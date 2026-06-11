Una joven pidió cambiar de género y años después revirtió la decisión: su descargo ante las críticas

Libros jurídicos, expedientes judiciales, código civil y comercial de la nación, código civil, abogacía, abogado, juez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juzgado de Familia de Rawson, en la provincia de Chubut, autorizó a una joven de 20 años a rectificar por segunda vez su identidad registral en el DNI y la partida de nacimiento para volver a figurar con género femenino, una decisión excepcional. La estudiante argumentó que está próxima a recibirse de Licenciada en Turismo y quería que su título universitario reflejara su identidad actual, egún reflejaron medios locales.

La resolución, firmada por la jueza Daniela Pino, llegó después de que la joven hubiera cambiado su identidad registral por vía administrativa cuando tenía 14 años, para adoptar una identidad masculina, según reflejó ADN Sur. Aquel trámite se realizó en 201. Cuatro años después, tras un proceso personal, emocional y psicológico sostenido en el tiempo, concluyó que su identidad se corresponde nuevamente con el género femenino, de acuerdo con el mismo medio.

PUBLICIDAD

La protagonista del caso respondió a la repercusión con una publicación en Facebook y reveló allí que era la persona mencionada en la noticia. “¿Tanto nos molesta una piba que se arrepintió, lo admitió y quiere cambiarse el documento porque se va a recibir?”, escribió.

En el párrafo siguiente de ese mensaje, añadió: “Como algunos ya saben, esa piba soy yo”. La joven cuestionó que las reacciones en redes sociales, a su entender, estuvieron atravesadas por prejuicios y desinformación, de acuerdo con información del sitio oficial Jusnoticias, que reprodujo ADNSUR.

PUBLICIDAD

La autorización judicial se basó en informes técnicos y en una entrevista personal. El caso quedó encuadrado en la Ley de Identidad de Género N° 26.743, que permite cambios registrales según la autopercepción de cada persona. Como la normativa no contempla una segunda rectificación por vía administrativa, la joven presentó un pedido ante la Justicia, que finalmente hizo lugar al planteo.

La Justicia de Chubut intervino porque la Ley de Identidad de Género no contempla una segunda rectificación registral por vía administrativa

Antes de resolver, la magistrada entrevistó personalmente a la joven y solicitó informes al Equipo Técnico Interdisciplinario. Esos profesionales concluyeron que la decisión respondía a una elaboración psíquica genuina, firme y madura, y que estaba acompañada por especialistas en salud mental, según ese medio.

PUBLICIDAD

ADNSUR informó que el fallo tuvo carácter excepcional y que los informes técnicos descartaron que se tratara de un impulso momentáneo. La sentencia sostuvo que obligar a una persona a portar documentación que no refleja su realidad actual puede afectar derechos fundamentales vinculados con la dignidad, la salud y el libre desarrollo personal, según ambos medios.

La jueza Pino afirmó en su sentencia que la identidad es una construcción dinámica y personal. El fallo también reconoció que la identidad está vinculada al bienestar biopsicosocial del individuo y no constituye un aspecto rígido o inmutable.

PUBLICIDAD

La joven, en tanto, defendió su decisión y cuestionó el foco del debate público. La estudiante explicó que el pedido judicial formó parte de una revisión de decisiones tomadas durante su adolescencia. “Tenía 14 años nomás. Hoy, con 20 años, trabajando y terminando una carrera, me replanteo muchas decisiones que tomé en mi corta vida. Creo que es algo muy positivo que todos deberían hacer”, escribió.

También cuestionó que el debate público se hubiera concentrado en su caso personal mientras, a su entender, existen problemas sociales y económicos más urgentes. “Me parece muy triste que en este pueblo le dediquemos tanto tiempo al puterío y a indignarnos con lo ajeno”, señaló en su publicación.

PUBLICIDAD

En esa misma línea, sostuvo que quienes se preguntaron cuánto dinero demandó el trámite judicial deberían dedicar esa preocupación a otros temas de relevancia nacional y provincial. Su respuesta a las críticas también incluyó una defensa del derecho a revisar decisiones y asumirlas públicamente.

“Creo realmente que vale mucho más darse cuenta de que uno la está pifiando y hacerse cargo de las cosas que no quiere para su vida, antes que estar tirando mierda por Facebook”, afirmó. Y cerró su descargo con otra frase dirigida a quienes la cuestionaron: “Si todos esos Robertos y Martas indignadas se tomaran el mismo tiempo para pensar qué están haciendo con su vida como para indignarse en Facebook, Rawson sería muy distinto”.

PUBLICIDAD

Tras la sentencia, el Registro Civil deberá emitir una nueva partida de nacimiento y un nuevo DNI con identidad femenina.