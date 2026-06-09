FIFA confirmó que el árbitro Omar Artan no dirigirá en el Mundial: “Las autoridades han informado de que su situación no cambiará”

Estados Unidos le impidió el ingreso a Omar Abdulkadir Artan y lo excluyó del Mundial (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

El árbitro Omar Abdulkadir Artan quedó excluido del próximo Mundial de fútbol luego de que Estados Unidos no autorizara el visado de ingreso al país, hecho que imposibilitará su participación en la cita máxima del fútbol que comenzará el 11 de junio. El juez iba a convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido mundialista.

La FIFA seleccionó a Artan como uno de los 52 árbitros para dirigir en el torneo, que se celebrará en sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el colegiado fue rechazado en el aeropuerto internacional de Miami el 6 de junio. De acuerdo con información difundida por Europa Press, las autoridades estadounidenses consideraron “inadmisible” su ingreso tras detectar “problemas en el proceso de verificación de antecedentes”.

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El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó la medida. Un portavoz del organismo, citado por EFE, explicó que la decisión respondió a preocupaciones identificadas durante los controles migratorios y no ofreció mayor detalle sobre la naturaleza de los antecedentes cuestionados. En un comunicado recogido por ABC News, el CBP sostuvo: “El árbitro Omar Abdulkadir Artan fue declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada”. El diario The New York Times aseguró que Artan arribó a Miami procedente de Estambul el sábado, pero se le impidió ingresar tras una inspección “rutinaria”.

“Tras la inspección, se determinó que el viajero, un árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, no era admisible debido a problemas relacionados con la investigación de antecedentes, por lo que se le denegó la entrada. Todos los viajeros que soliciten la entrada en Estados Unidos, incluidos los deportistas, los entrenadores y el personal, están sujetos a la inspección y la investigación de antecedentes de la CBP. Las decisiones sobre la admisibilidad se toman caso por caso utilizando la información disponible en materia de aplicación de la ley, seguridad nacional e inmigración en el momento de la inspección. Los agentes de la CBP tienen la autoridad para interrogar a los viajeros, realizar inspecciones y determinar la admisibilidad de conformidad con la legislación estadounidense”, expresó un portavoz de la CBP según replicó este mismo medio.

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La FIFA confirmó la exclusión del árbitro e indicó que no tiene injerencia en los procesos migratorios de los países anfitriones. “La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las resoluciones sobre visados, y las autoridades le han informado de que su situación no cambiará por el momento. Es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país”, declaró un portavoz. La lista de árbitros oficiales se modificó y Artan fue retirado de la delegación global.

"A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro", manifestó Omar Abdulkadir Artan (Photo by Issouf SANOGO / AFP)

La situación tiene antecedentes normativos. Desde junio de 2025, Somalia integra el grupo de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición total de viajar a Estados Unidos, una medida que afecta también a Afganistán, Libia, Irán y Yemen. La restricción forma parte de una política migratoria impulsada por el gobierno estadounidense.

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El caso de Artan adquirió especial relevancia al tratarse de un árbitro con proyección internacional. En 2025, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) lo reconoció como “árbitro masculino del año”, y su trayectoria incluye participaciones en la Copa Africana de Naciones. Para Somalia, su presencia en el Mundial representaba un hito deportivo y un motivo de orgullo nacional, como subrayó el Ministerio de Juventud y Deportes en un comunicado oficial.

La reacción del gobierno de Somalia no se hizo esperar. El Ministerio de Juventud y Deportes confirmó que se iniciaron gestiones diplomáticas junto con la Cancillería para obtener una explicación formal de Washington y de la FIFA. “Es lamentable que, al parecer, se haya producido tal trato y el Ministerio está siguiendo de cerca la situación”, expresó. Además, el comunicado oficial destacó la relevancia de la figura de Artan: “Su participación a nivel internacional es motivo de orgullo y honor para todos los somalís y refleja los avances positivos que están logrando los deportistas y responsables deportivos somalís en la escena mundial”.

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Por su parte, Omar Abdulkadir Artan manifestó públicamente su agradecimiento a la comunidad del fútbol por los mensajes de apoyo recibidos y deseó éxito a sus colegas en el torneo. En sus palabras, afirmó: “A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro. Quiero dar las gracias a la FIFA y a la CAF por todo su apoyo y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro”.

La exclusión de Artan ocurre en la antesala de la Copa del Mundo, cuya inauguración será en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con el partido entre México y Sudáfrica. El certamen se desplegará en múltiples ciudades de Estados Unidos, México y Canadá hasta el 19 de julio, fecha prevista para la final.

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