarrollo en el túnel de viento. Por lo tanto, los coches que se prueben en Barcelona, ​​e incluso la primera semana de pruebas en Baréin, estarán menos maduros en comparación con lo que se construye en Australia para la primera carrera”.

El calendario de presentaciones y ensayos continúa acelerando: el jueves 22 de enero, Mercedes despejará las incógnitas sobre su auto; el viernes 23 será el turno de Ferrari y Alpine. Luego, los primeros tests privados se desarrollarán entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero en Barcelona, sin acceso al público.

El cronograma de pretemporada se completará en febrero. El miércoles 3 presentará su diseño Williams; el domingo 8, Cadillac —que difundió ya un prototipo específico para Barcelona—; el lunes 9 de febrero están pautadas las exhibiciones de McLaren y Aston Martin. Posteriormente, la pretemporada oficial en Baréin, con acceso completo para la prensa y el público, se realizará en dos tandas: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20.

La temporada competitiva comenzará el jueves 5 de marzo, con la primera práctica libre del Gran Premio de Australia desde las 22.30 (hora de Argentina; viernes 6 a las 12.30 en Australia). La carrera, pactada a 58 vueltas, será el domingo 8 de marzo a la 1.00 de Argentina. Este calendario contemplará 30 carreras repartidas en 24 Grandes Premios.

La grilla 2026 registrará cambios sustanciales en la provisión de motores. Haas, junto a la escudería principal Ferrari y la debutante Cadillac —que se incorporó como el undécimo equipo tras la expansión del campeonato—, utilizarán propulsores del fabricante italiano. Por su parte, Ford construirá en asociación con Red Bull y Racing Bulls; Mercedes suministrará a su propio equipo Mercedes, pero también McLaren, Williams y Alpine; mientras que Audi gestionará su propio motor y Honda aportará las unidades de potencia para Aston Martin.

LOS DISEÑOS DE RED BULL, RACING BULLS Y HAAS

Haas presentó el nuevo VF-26 para la temporada 2026 de Fórmula 1

Así lucirá el RB22 de Red Bull Racing en este 2026

El diseño del VCARB 03 de Racing Bulls para el 2026 de la F1