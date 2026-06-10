Dolli Irigoyen en Infobae en Vivo: "Hay muchos cocineros que no prueban sus platos"

La receta de salsa blanca de Dolly Irigoyen

La participación de Dolli Irigoyen en Infobae al Mediodía reunió a los periodistas Maru Duffard, Facundo Kablan, Fede Mayol y Andrei Serbin en una charla distendida, donde la reconocida chef compartió sus claves para la cocina cotidiana, consejos prácticos y, como centro de atención, su receta de salsa blanca.

En su visita, Dolli Irigoyen ofreció una receta clara y sencilla de salsa blanca—con proporciones exactas y recomendaciones puntuales—y defendió la idea de que cualquier persona puede cocinar si aprende algunos trucos básicos. También compartió sugerencias para menús saludables y propuestas “sin gluten”, alentando a experimentar en la cocina y priorizar los vegetales, para disfrutar de la creatividad en la vida diaria.

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La conversación inició con Duffard preguntando si las recetas de la chef buscaban facilitar la vida cotidiana. Irigoyen respondió: “Hay cosas que son muy simples: hacer unos ñoquis, una pasta, un buen pollo, un pastel de papas, distintos purés”. Insistió en que, aunque en televisión los platos puedan parecer complejos, “sí podés tomar tips”. Para ella, con “tres o cuatro cosas” bien aprendidas “podés cocinar”.

Dolli Irigoyen

Claves de la cocina cotidiana según Dolli Irigoyen

“Es tan simple como eso, saber hacer un buen puré, saber hacer una salsa blanca”, destacó la chef, quien subrayó la importancia de detalles específicos como hervir la pasta en “abundante agua y con sal”. Explicó que para evitar grumos en el puré, hay que usar leche caliente y manteca.

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Recordó entre risas cómo, en televisión, los participantes agradecían por estos pequeños “tips”: “Gracias, sabemos hacer un buen puré”. Insistió en que no es necesario recurrir a técnicas complicadas para lograr buenos resultados: lo esencial es conectarse con el proceso en la cocina y prestar atención a los pasos sencillos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta paso a paso de la salsa blanca

Se refirió a la receta de salsa blanca como algo “muy fácil” y desató mitos: “La salsa blanca no es un desafío”. Para cuatro personas, explicó: “Cincuenta gramos de manteca, cincuenta gramos de harina. No, grave error poner más harina que manteca. Ahí está el grumo”.

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El paso esencial es cocinar la harina con la manteca lentamente, formando la mezcla base o “roux”, y agregar la leche caliente mientras se bate: “No te asustes si se hace grumo, porque si seguís revolviendo va a quedar lisa, sedosa. Sal, pimienta, nuez moscada”.

Sugirió variantes como sumar queso, cebolla o ajo bien cocidos para dar mayor profundidad al sabor: “Podés arrancar con cebolla o cebolla y ajo, pero que después no se sienta. Si hacés el roux más rubio te va a quedar un poco más dorada”.

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Dolly Irigoyen habla de la comida sana

Opciones para una cocina sana y sin gluten

“Yo como supersano”, afirmó Irigoyen al hablar sobre alimentación saludable. Mostró especial respeto por quienes requieren menús “sin gluten”: “Existen especialistas en hacer sin gluten. Soy muy respetuosa de la gente que es celíaca y hay que tener mucho cuidado”.

Relató cómo en eventos especialmente planificados ofreció menús variados: “Tostaditas de maíz mexicanas con palta, camarón, salmón, pollo, curry, causa limeña de papa. Todo eso era sin gluten y es saludable”. Compartió, además, su rutina de cocina familiar: “Tengo una nieta que está viviendo conmigo… trato de hacer comida que te nutra, muchos vegetales, alguna proteína, el huevo siempre es salvador, no solo por la mañana”.

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Recomendó bandejas de vegetales al horno como opción práctica y nutritiva: “Papa, batata, zapallo, zanahoria, cebollita… Una buena bandeja de vegetales con aceite de oliva, romero y ajo te salva cualquier cosa”.

Dolly Irigoyen explica por qué casi todos pueden cocinar

Creatividad y aprendizaje en la cocina

Irigoyen resaltó que cualquiera puede animarse a cocinar si tiene ganas e inspiración: “Cualquier persona que tenga ganas, que se inspire, que le guste la comida”. Contó cómo algunos optan por atajos prácticos, pero defendió la organización y el método como base sólida.

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Sostuvo que tanto el orden como la improvisación son válidos: “El tener un orden, seguir un método… cuando hacés un risotto, hay una sola forma de hacerlo. Pero esto de abrir la heladera, ver qué hay e inventar en el momento también es válido”. Compartió su experiencia junto a Ferran Adrià y aclaró: la creatividad surge del ensayo, la prueba y el error.

Subrayó la relevancia de la práctica y la intuición: “Salsa se puede agregar, nunca se puede sacar, por eso hay que ir probando. Esa gente que cocina y no prueba, no sé cómo hace. Y hay muchos cocineros que no prueban su cocina (sus platos) antes de salir al salón.”

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Dolly Irigoyen cuenta qué postre intenta evitar

El toque dulce: postres y recuerdos

Al cierre de la charla, se refirió a sus postres favoritos y la relación con su historia profesional. Confesó preferir las frutas de estación: “Me gustan los postres con frutas, con damascos, con duraznos, con frambuesas, depende qué época. Manzanas y peras cocidas, duraznos asados, mousse de chocolate para grandes eventos, pero el postre para mí es una crema inglesa, una fruta, un helado, un crocante”.

Recordó la época donde debía preparar mousse de chocolate para hasta cuatrocientas personas, lo que luego la llevó a valorar más las preparaciones sencillas. Actualmente, elige la frescura de los ingredientes de temporada para cerrar sus comidas.

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La mirada de Dolli Irigoyen reafirma que el aprendizaje en la cocina parte de atreverse a combinar sabores y de encontrar disfrute en los pequeños desafíos diarios.

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