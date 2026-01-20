Aston Martin presentó su motor para la nueva era de la Fórmula 1 en medio de la polémica y una frase generó preocupación

La presentación del motor Honda que Aston Martin llevará desde 2026 en la Fórmula 1

Aston Martin será la última escudería en dar a conocer al mundo su livery definitivo para la temporada 2026 de la Fórmula 1 el lunes 9 de febrero, pero en las últimas horas empezó a dar las primeras pistas de su monoplaza para la nueva era de la Máxima con la presentación del motor que desarrollaron con Honda. Sin embargo, las autoridades dejaron algunas frases que encendieron las luces de alerta.

En un evento que se realizó en Tokio, la escudería que lidera Lawrence Stroll oficializó la unión con la automotriz japonesa en el desarrollo de las unidades de potencia y mostraron parte del motor RA626H que portará el próximo AMR26 que conducirán Fernando Alonso y Lance Stroll.

Con un monoplaza de exhibición que lució los colores verde liso y el logotipo del nuevo asociado, los focos se las llevaron las declaraciones: "Por supuesto, si vamos a competir, estamos comprometidos con ganar. Sin embargo, la normativa de 2026 es técnicamente muy exigente y es posible que tengamos dificultades. En esta fase, antes de realizar ninguna prueba en pista, no sabemos cuál es la diferencia con respecto a nuestros rivales, así que tendremos que esperar a que comiencen las pruebas. A largo plazo, nuestro objetivo es luchar por el campeonato", reconoció Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, según replicó el portal especializado Autosport.

Aston Martin, que dará a conocer el livery de su coche el 9 de febrero, presentó el moto con un monoplaza de exhibición (Foto: Reuters/Issei Kato)

En las próximas horas habrá una reunión clave en la FIA entre los representantes técnicos de los once equipos por las discusiones que se desataron ante el teórico desarrollo del motor Mercedes y de Red Bull que podría estar en una zona gris del reglamento. Hay que tener en cuenta que la unidad de potencia de Mercedes también la portarán Williams, McLaren y Alpine, mientras que el material que generó Red Bull en asociación con Ford será también para la escudería satélite Racing Bulls. Ferrari (Cadillac, Haas y Ferrari), Audi (Audi) y Honda (Aston Martin) son los otros motoristas para esta temporada.

Un detalle para nada menor porque las modificaciones profundas del reglamento para la era 2026 de la F1 incluyen un sustancial cambio en las unidades de potencia que combinarán energía eléctrica y la combustión interna en este formato híbrido. En ese marco, Tetsushi Kakuda, director del proyecto de F1 de Honda, reconoció ante el portal especializado Autosport que el formato de combustión interna “no necesariamente” está avanzando como esperaban.

“La electrificación avanza según lo previsto. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el motor de combustión interna. En última instancia, mucho depende del tiempo de desarrollo disponible. Teniendo esto en cuenta, creemos que hemos hecho todo lo posible”, expresó el directivo.

Aston Martin utilizará las unidades de potencia de la automotriz japonesa (Foto: Reuters/Issei Kato)

“La relación de compresión es claramente un factor clave para la eficiencia térmica de un motor de combustión interna, por lo que siempre se lleva al límite. Estoy seguro de que todos los fabricantes de unidades de potencia lo hacen. Y la FIA tiene la tarea de garantizar que todos interpreten el reglamento de forma justa y equitativa, que es lo que está ocurriendo en este momento”, dijo sobre esta polémica Andy Cowell, flamante director de estrategia de Aston Martin.

El director ejecutivo de Honda, Toshihiro Mibe, advirtió que buscarán reunirse con la FIA para tener claridad “punto por punto” de distintas interpretaciones del reglamento que hay puertas adentro. “Las normas no lo especifican todo con mucha claridad. Hay mucho margen para la interpretación, y esto forma parte de la carrera. Por lo tanto, en el caso de la FIA, depende de ellos decidir si es bueno o malo. En Honda tenemos muchas ideas diferentes y nos gustaría debatir con la FIA para saber si nuestras ideas son aceptables o no. Así es como vamos a proceder”.

El fabricante japonés, que acaba de terminar una sociedad de siete años con Red Bull, inició un proceso con una escudería que busca convertirse en equipo de punta. En ese marco, lograron el desembarco del cerebro de la F1 Adrian Newey, a quien en las últimas semanas le dieron el poder absoluto nombrándolo también director del equipo desde 2026.

Lo cierto es que las especulaciones comenzarán a terminarse el próximo lunes 26 de enero cuando se inicien los primeros tests en el Circuit de Barcelona-Catalunya que se extenderán hasta el viernes 30, pero serán privados, sin acceso del público o la prensa. Recién en las dos pruebas de pretemporada en Baréin (del miércoles 11 de febrero al viernes 13 y del miércoles 18 al viernes 20) se podrá tener acceso completo a la actividad.

Lawrence Stroll (dueño de Aston Martin) y Toshihiro Mibe (CEO de Honda) estuvieron acompañados por la máxima autoridad de la F1, Stefano Domenicali (Foto: Reuters)

Estas salidas a pistas permitirán entender dónde está parado cada equipo y quiénes estuvieron escondiendo sus barajas durante cada declaración o filtraron a la prensa en la previa. El medio especializado The Race puntualizó en que si bien Aston Martin y Honda mostraron el motor del 2026, escondieron muchos detalles clave.

El periodista Scott Mitchell-Malm señaló que, si bien Honda tomó “la inusual decisión de mostrar el motor”, una parte “clave” del diseño se ocultó en la presentación. “Mostró el motor desde un ángulo en el escenario y solo puso a disposición una fotografía desde ese mismo ángulo en sus imágenes oficiales de medios, mostrando un lado incluyendo la carcasa del motor de combustión, los tubos de escape primarios, dos chimeneas y la estructura básica de un diseño visualmente impresionante”, describieron, al mismo tiempo que advirtieron que no se sabe con precisión si esta será la unidad de potencia real o si fue una imagen de exhibición con el fin de desorientar a sus rivales.

“Las regulaciones en 2026 son muy desafiantes. Es difícil. Es un reto. Por eso nos gustaría asumirlo. Actualmente, Sakura también está trabajando duro en las pruebas de confiabilidad y en un banco de pruebas, y realmente queremos trasladarlo a las pruebas en el vehículo. Tenemos un plazo muy corto, pero queremos asegurarnos de estar totalmente preparados”, expresó el presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe.

Hay que recordar que, hasta el momento, Red Bull, Racing Bulls y Haas dieron a conocer los liverys de sus monoplazas para la temporada 2026. Fue en ese contexto que el jefe de Haas, el japonés Ayao Komatsu, aclaró que “el coche que todos verán en Barcelona no será el que compita en Australia” y agregó que eso se extenderá a todas las escuderías.