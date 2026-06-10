La sesión de fotos de Marta Fort inspirada en la Selección Argentina: minifalda, chaleco de peluche y un guiño al Mundial 86

Marta Fort anunció en sus redes sociales que estará presente en el Mundial 2026 y compartió una sesión de fotos con la camiseta de la selección argentina

Entre intensas sesiones en el gimnasio, viajes por el mundo y llamativas citas rápidas para buscar al candidato a novio ideal, Marta Fort sorprendió a sus fanáticos al anunciar que estará presente en el mundial 2026. La joven compartió la noticia en sus redes sociales con una impactante sesión de fotos.

En la primera imagen, Marta lucía una camiseta con los colores celeste y blanco, propia de la selección argentina, anudada en el centro. Encima, luce un chaleco corto de peluche blanco que añade textura al conjunto. Viste una minifalda plisada en tono blanco y sandalias negras de tacón bajo con adorno metálico en la parte frontal.

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Como accesorio, la joven portaba un bolso dorado de tamaño pequeño con asa de cadena y un accesorio de peluche naranja. Como complemento, llevaba un collar dorado de flecos largos que caía sobre el pecho. Su pelo estaba recogido en una coleta baja con raya al medio y el maquillaje es de acabado prolijo, con labios nude y mirada definida. La influencer apoyaba una pierna sobre una pelota de fútbol blanco con detalles azules y verdes.

En otra de las fotos se observa un particular detalle, el escudo de la camiseta de Marta es el mismo que lucía Argentina en el Mundial de México ‘86. Aquel certamen terminó con la conquista celeste y blanca y Diego Maradona levantando la copa.

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Marta Fort contó en Blender que busca un novio que vaya al gimnasio, tenga entre 26 y 40 años y sea morocho (Instagram)

Marta Fort confirmó que hará base en Miami para vivir y contar de cerca la pasión argentina, los hinchas, los festejos y la locura del Mundial 2026 (Instagram)

Marta Fort anunció en sus redes sociales que estará presente en el Mundial 2026 y compartió una sesión de fotos con la camiseta de la selección argentina (Instagram)

Junto al posteo, Fort compartió su emoción por acompañar a la Selección de Messi: “Voy a estar haciendo base en Miami para vivir y contarles de cerca todo lo que pase durante estas semanas: la pasión argentina, los hinchas, los festejos y toda la locura mundialista”.

En su descripción, Marta resaltó el hecho de mostrar en detalle una ciudad que conoce como la palma de su mano. “También les voy a mostrar una ciudad que conozco y quiero muchísimo, con planes, experiencias y mucha diversión entre partido y partido. Nos vemos en Miami”, escribió la joven, anunciado que se sumaría a la programación de Blender para el Mundial.

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Una semana atrás, la joven abrió la puerta de su intimidad al relatar los requisitos que debía cumplir un hombre para salir con ella. Durante su visita a Blender, Marta tomó el micrófono y dijo: “Estamos buscando gente interesada para postularse para mi próximo novio”. Sorprendido al ver cómo tomaba la iniciativa, José María Listorti comentó: “Perdón, ¿qué requisitos? ¿Qué tiene que tener un hombre para seducirte?”.

Fue entonces cuando Fort comenzó a enumerar: “Que vaya a gimnasio. De 26 para arriba, hasta 40”. Luego, el conductor consultó por el aspecto de los muchachos: “¿Morochos, rubios?”. Sin dudar, la modelo respondió: “Morochos. Que no sea rata”.

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En una de las fotos, la camiseta de Marta Fort lleva el escudo que usó Argentina en el Mundial de México 1986, torneo que ganó con Diego Maradona (Instagram)

La influencer adelantó que mostrará Miami durante el Mundial 2026 con planes y experiencias entre partido y partido (Instagram)

Marta Fort confirmó que hará base en Miami para vivir y contar de cerca la pasión argentina, los hinchas, los festejos y la locura del Mundial 2026 (Instagram)

Acto seguido, Listorti quiso saber cuál era la altura ideal para los candidatos de Marta. Tras pensarlo unos instantes, Fort afirmó: “Y no sé, la verdad me encantaría decirte que me encantan los altos, pero no tengo mucho. Que tenga auto. O que viva en Capital Federal, o cerca. Puede ser Vicente López”.

Días atrás, Marta había conocido una serie de candidatos que le presentó Martín Cirio. Todo sucedió cuando el streamer organizó una ronda de citas rápidas con el objetivo de ayudarla a encontrar pareja. La experiencia no resultó satisfactoria para la hija de Ricardo Fort.

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Durante el streaming de Cirio, Marta conversó con varios jóvenes que participaron en el evento, abordando temas como las propuestas para citas y los perfumes que utilizaban. Al finalizar los encuentros, compartió su impresión sobre la dinámica y sobre los candidatos: “La verdad, no sé qué opina el chat. Fueron raros. Yo me lo esperaba igual. Cuando me enteré que eran novios para mí, pensé: ‘Este me va a traer un Florencio Varela que diga no tengo auto, vine en colectivo’”.