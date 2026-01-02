Las “palancas” que tendrá la Fórmula 1 para impulsar los adelantamientos y hacer carreras más atractivas en 2026

La FIA confirmó cómo actuará en caso de que los adelantamientos en la F1 no sean como se espera (@F1)

La expectativa en el mundo motor crece minuto a minuto con el estreno de la nueva reglamentación de la Fórmula 1 que promete modificar el panorama de competencia dentro de la categoría. Uno de los temas que más interés genera está en conocer el impacto de los nuevos modelos para fomentar los adelantamientos entre los coches.

En ese contexto, el jefe de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, reveló que tendrán “palancas” para fomentar o disminuir los mecanismos para adelantar en las carreras. “Todavía estamos perfeccionándolo. A medida que obtenemos más y más simulaciones finales, tenemos palancas que podemos ajustar desde el punto de vista regulatorio”, advirtió al medio especializado The Race.

El objetivo de este sistema que pondrán en marcha en el 2026 es el de mantener la emoción en las carreras, con sobrepasos más sencillos pero también permitiendo que el que tiene la ventaja tenga formas de dar batalla para sostener la posición: “Así que, si vemos que adelantar es un poco demasiado difícil, por ejemplo, tenemos palancas para hacerlo un poco más fácil. O si nos parece que es demasiado fácil, tenemos palancas para hacerlo un poco más difícil”.

Nikolas Tombazis, el jefe de monoplazas de la FIA, brindó detalles sobre los adelantamientos de la F1 en el 2026 (Fpto: Reuters/Johanna Geron)

Tombazis anticipó que la búsqueda será promover adelantamientos “en un margen estrecho” y aclaró: “No pueden ser demasiado fáciles. No queremos que los coches se adelanten sin luchar. Siempre queremos que haya lucha”. Aunque, al mismo tiempo, matizó: “Pero tampoco queremos que sea imposible, de modo que cuando salen de la parrilla después de la primera vuelta, ya se sabe cómo va a terminar. Está claro que tampoco queremos eso”.

Del 26 al 30 de enero, en el marco de los test privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, los autos de la nueva generación saldrán formalmente por primera vez a pista para empezar a tener las primeras sensaciones con los renovados modelos. “Tenemos mucho camino por recorrer en ambas direcciones. Y cuando tengamos las simulaciones iniciales de funcionamiento y las finales con coches, puede que tengamos que aprovechar algunas de ellas para hacer pequeños ajustes”, señaló.

Además del rediseño de los monoplazas, que serán más ligeros y más pequeños, las grandes innovaciones de la nueva normativa técnica se centran en la unidad de potencia (motores a combustión y eléctricos aportarán igual cantidad de potencia) y los modos de adelantamiento que comenzarán a regir, con la aerodinámica activa como otro de los puntos clave en las rectas y las curvas.

Respecto a la evolución en los sobrepasos, se sustituyó al DRS por el Overtake (adelantamiento). Este modo le permitirá a los pilotos desplegar potencia eléctrica extra para superar adversarios, pero con la condición de hallarse a menos de un segundo del coche precedente en el punto de detección -similar al procedimiento de activación del DRS-. A diferencia de la versión anterior, en este caso la ventaja provendrá del impulso eléctrico y no de la apertura del alerón trasero.

Los otros ítems relacionados con la gestión de energía se centran en el Boost (Impulso) y Recharge (Recarga). El primer modo de estos dos le permitirá a los pilotos decidir en qué parte de la vuelta emplean la energía disponible del sistema ERS para atacar o defenderse, mientras que la segunda opción se refiere al proceso de recarga de la batería durante la carrera.

Los botones que tendrán los pilotos en el volante para el adelantamiento y la gestión de la energía (F1)

Nikolas Tombazis señaló que estas diferencias, más allá de que los últimos aspectos mencionados (Boost y Recharge) ya eran utilizados en las últimas normativas, añadirán un factor de incertidumbre en las primeras carreras. “Habrá diferencias de energía que pueden crear una situación en la que un coche tal vez no sea capaz de defender bien la posición. Pero creemos que, a medida que los equipos y los pilotos se acostumbren a operar de cierta manera, se asegurarán de no ser completamente vulnerables a una situación particular”, argumentó.

Incluso, aseguró que podría generar dificultades para algunos pilotos: “Si de repente tomáramos estos 22 autos y los pusiéramos en la parrilla ahora y les dijéramos que comenzaran a correr hoy, estoy seguro de que encontraríamos situaciones en las que la gente aún no está completamente preparada o completamente optimizada de esa manera. Pero creo que una vez que la gente sepa cómo usar eso, entonces podrán asegurarse de no ser un blanco fácil en el camino recto”.

Tal es la revolución de la nueva normativa y los cambios en el trabajo de los pilotos que se llevarán a cabo tres pruebas de pretemporada antes del inicio oficial del campeonato de 2026, cuando lo normal es realizar un solo ensayo de tres días. Luego de la primera en Barcelona, que será la única a puertas cerradas, seguirán otras dos tandas de entrenamientos, ambas en Bahréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 del mismo mes. El 8 de marzo, en el Circuito de Albert Park, se llevará a cabo el Gran Premio de Australia, que dará inicio a la Fórmula 1.